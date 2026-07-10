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Lutte contre le racisme et l'antisémitisme : les livres négationnistes bientôt sanctionnés ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.

Le 10/07/2026 à 13:07 par Antoine Oury

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Publié le :

10/07/2026 à 13:07

Antoine Oury

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Le gouvernement souhaite « aller plus loin » dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, d'après la communication du Premier ministre, à la sortie du Conseil de ce jeudi 9 juillet. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 16.000 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, ajoute-t-il, en précisant que 97 % des victimes de ces actes ne portent pas plainte.

Le numérique et les réseaux sociaux, parallèlement, sont devenus des lieux « de propagation de la haine », selon le gouvernement, qui indique que les signalements de contenus illicites en ligne sur la plateforme Pharos ont augmenté de plus de 45 % depuis 2023. Rappelons que cette même année, le milliardaire d'extrême droite Elon Musk renommait le réseau social Twitter, qu'il avait acquis en 2022, en X, tout en levant les dispositifs de modération et en rétablissant de nombreux comptes bannis, notamment néonazis.

Face à ces constats, le gouvernement avance donc un projet de loi qui « entend d’abord améliorer les
dispositifs existants ». Il agirait ainsi principalement sur les articles 132-76 et 132-77 du code pénal et sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui s'appliquent à l'édition de livres. Déposé au Sénat, le projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme compte 10 articles. 

Des écrits comme « circonstances aggravantes »

L'article 2 du projet de loi viendrait modifier les articles 132-76 et 132-77 du code pénal, qui définissent les circonstances aggravantes d'un crime ou d'un délit lié à des discriminations. Celles-ci permettent de punir plus sévèrement de tels faits, lorsqu'ils sont « précédé[s], accompagné[s] ou suivi[s] de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée » (article 132-76).

L'article 132-77 introduit les mêmes effets, mais pour des actes qui visent une victime « à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée ».

Le projet de loi ne toucherait pas à la durée des peines prononcées, ce que font déjà, en l'état les articles 132-76 et 132-77, mais introduirait le doublement de la peine d’amende maximum encourue. Autrement dit, un crime ou un délit, s'il est précédé d'écrits racistes, xénophobes, antireligieux, sexistes, homophobes ou transphobes, pourra valoir à son auteur une amende plus salée qu'aujourd'hui.

Lutter contre le négationnisme et le révisionnisme

Les articles 3 et 4 du projet de loi du gouvernement interviendraient directement sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle fixe et encadre plusieurs limites à la liberté d'expression, dans la presse, dans l'édition de livres — son premier article stipule d'ailleurs que l'« imprimerie et la librairie sont libres » —, mais aussi, plus largement, dans l'espace public.

L'article 3 est rédactionnel, et vient harmoniser les rédactions des incriminations qui répriment les actes et propos discriminatoires afin d’en renforcer la cohérence : il ajoute notamment la mention « vraie ou supposée » à la notion d'appartenance, afin de couvrir tous les cas de figure de discriminations.

L'article suivant agirait sur le passage de la loi sur la liberté de la presse précisant les sanctions applicables aux « écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics » (article 23) qui inciteraient à la haine.

Dans le détail, l'article 24 mentionne aujourd'hui les atteintes volontaires à la vie, les agressions, notamment sexuelles, les vols, les extorsions et les destructions, l'apologie des crimes, notamment des crimes de guerre, contre l'humanité ou de réduction en esclavage, la discrimination, la haine ou la violence raciste, xénophobe, sexiste, LGBTphobe, transphobe ou handiphobe. 

Il est suivi d'un article 24bis, lequel y ajoute la contestation de « l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité » ou « d'un crime de génocide ».

L'article 4 du projet de loi viendrait ajouter à ce dernier article le fait de nier, minorer ou banaliser « de façon outrancière » des crimes contre l'humanité, afin de clarifier la répression « des formes de négationnisme », selon le gouvernement. Cet article s'inscrit « dans la volonté constante du législateur de préserver la mémoire des victimes et de sanctionner plus efficacement les discours contestant des faits historiquement établis et judiciairement reconnus ».

À LIRE - Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

Fait notable, le projet de loi ajouterait la possibilité de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre de l’auteur de tels faits. Un certain Éric Zemmour, condamné en avril 2025 — entre autres — pour contestation de crime contre l’humanité après avoir soutenu, en 2019, que le maréchal Pétain avait « sauvé les juifs français » [il avait annoncé un pourvoi en cassation, NdR] aurait ainsi pu devenir inéligible pendant une certaine période, si ces dispositions avaient été en vigueur à l'époque...

Les écrits négationnistes enfin réprimés ?

L'article 4 du projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme viendrait surtout combler un vide juridique qui fait la fortune des librairies d'extrême droite, notamment : la vente d'écrits négationnistes.

Fin 2025, le quotidien Libération avait mis au jour la vente d'ouvrages négationnistes et racistes sur des plateformes très fréquentées, comme Amazon, Cultura ou la Fnac. Certains titres interrogeaient particulièrement, puisqu'ils étaient bel et bien frappés d'interdiction de commercialisation en France : leur mise en vente révélait alors l'absence d'une base de données centralisée des ouvrages interdits.

Pour d'autres ouvrages, l'approche était plus délicate. L'article 24bis, dont l'introduction remonte à la loi Gayssot (1990), visait alors les thèses et propos révisionnistes, qui, « par leur expression “suffisamment prudente” et sous couvert de la recherche historique et scientifique, parvenaient à échapper aux sanctions », indiquent les services du Premier ministre dans une étude d'impact accompagnant le projet de loi.

Or, l'article 24bis, dans sa rédaction actuelle, punit seulement la « contestation » des crimes contre l'humanité, et non le fait « de nier, minorer ou banaliser de façon outrancière » — une formule pourtant retenue, dans le même article, pour les génocides.

À LIRE - La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?

Cette petite nuance a ainsi compliqué l'intervention des autorités à l'égard des ouvrages négationnistes comme l'a encore montré, récemment, l'interdiction à la vente aux mineurs d'un livre négationniste, Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte. Cette décision du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez interrogeait : pourquoi l'interdire seulement aux mineurs ? Sans doute parce que l'état actuel du droit limite les possibilités des autorités, tout simplement. Questionné à ce sujet, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à nos questions.

Saisi par le gouvernement, le Conseil d'État a estimé, dans un avis, que les dispositions du projet de loi ne portent pas « une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ». N'en déplaise à l'éditeur de la revue d'extrême droite Rivarol, qui diffuse l'Encyclopédie de l'Holocauste, ou à l'essayiste Alain Soral, définitivement condamné pour contestation de crimes contre l’humanité en 2021 et à la tête d'une petite entreprise très lucrative, dans le viseur de l'administration fiscale...

Le projet de loi, accessible à cette adresse, doit désormais être examiné, en première lecture, par le Sénat.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Antoine Oury
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Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.

09/07/2026, 16:47

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Photo du tournage d'À bout de souffle : la justice blanchit Flammarion

Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.

09/07/2026, 16:18

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Quand Amazon se prend pour le facteur de l'Italie, La Poste attaque

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?

09/07/2026, 14:28

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Ce manuscrit de plus de 1100 ans se trouve désormais à Montréal

La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.

09/07/2026, 14:19

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Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.

09/07/2026, 13:44

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Droits d’auteur : Marie-Anne Ferry-Fall prend la tête du CFC

Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.

09/07/2026, 12:20

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La justice contraint Trump à verser 5,8 millions $ à l'autrice E. Jean Carroll

Le président américain aura multiplié les procédures pour tenter de se soustraire au jugement rendu en mai 2023, puis confirmé en appel l'année suivante : il a bel et bien agressé sexuellement l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Après une énième manœuvre de Trump et de ses avocats pour rouvrir le dossier, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le paiement d'une amende de 5,8 millions $.

09/07/2026, 12:03

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À Augan, la librairie La Grange aux Livres détruite par un incendie

Un incendie s’est déclaré mercredi 8 juillet 2026 au matin dans une habitation à Augan, dans le Morbihan. Le feu s’est propagé à plusieurs maisons du centre-bourg et a touché la librairie La Grange aux Livres, une maison mitoyenne ainsi que deux habitations.

09/07/2026, 11:57

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Domaine public : les manuscrits d’Anne Frank protégés par la justice

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt très attendu autour des manuscrits d’Anne Frank. Une édition scientifique peut rester librement accessible dans les pays où les textes relèvent du domaine public, même s’ils demeurent protégés ailleurs dans l’Union. Encore faut-il que le site empêche efficacement l’accès depuis les territoires où les droits subsistent — y compris face au contournement possible par VPN. 

09/07/2026, 10:29

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Un petit prince haïtien face au dragon : AYO Éditions lance Kaël et le Dragon sur Ulule

On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.

09/07/2026, 09:00

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DOD&Cie organise la bascule des éditeurs de Makassar et Hobo

 Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.

08/07/2026, 17:43

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Dans ces bibliothèques, les livres sont des personnes

Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.

08/07/2026, 17:24

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Au Venezuela, des livres pour accompagner les enfants après les séismes

IBBY Children-in-Crisis Fund appelle à financer « Reading to Live », un projet d’IBBY Venezuela mené par Banco del Libro après les deux séismes du 24 juin 2026 à Caracas et dans l’État côtier de La Guaira. L’organisation demande 13.570 dollars pour former des médiateurs, organiser des lectures, faire circuler des livres et distribuer du matériel d’expression dans sept communautés touchées. Environ 840 enfants, jeunes, enseignants et responsables communautaires sont concernés.

08/07/2026, 17:18

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L’écrivaine iranienne Shahrnush Parsipur est morte à 80 ans

La romancière iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à l’âge de 80 ans. Née à Téhéran et installée aux États-Unis après avoir quitté l’Iran, elle était notamment connue pour Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night, deux livres liés à la place des femmes dans la société iranienne.

08/07/2026, 17:17

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En octobre 2026, Biblis en folie revient pour une troisième édition

Le ministère de la Culture confirme l'organisation d'une troisième édition de l'événement Biblis en folie, du 2 au 4 octobre 2026. Ce temps fort national est l'occasion de redécouvrir sous un nouveau jour ces lieux de culture et de savoir à l'ère du numérique et des transformations sociétales.

08/07/2026, 15:28

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Flammarion crée “Au grand jour”, une collection d’enquêtes en poche

Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.

08/07/2026, 15:10

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Un rapport européen pour rappeler le rôle et les apports sociaux des bibliothèques

Un rapport européen, conçu et rédigé dans le cadre d'une méthode ouverte de coordination (MOC) qui a réuni des représentants des 27 pays membres et de quelques pays amis, se consacre entièrement aux bibliothèques publiques et à leur rôle culturel, social, voire économique. Après deux années de travail, il sera présenté à Dublin en octobre prochain, et a pour objectif de peser sur les financeurs et décideurs publics.

08/07/2026, 14:07

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Bolloré ne contrôle pas Vivendi, selon la justice, avec Hachette en toile de fond

La cour d’appel de Paris a tranché, ce mercredi 8 juillet 2026, un point central du feuilleton Vivendi : Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe au sens du Code de commerce. La décision ne change rien, dans l’immédiat, à l’organisation éditoriale de Hachette Livre. Mais elle sécurise l’architecture née de la scission de 2024, dont Louis Hachette Group — autour de Lagardère et Prisma Media — constitue l’un des pôles les plus observés par les professionnels du livre.

08/07/2026, 13:18

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NOCTURNES : une plongée onirique dans le monde des animaux nocturnes

Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.

08/07/2026, 09:00

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La Fnac quitte les Galeries Lafayette de Metz fin 2027

La Fnac de Metz doit quitter, à la fin de 2027, son emplacement au sous-sol des Galeries Lafayette. L’enseigne rejoindra le 57-59 rue Serpenoise, dans l’ancien siège local de la Société Générale, au terme d’un projet de réhabilitation annoncé à près de 10 millions €. Pour les lecteurs, c’est le déplacement d’un des principaux espaces de vente de livres du centre-ville, sans que son futur assortiment soit encore connu.

07/07/2026, 16:39

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En Sicile, Andrea Camilleri devient guide virtuel pour accueillir les voyageurs

À Porto Empedocle, au sud d’Agrigente, l’attente d’un départ en mer doit bientôt prendre un tour littéraire. Jeudi 9 juillet, à 17h, le terminal voyageurs de la gare maritime inaugurera un espace multimédia de la Strada degli Scrittori, consacré à la Vigàta d’Andrea Camilleri. Un récit vidéo d’une dizaine de minutes, porté par la voix de l’écrivain, y proposera aux passagers une première traversée de ce territoire réel devenu, dans ses livres, l’un des lieux les plus reconnaissables de la fiction italienne. 

07/07/2026, 15:34

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Taylor Swift n'a (toujours) pas plagié une poétesse américaine, selon la justice

La juge américaine Aileen Cannon a classé sans suite une plainte portée contre la chanteuse Taylor Swift par une poétesse américaine, Kimberly Marasco, qui l'accusait de multiples plagiats. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a écarté toute possibilité de pillage, les chansons de l'une ne partageant avec les poèmes de l'autre que des « thèmes conventionnels ».

07/07/2026, 15:33

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Marie Desplechin renouvelée à la présidence de Bibliocité

Marie Desplechin a été reconduite à la présidence de Bibliocité lors de l’assemblée générale de l’association, organisée le 2 juillet 2026. Depuis près de quarante ans, Bibliocité accompagne l’action culturelle des bibliothèques de la Ville de Paris, entre établissements de prêt, bibliothèques patrimoniales et programmation autour du livre et de la lecture.

07/07/2026, 13:08

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Sri Lanka : deux ouvrages d’un écrivain tamoul bloqués aux frontières

Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.

07/07/2026, 12:57

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L'éditeur indépendant Terre vivante fera germer une collection BD en 2027

La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.

07/07/2026, 11:29

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Vietnam de rizières en croisières — carnet de voyage du nord au sud

Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».

07/07/2026, 08:00

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La défaillance du distributeur-diffuseur Makassar, une “vraie crise” pour l'édition indépendante

Les difficultés économiques du diffuseur-distributeur Makassar, basé dans le 20e arrondissement de Paris, pourraient s'étendre à une partie de l'édition indépendante. Plusieurs maisons d'édition alertent quant à leur propre situation, tandis que la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) alerte « sur la nécessité de mécanismes de soutien structurel à la diversité de la distribution et de la diffusion du livre indépendant ». Les pouvoirs publics devraient être alertés sous peu par le Syndicat de l'Édition Alternative (SEA).

06/07/2026, 16:03

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Deux éditeurs égyptiens honorés par le Prix Voltaire pour la liberté de publier

Le 35e Congrès international des éditeurs, organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, par l'Union internationale des éditeurs (International Publishers Association, IPA), a accueilli la remise du Prix Voltaire pour la liberté de publier 2026. L'éditeur égyptien Yehia Fekry (El Maraya) a été salué, tandis qu'un hommage a été rendu à son compatriote Mohamed Hashem, mort en fin d'année 2025 à l'âge de 67 ans.

06/07/2026, 15:39

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MAINS, un livre d'Art collaboratif entre une sculptrice céramiste, une photographe et une céramiste peintre

Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.

06/07/2026, 13:00

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Charles Trenet : son roman perdu à 17 ans enfin publié près d’un siècle après

Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ». 

05/07/2026, 14:21

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En Errance : un projet singulier mêlant BD et musique autour des troubles psychiques

En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.

05/07/2026, 08:00

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George Martin donne rendez-vous à Westeros, le 21 juillet

George R.R. Martin donne bien une date, oui – le 21 juillet 2026 – mais inutile de s'emballer : rien ne concernera The Winds of Winter. Il s'agit du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, illustré par Tyler Jacobson et publié par Random House Worlds. Déjà en précommande, il nous rappelle combien l’univers de Westeros demeure actif en librairie, quinze ans après le dernier volume du cycle principal.

04/07/2026, 15:58

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