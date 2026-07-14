Une communauté protectrice devient peu à peu impossible à quitter

Mais à mesure que le temps passe dans ce lieu à l’inquiétante étrangeté, Coro semble de moins en moins en mesure de pouvoir partir. Est-ce que ce sont ces femmes qui la retiennent, ou sa volonté qui flanche ? S’ouvre devant Coro un monde étrange de rites, de célébrations, de terreur et de beauté, aussi fascinant qu’entêtant.

Les éditions du Typhon vous proposent un extrait en avant-première :

Pilar Adón est née à Madrid en 1971. Éditrice et traductrice, elle a notamment traduit en Espagnol des romans d’Iris Murdoch, Edith Warthon ou encore Henry James.

Comme écrivaine, elle publie de la poésie, des nouvelles et des romans. De bêtes et d’oiseaux (trad. Michelle Ortuno), paru en Espagne en 2022, a reçu de nombreux prix littéraires dont les prestigieux Prix national de littérature et le Prix des critiques.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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