L'Inconnue, adaptation de la BD Le cas David Zimmerman : bande-annonce

Réunissant à son casting Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville, Lilith Grasmug, Radu Jude ou encore Shanti Masud, le film L'Inconnue sera dans les salles le 26 août prochain.

Présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes 2026, L'Inconnue a par ailleurs été salué par le Prix Jean-Vigo 2026, à égalité avec Voilà, c'est fini de Gustave Kervern. La bande dessinée, pour sa part, avait reçu le Prix Les Inrocks de la bande dessinée.

Arthur Harari, le réalisateur de L'Inconnue, a notamment réalisé Diamant noir (2015) et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (2021). Il a aussi coécrit, avec sa compagne Justine Triet, les scénarios de Sibyl (2019) et Anatomie d'une chute (2023).

DOSSIER - Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Par Antoine Oury

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