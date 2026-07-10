Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar tient en quelques mots que personne, dans la chaîne du livre, n’aime vraiment regarder de face : des palettes, des mètres carrés, des ventes non réglées, des éditeurs à replacer, et des livres qu’il faut remettre en circulation avant qu’ils ne deviennent introuvables. Pour Benoît Vaillant, à la tête de Pollen Diffusion, l’affaire ne relève pourtant pas d’un récit commode, avec un seul responsable désigné au centre du désastre.

« Je vois une certaine injustice à n’invoquer que la seule responsabilité de Makassar dans cette situation. » Une défense qui, chez lui, ne vaut pas absolution, plutôt la gêne d’un professionnel qui voit se fissurer un modèle dont les faiblesses ne sont pas propres à l’entreprise. « Ça aurait pu être nous », reconnaît-il, « si nous avions appliqué les mêmes conditions de diffusion-distribution ».

Début juillet, ActuaLitté consacrait un premier papier à la défaillance du diffuseur distributeur fondé en 1995 par André Strobel et dirigé depuis une vingtaine d’années par Vincent Dodivers. Une crise, sans nul doute, mais que seuls les éditeurs partenaires évoquaient — le gérant n’ayant pas répondu à nos demandes.

Face aux impératifs, nous apprenons qu’une bascule était engagée entre DOD&Cie, Makassar et Hobo Diffusion, pour sécuriser l’avenir des maisons partenaires. Pollen entre à son tour dans cette séquence, avec une opérationaussi spectaculaire qu’exigeante : accueillir des catalogues, récupérer des stocks, rétablir les flux.

Le coût caché du stockage

Benoît Vaillant décrit Makassar comme un « modèle fragilisé par le soutien peut-être irraisonné aux éditeurs distribués ». Ou comment la passion pour un métier finit, parfois, par coûter cher. Car le président de Pollen voit qu’une partie du problème — et une partie seulement — s’est installée là où le livre indépendant préfère souvent ne pas s’attarder : dans le stockage.

En ne facturant pas la présence des ouvrages dans les entrepôts, Makassar a fini par se mettre en péril. Et plus encore quand il a fallu trouver des mètres carrés supplémentaires pour des palettes toujours plus nombreuses. Conserver des années durant des fonds à rotation lente, des retours, des titres de catalogue, des ouvrages militants, graphiques ou très spécialisés occasionne des frais qui, s’ils ne sont répercutés, seront tout de même facturés..

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Le soutien que Makassar aura ainsi prodigué à plusieurs éditeurs relève d’une implication forte, alors que les maisons ne mesuraient peut-être pas l’ampleur des charges qui pesaient. Conclusion : « Il est trop facile de mettre tout sur la responsabilité de Vincent. »

ActuaLitté avait aussi pointé la dette importante d'un des principaux clients de Makassar, d'un montant de plus de 1,3 million € à la date d'arrêté des comptes 2024. Des recours amiables et judiciaires avaient été intentés contre ce « client devenu douteux », d'après la formule du diffuseur-distributeur.

Rapatrier Pelleport, palette après palette

La transition a donc débuté pour Pollen, comme pour DOD & Cie depuis le site de Makassar, rue Pelleport, dans le XXe arrondissement de Paris. Benoît Vaillant évoque une opération « certainement très longue », à la mesure de « trente et un ans d’édition ». D’après ses estimations, l’ensemble du dossier pourrait représenter « 400 à 600 palettes » soit près de 500.000 exemplaires, peu ou prou.

Pollen est propriétaire de son outil de distribution et, coïncidence, vient de prendre en location un nouvel entrepôt de 2000 m², en complèment des 4000 m² que Pollen possède en propre. Là encore, la crise ramène au concret : déplacer un catalogue ne consiste pas à signer une feuille de route commerciale. Il faut récupérer les cartons, identifier les titres, contrôler les références, vérifier les quantités, réintégrer les données, rendre les ouvrages commandables et éviter que les libraires ne se retrouvent devant des livres fantômes.

Tous les catalogues ne suivront pas le même chemin : selon nos informations, quelques-uns des plus gros dossiers rejoindraient la distribution de Média Participations, MDS.

Un pôle image qui change d’échelle

La venue des éditeurs précédemment liés à Makassar s’inscrira pour Pollen dans une relance déjà engagée : en février, nous faisions état du retour de Pollen à la diffusion, annoncé à partir du 1er mai, avec une équipe commerciale resserrée, une sélection limitée d’éditeurs et un repositionnement assumé vers la librairie indépendante.

La crise Makassar accélère cette stratégie. Benoît Vaillant parle d’une trentaine de contrats, dont « 20 à 25 » dans le champ de l’image, de la bande dessinée ou de catalogues proches. La Cafetière, Les Rêveurs, les Éditions Lapin figurent parmi les noms cités ou encore l’essai, avec les Éditions Critiques. La logique n’est pas celle d’une pure diffusion : Pollen reprend des activités de diffusion-distribution, avec l’objectif de consolider un ensemble cohérent.

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« On a déjà un pôle BD/image, qui avait besoin d’être renforcé. » Jusque-là, Pollen était accepté dans les librairies spécialisées, explique-t-il, mais sans bénéficier de la puissance éditoriale portée par certains catalogues passés par Makassar. L’arrivée de ces maisons change l’échelle. Elle permet, selon lui, d’intégrer de très bons éditeurs et de renforcer « un écosystème complet ».

Les librairies intermédiaires, terrain décisif

La suite ne se jouera pas seulement dans les entrepôts. Elle dépendra aussi des librairies où ces catalogues pourront réellement vivre. Benoît Vaillant observe un marché de plus en plus prudent, où les grandes structures, plus chargées, plus lourdes, reviennent vite vers les valeurs sûres. Pollen continuera de visiter les « incontournables », bien sûr. Mais le dirigeant voit ailleurs une partie du potentiel.

« Ceux qui s’en sortent le mieux, ce sont les librairies intermédiaires, qui comptent 3 à 5 salariés. » Dans ces établissements, suffisamment solides pour prescrire, mais encore assez agiles pour prendre des risques, il identifie les vrais « leviers de croissance » pour des catalogues indépendants. Ce sont ces points de vente qui peuvent encore faire circuler des livres moins immédiatement attendus, à condition que l’offre soit lisible, défendue et disponible.

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La prochaine étape est déjà fixée. Le 24 juillet, Pollen doit réunir entre 25 et 30 éditeurs issus de l’univers Makassar pour présenter aux représentants leurs programmes d’octobre et novembre. Benoît Vaillant y voit un moment qui « cristallise quelque chose » : non pas la fin de la crise, mais la tentative d’organiser, dans l’urgence, la continuité commerciale de catalogues que le secteur ne peut pas se permettre de laisser disparaître des tables.

Crédits photo : bureaux de Pollen à Malakoff - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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