Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.
Le 10/07/2026 à 13:00 par Clotilde Martin
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10/07/2026 à 13:00
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Avec Le Dîner (trad. Karine Xaragai), Freida McFadden entre directement à la première place des meilleures ventes, avec 88.707 exemplaires écoulés. Très loin derrière ce nouveau numéro un, les cahiers de vacances continuent pourtant de contrôler le classement : huit des dix premiers titres relèvent du segment Enseignement.
Cette entrée met fin, au moins pour une semaine, au passage en tête des cahiers de vacances. Ils n’ont pourtant guère reculé : Hachette Éducation occupe les cinq places suivantes avec sa collection Passeport. Le cahier destiné aux élèves de CE2 entrant en CM1 gagne quatre rangs et prend la deuxième position, avec 19.038 ventes. Celui du CE1 au CE2 progresse dans les mêmes proportions et complète le podium à 18.658 exemplaires.
Juste derrière, le Passeport du CP au CE1 conserve sa quatrième place avec 18.250 ventes. Présent dans le classement depuis quarante semaines, le volume consacré au passage du CM2 à la 6e reste cinquième et porte son cumul à 297.807 exemplaires. L’édition du CM1 au CM2, sixième avec 17.661 unités, complète cette série de cinq titres Hachette Éducation consécutifs.
La domination saisonnière se mesure ainsi moins à la première place qu’à l’occupation presque complète du tableau. Sept des dix meilleures ventes portent le nom Passeport. Hachette Éducation contrôle les rangs 2 à 6, puis les 8e et 9e positions. Le seul autre cahier du Top 10, publié par Nathan, gagne trois places : Toutes les matières, CP vers le CE1 atteint le dixième rang avec 15.172 exemplaires.
Freida McFadden place aussi un second livre parmi les dix premiers. Numéro deux la semaine dernière, La Prof (trad. Karine Forestier) perd cinq places et se retrouve septième, avec 17.553 ventes. Après dix semaines de présence, son édition de poche affiche un cumul de 240.870 exemplaires.
La pression des cahiers de vacances se poursuit au-delà de la dixième position. Nathan occupe les 11e, 12e, 13e et 15e rangs, tandis que deux nouveaux Passeport apparaissent aux 14e et 20e places. Au total, quatorze des vingt titres les mieux classés appartiennent au segment Enseignement.
La plus haute entrée derrière Le Dîner revient à Berserk, tome 43, de Kentarô Miura et Studio Gaga (trad. Anne-Sophie Thévenon). Publié par Glénat, l’album rejoint directement la 17e position avec 12.459 ventes. Il se situe trente exemplaires devant Mortelle Adèle, tome 23, qui recule de quinze places et rassemble 12.429 unités.
À la 16e place, Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche) perd cinq rangs avec 12.929 ventes. La littérature de poche conserve ainsi quelques points d’appui au milieu d’un Top 20 largement occupé par les ouvrages scolaires.
Plus bas, la progression la plus importante concerne encore un cahier de vacances. Le Passeport Toutes les matières de la 3e à la 2de gagne 68 places et atteint le 82e rang, avec 3923 exemplaires. Une remontée nette dans le classement, sans commune mesure toutefois avec les volumes enregistrés par les éditions destinées aux classes de primaire.
Cette montée en puissance des achats estivaux accompagne un net rebond du marché. Du 29 juin au 5 juillet, 6,219 millions de livres ont été vendus, contre 4,579 millions la semaine précédente, soit une hausse de 35 %. Le chiffre d’affaires progresse de 33 %, passant de 52,480 à 69,844 millions €.
Le marché reste cependant en retrait par rapport à la semaine équivalente de 2025 : les ventes baissent de 4 % sur un an et le chiffre d’affaires de 3 %. Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit, avec 49 % des exemplaires écoulés et 51 % des recettes. Les librairies représentent 28 % des volumes et 32 % du chiffre d’affaires, devant les grandes surfaces alimentaires, à respectivement 23 % et 17 %.
Les cahiers de vacances ont donc perdu la première place, pas le classement. Ils occupent huit rangs du Top 10 et quatorze du Top 20, mais doivent cette semaine laisser le sommet aux 88.707 exemplaires du Dîner.
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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
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À LIRE - Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
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Par Clotilde Martin
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8,70 €
Paru le 08/03/2024
28 pages
Editions de la Martinière
10,00 €
Paru le 06/05/2026
48 pages
Play Bac
5,99 €
Paru le 06/04/2022
128 pages
Hachette
5,90 €
Paru le 03/07/2024
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Hugo et Compagnie
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Paru le 03/05/2023
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Paru le 09/04/2026
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