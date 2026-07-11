Un homme de 456 ans veut rejoindre la maison d’Elvis

Cette histoire s’ouvre donc sur une énigme. Pour la percer, il vous faudra remonter le temps et rejoindre Will dans un roadtrip mémorable en direction de Graceland, la demeure d’Elvis à Memphis. Et qui d’autre, pour l’accompagner, qu’un imitateur du King agoraphobe, ayant toujours rêvé d’entreprendre ce pèlerinage, et une jeune fugueuse délurée ?

Un grand roman de résistance et de survie, qui mêle épopée picaresque et voyage intérieur sur les routes de l’Amérique MAGA. Une ode à la différence et à la liberté, peuplée de marginaux, de bouffons, de poètes et de lanceurs d’alerte. Nick Tooke croit en l’amour qui défie les siècles et en la puissance de la fiction comme refuge et comme arme face à l’insupportable. Un texte shakespearien, donquichotesque, politique, inventif, déroutant, traduit par Jean-Marie Jot. Vous voilà prévenus.

Les éditions Phébus vous proposent un extrait en avant-première :

Originaire du Royaume-Uni, Nick Tooke vit au Canada depuis l’âge de 12 ans. Il est désormais installé dans la vallée de l’Okanagan. Disgraceland est son premier roman à être publié en France.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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