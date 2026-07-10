Lutte contre le racisme et l'antisémitisme : les livres négationnistes bientôt sanctionnés ?

Le gouvernement souhaite « aller plus loin » dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, d'après la communication du Premier ministre, à la sortie du Conseil de ce jeudi 9 juillet. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 16.000 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, ajoute-t-il, en précisant que 97 % des victimes de ces actes ne portent pas plainte.

Le numérique et les réseaux sociaux, parallèlement, sont devenus des lieux « de propagation de la haine », selon le gouvernement, qui indique que les signalements de contenus illicites en ligne sur la plateforme Pharos ont augmenté de plus de 45 % depuis 2023. Rappelons que cette même année, le milliardaire d'extrême droite Elon Musk renommait le réseau social Twitter, qu'il avait acquis en 2022, en X, tout en levant les dispositifs de modération et en rétablissant de nombreux comptes bannis, notamment néonazis.

Face à ces constats, le gouvernement avance donc un projet de loi qui « entend d’abord améliorer les

dispositifs existants ». Il agirait ainsi principalement sur les articles 132-76 et 132-77 du code pénal et sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui s'appliquent à l'édition de livres. Déposé au Sénat, le projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme compte 10 articles.

Des écrits comme « circonstances aggravantes »

L'article 2 du projet de loi viendrait modifier les articles 132-76 et 132-77 du code pénal, qui définissent les circonstances aggravantes d'un crime ou d'un délit lié à des discriminations. Celles-ci permettent de punir plus sévèrement de tels faits, lorsqu'ils sont « précédé[s], accompagné[s] ou suivi[s] de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée » (article 132-76).

L'article 132-77 introduit les mêmes effets, mais pour des actes qui visent une victime « à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée ».

Le projet de loi ne toucherait pas à la durée des peines prononcées, ce que font déjà, en l'état les articles 132-76 et 132-77, mais introduirait le doublement de la peine d’amende maximum encourue. Autrement dit, un crime ou un délit, s'il est précédé d'écrits racistes, xénophobes, antireligieux, sexistes, homophobes ou transphobes, pourra valoir à son auteur une amende plus salée qu'aujourd'hui.

Lutter contre le négationnisme et le révisionnisme

Les articles 3 et 4 du projet de loi du gouvernement interviendraient directement sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle fixe et encadre plusieurs limites à la liberté d'expression, dans la presse, dans l'édition de livres — son premier article stipule d'ailleurs que l'« imprimerie et la librairie sont libres » —, mais aussi, plus largement, dans l'espace public.

L'article 3 est rédactionnel, et vient harmoniser les rédactions des incriminations qui répriment les actes et propos discriminatoires afin d’en renforcer la cohérence : il ajoute notamment la mention « vraie ou supposée » à la notion d'appartenance, afin de couvrir tous les cas de figure de discriminations.

L'article suivant agirait sur le passage de la loi sur la liberté de la presse précisant les sanctions applicables aux « écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics » (article 23) qui inciteraient à la haine.

Dans le détail, l'article 24 mentionne aujourd'hui les atteintes volontaires à la vie, les agressions, notamment sexuelles, les vols, les extorsions et les destructions, l'apologie des crimes, notamment des crimes de guerre, contre l'humanité ou de réduction en esclavage, la discrimination, la haine ou la violence raciste, xénophobe, sexiste, LGBTphobe, transphobe ou handiphobe.

Il est suivi d'un article 24bis, lequel y ajoute la contestation de « l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité » ou « d'un crime de génocide ».

L'article 4 du projet de loi viendrait ajouter à ce dernier article le fait de nier, minorer ou banaliser « de façon outrancière » des crimes contre l'humanité, afin de clarifier la répression « des formes de négationnisme », selon le gouvernement. Cet article s'inscrit « dans la volonté constante du législateur de préserver la mémoire des victimes et de sanctionner plus efficacement les discours contestant des faits historiquement établis et judiciairement reconnus ».

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Fait notable, le projet de loi ajouterait la possibilité de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre de l’auteur de tels faits. Un certain Éric Zemmour, condamné en avril 2025 — entre autres — pour contestation de crime contre l’humanité après avoir soutenu, en 2019, que le maréchal Pétain avait « sauvé les juifs français » [il avait annoncé un pourvoi en cassation, NdR] aurait ainsi pu devenir inéligible pendant une certaine période, si ces dispositions avaient été en vigueur à l'époque...

Les écrits négationnistes enfin réprimés ?

L'article 4 du projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme viendrait surtout combler un vide juridique qui fait la fortune des librairies d'extrême droite, notamment : la vente d'écrits négationnistes.

Fin 2025, le quotidien Libération avait mis au jour la vente d'ouvrages négationnistes et racistes sur des plateformes très fréquentées, comme Amazon, Cultura ou la Fnac. Certains titres interrogeaient particulièrement, puisqu'ils étaient bel et bien frappés d'interdiction de commercialisation en France : leur mise en vente révélait alors l'absence d'une base de données centralisée des ouvrages interdits.

Pour d'autres ouvrages, l'approche était plus délicate. L'article 24bis, dont l'introduction remonte à la loi Gayssot (1990), visait alors les thèses et propos révisionnistes, qui, « par leur expression “suffisamment prudente” et sous couvert de la recherche historique et scientifique, parvenaient à échapper aux sanctions », indiquent les services du Premier ministre dans une étude d'impact accompagnant le projet de loi.

Or, l'article 24bis, dans sa rédaction actuelle, punit seulement la « contestation » des crimes contre l'humanité, et non le fait « de nier, minorer ou banaliser de façon outrancière » — une formule pourtant retenue, dans le même article, pour les génocides.

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Cette petite nuance a ainsi compliqué l'intervention des autorités à l'égard des ouvrages négationnistes comme l'a encore montré, récemment, l'interdiction à la vente aux mineurs d'un livre négationniste, Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte. Cette décision du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez interrogeait : pourquoi l'interdire seulement aux mineurs ? Sans doute parce que l'état actuel du droit limite les possibilités des autorités, tout simplement. Questionné à ce sujet, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à nos questions.

Saisi par le gouvernement, le Conseil d'État a estimé, dans un avis, que les dispositions du projet de loi ne portent pas « une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ». N'en déplaise à l'éditeur de la revue d'extrême droite Rivarol, qui diffuse l'Encyclopédie de l'Holocauste, ou à l'essayiste Alain Soral, définitivement condamné pour contestation de crimes contre l’humanité en 2021 et à la tête d'une petite entreprise très lucrative, dans le viseur de l'administration fiscale...

Le projet de loi, accessible à cette adresse, doit désormais être examiné, en première lecture, par le Sénat.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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