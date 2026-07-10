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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

Le 10/07/2026 à 13:00 par Clotilde Martin

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Publié le :

10/07/2026 à 13:00

Clotilde Martin

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Avec Le Dîner (trad. Karine Xaragai), Freida McFadden entre directement à la première place des meilleures ventes, avec 88.707 exemplaires écoulés. Très loin derrière ce nouveau numéro un, les cahiers de vacances continuent pourtant de contrôler le classement : huit des dix premiers titres relèvent du segment Enseignement.

Cette entrée met fin, au moins pour une semaine, au passage en tête des cahiers de vacances. Ils n’ont pourtant guère reculé : Hachette Éducation occupe les cinq places suivantes avec sa collection Passeport. Le cahier destiné aux élèves de CE2 entrant en CM1 gagne quatre rangs et prend la deuxième position, avec 19.038 ventes. Celui du CE1 au CE2 progresse dans les mêmes proportions et complète le podium à 18.658 exemplaires.

Juste derrière, le Passeport du CP au CE1 conserve sa quatrième place avec 18.250 ventes. Présent dans le classement depuis quarante semaines, le volume consacré au passage du CM2 à la 6e reste cinquième et porte son cumul à 297.807 exemplaires. L’édition du CM1 au CM2, sixième avec 17.661 unités, complète cette série de cinq titres Hachette Éducation consécutifs.

La domination saisonnière se mesure ainsi moins à la première place qu’à l’occupation presque complète du tableau. Sept des dix meilleures ventes portent le nom Passeport. Hachette Éducation contrôle les rangs 2 à 6, puis les 8e et 9e positions. Le seul autre cahier du Top 10, publié par Nathan, gagne trois places : Toutes les matières, CP vers le CE1 atteint le dixième rang avec 15.172 exemplaires.

Freida McFadden place aussi un second livre parmi les dix premiers. Numéro deux la semaine dernière, La Prof (trad. Karine Forestier) perd cinq places et se retrouve septième, avec 17.553 ventes. Après dix semaines de présence, son édition de poche affiche un cumul de 240.870 exemplaires.

Le Top 20 passe à l’heure des révisions

La pression des cahiers de vacances se poursuit au-delà de la dixième position. Nathan occupe les 11e, 12e, 13e et 15e rangs, tandis que deux nouveaux Passeport apparaissent aux 14e et 20e places. Au total, quatorze des vingt titres les mieux classés appartiennent au segment Enseignement.

La plus haute entrée derrière Le Dîner revient à Berserk, tome 43, de Kentarô Miura et Studio Gaga (trad. Anne-Sophie Thévenon). Publié par Glénat, l’album rejoint directement la 17e position avec 12.459 ventes. Il se situe trente exemplaires devant Mortelle Adèle, tome 23, qui recule de quinze places et rassemble 12.429 unités.

À la 16e place, Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche) perd cinq rangs avec 12.929 ventes. La littérature de poche conserve ainsi quelques points d’appui au milieu d’un Top 20 largement occupé par les ouvrages scolaires.

Plus bas, la progression la plus importante concerne encore un cahier de vacances. Le Passeport Toutes les matières de la 3e à la 2de gagne 68 places et atteint le 82e rang, avec 3923 exemplaires. Une remontée nette dans le classement, sans commune mesure toutefois avec les volumes enregistrés par les éditions destinées aux classes de primaire.

Le marché gagne 35 % en une semaine

Cette montée en puissance des achats estivaux accompagne un net rebond du marché. Du 29 juin au 5 juillet, 6,219 millions de livres ont été vendus, contre 4,579 millions la semaine précédente, soit une hausse de 35 %. Le chiffre d’affaires progresse de 33 %, passant de 52,480 à 69,844 millions €.

Le marché reste cependant en retrait par rapport à la semaine équivalente de 2025 : les ventes baissent de 4 % sur un an et le chiffre d’affaires de 3 %. Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit, avec 49 % des exemplaires écoulés et 51 % des recettes. Les librairies représentent 28 % des volumes et 32 % du chiffre d’affaires, devant les grandes surfaces alimentaires, à respectivement 23 % et 17 %.

Les cahiers de vacances ont donc perdu la première place, pas le classement. Ils occupent huit rangs du Top 10 et quatorze du Top 20, mais doivent cette semaine laisser le sommet aux 88.707 exemplaires du Dîner.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ? 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com. 

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Fabrice Mosca, Valérie Videau, Thérèse Bonté, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 13/05/2026

192 pages

Hachette

6,50 €

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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L'Oeuvre

Xxx, Emile Zola

Paru le 27/05/2026

592 pages

Flammarion

5,90 €

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Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

52 pages

Nathan

5,99 €

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

Paru le 07/05/2026

397 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

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Dandadan Tome 23 . Edition limitée

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 01/07/2026

Kazé Editions

7,99 €

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Pour toujours

Alice Oseman trad. Valérie Drouet

Paru le 02/07/2026

448 pages

Hachette

17,00 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Mon cahier de vacances Les incollables de la GS au CP

Play Bac

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Heated Rivalry

Rachel Reid

Paru le 30/06/2026

468 pages

Chatterley

19,95 €

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Cahier de vacances de la MS vers la GS

Caroline Thierry

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Jouer pour réviser

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Collectif

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

6,50 €

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Taming 7

Chloe Walsh trad. Antona Simongiovanni

Paru le 02/07/2026

672 pages

Chatterley

21,95 €

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

3498 pages

Editions Dalloz

22,00 €

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Cahier de vacances du CE1 vers le CE2

Christian Redouté, Agathe Redouté, Jeanne Redouté

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Isabelle Albertin, Thérèse Bonté

Paru le 11/04/2018

48 pages

Hachette

5,90 €

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Cahier de vacances du CP vers le CE1

Michel Wormser

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Jouer pour réviser CM2 à la 6e

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais, Pascal Guichard

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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Mon cahier de vacances du CP au CE1

Playbac, Laure Dufay, Elsa Fouquier, Laurent Kling, Antoine Corbineau

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Cahier de vacances de la 6e vers la 5e

Florence Randanne, Bruno Bénitah, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval, Laurent Audouin

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Daniel Berlion, Joanna Le May

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

5,95 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille PS vers la MS

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Le roman Dézinzintégré !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 25/06/2026

96 pages

Mr Tan & Co

10,90 €

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Cahier de vacances du CE2 vers le CM1

Maguy Bilheran

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Passeport Toutes les matières de la 3e à la 2de

Cécile Meneu, Christophe Douay, Louise Oaten, Christophe Saïsse

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

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Cahier de vacances du CM1 vers le CM2

Alain Charles

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Cahier de vacances du CM2 vers la 6e

Bernard Séménadisse

Paru le 02/04/2026

64 pages

Magnard

4,95 €

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Le Calamity Club

Kathryn Stockett trad. Laura Satz

Paru le 28/05/2026

682 pages

Robert Laffont

24,90 €

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

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Magnifique humanité

Léon XIV

Paru le 25/05/2026

224 pages

Cerf

4,90 €

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Mon cahier de vacances du CE1 au CE2

Play Bac, Antoine Corbineau, Laurent Kling, Christophe Bataillon

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Thérèse Bonté, Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Alexia Maynart

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,90 €

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Cahier de vacances de la PS vers la MS

Aurélie Perrot

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Honorables adversaires

Danielle Steel trad. Alice Fombois

Paru le 25/06/2026

336 pages

Presses de la Cité

20,90 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Jouer pour réviser MS vers la GS

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Christelle Amiet

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

6,50 €

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Je rentre en grande section avec Loup

Marie-Claude Jensen, Thibault Siegfriedt, Anne-Cécile Couval, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

36 pages

Editions Auzou

5,95 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

5,95 €

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J'entre en Petite Section de Maternelle

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Sylvie Rainaud

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

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Boruto - Two Blue Vortex Tome 5

Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto

Paru le 26/06/2026

176 pages

Dargaud

7,30 €

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Breathe

Eva Sorn

Paru le 02/07/2026

504 pages

Pocket

9,90 €

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L'entre-deux-mondes

Tim Probert trad. Fanny Soubiran

Paru le 10/06/2026

248 pages

Editions Gallimard

19,90 €

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Jouer pour réviser de la 6e à la 5e

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Célia Gallais, Pascal Guichard, Maya Kaushik

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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Ephémère L'intégrale . Edition collector

Ema Dinkel

Paru le 01/07/2026

800 pages

Hachette

26,90 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Marion Fallot

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Cahier de vacances Disney Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Mon cahier de vacances de la MS à la GS

Play Bac

Paru le 03/05/2023

35 pages

Play Bac

3,99 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Elisabeth Raoul, Alain Boyer

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Je rentre en moyenne section avec Loup

Anne-France Tapella, Thibault Siegfriedt, Anne-Cécile Couval, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

36 pages

Editions Auzou

5,95 €

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L'arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 10/06/2026

384 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Marion Fallot

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 05/05/2023

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

9,50 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Freezer

Akira Toriyama

Paru le 01/07/2026

224 pages

Glénat

14,95 €

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Aube

Yusuke Murata, One trad. Frédéric Malet

Paru le 11/06/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Mon cahier de vacances du CE2 au CM1

Play Bac

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 05/05/2021

48 pages

Play Bac

5,99 €

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Daniel Berlion, Joanna Le May

Paru le 07/05/2025

64 pages

Hachette

5,95 €

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

210 pages

Kurokawa

7,30 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 05/05/2021

48 pages

Play Bac

5,99 €

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Mon cahier de vacances Pokémon du CE1 au CE2

Play Bac

Paru le 04/05/2022

48 pages

Play Bac

5,99 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Je rentre en CP avec Loup

Anne-France Tapella, Laurence Lefèvre, Aurélie Perrot, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2021

48 pages

Editions Auzou

5,95 €

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Les habitantes

Pauline Peyrade

Paru le 02/01/2026

179 pages

Les Editions de Minuit

18,00 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Clara Morena-Beuken

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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La Légende

Boualem Sansal

Paru le 02/06/2026

252 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 05/05/2023

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le, Adèle Rolland-Le Dem

Paru le 03/06/2026

408 pages

Hauteville

8,95 €

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Blast

Karine Giebel

Paru le 04/06/2026

360 pages

Pocket

10,30 €

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Cahier de vacances de la 5e vers la 4e

Laurence Mokrani, Jean-Dominique Picchiottino, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval, Mauro Mazzari

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

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Mon cahier de vacances Les incollables du CM1 au CM2 9-10 ans

Playbac

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Disco inferno

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Blue Lock Tome 33

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Paru le 10/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Mes jeux de vacances du CP vers le CE1

Julia Georges

Paru le 04/05/2022

128 pages

Hatier

6,35 €

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125 jeux avec Loup pour réviser et s'amuser en vacances

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/05/2022

96 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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Mes jeux de vacances CM1 vers le CM2

Albert Cohen, Yannick Robert, Nicolas Dhumez

Paru le 04/05/2022

192 pages

Hatier

6,35 €

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Tenkyu VS Shin

Yuto Suzuki trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 01/07/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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In my pistachio era

Emily Collins

Paru le 06/05/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Hatier vacances de la 5e vers la 4e

Sylvie Collard, Pierre Jauffret, Caroline Le Gouill, Sébastien Lenglet, Agnès Vellay-Candiago, Collectif

Paru le 03/05/2023

96 pages

Hatier

7,95 €

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Mes jeux de vacances CE1 vers le CE2

Julia Georges, Florence Toulliou, Damien Catala, Caroline Hesnard

Paru le 04/05/2022

160 pages

Hatier

6,35 €

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Jouer pour réviser de la 5e à la 4e

Michèle Lecreux, Eric Berger, Philippe Couannault, Pascal Guichard, Laurent Léquivard

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Cahier de vacances Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 06/05/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Hatier vacances de la 6e vers la 5e

Sylvie Collard, Pierre Jauffret, Valérie Ougier, Hélène Ricard, Agnès Vellay-Candiago, Jean-Pierre Burriat

Paru le 03/05/2023

96 pages

Hatier

7,95 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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Mes jeux de vacances

Albert Cohen, Pascal Gauffre, François Foyard

Paru le 04/05/2022

192 pages

Hatier

6,35 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Caroline Marcel, Alain Boyer

Paru le 09/05/2019

40 pages

Hachette

5,90 €

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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Code de procédure civile annoté

Pierre Callé, Laurent Dargent

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

37,00 €

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Cahier de vacances de la 4e vers la 3e

Kim Consigny, Jean-Dominique Picchiottino, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Mes jeux de vacances du CE2 vers le CM1

Anne Kastor, Lucie Malo

Paru le 04/05/2022

160 pages

Hatier

6,35 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Elisabeth Raoul

Paru le 02/05/2024

47 pages

Hachette

5,95 €

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Space Montaigne

Marion Montaigne

Paru le 22/05/2026

168 pages

Charivari

25,95 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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Mes jeux de vacances

Hatier, Sylvie Collard-Rebeyrolle, Catherine Delacourt, Guillaume Joubert, Caroline Le Gouill

Paru le 04/05/2022

192 pages

Hatier

6,35 €

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Mon cahier de vacances La Pat'Patrouille TPS vers la PS

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

32 pages

Hatier

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Je comprends tout, CM1

Isabelle Petit-Jean, Fabrice Ruf, Micheline Cazès-Witta, Marian Hollings, Clémence Roux

Paru le 08/01/2026

192 pages

Nathan

11,95 €

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Je me prépare à la lecture de la Grande Section au CP

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Thérèse Bonté

Paru le 20/05/2020

64 pages

Hachette

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Mes jeux de vacances GS vers le CP

Florence Doutremépuich, Françoise Perraud, Caroline Hesnard

Paru le 04/05/2022

96 pages

Hatier

6,35 €

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Le jeu des masques

Giovanni Di Gregorio, Alessandro Barbucci

Paru le 19/06/2026

72 pages

Editions Dupuis

15,50 €

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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Palazzo

Danielle Steel trad. Hélène Colombeau

Paru le 25/06/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

Paru le 08/03/2024

28 pages

Editions de la Martinière

10,00 €

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 06/05/2026

48 pages

Play Bac

5,99 €

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Jeux et énigmes du CM2 à la 6e

Eric Berger, De luze clémence Roux, Pascal Guichard, Michèle Lecreux, Clémence Roux de Luze

Paru le 06/04/2022

128 pages

Hachette

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The mistake

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

409 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Mon cahier de vacances de la PS à la MS

Play Bac

Paru le 03/05/2023

35 pages

Play Bac

3,99 €

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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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