30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026

La sélection du Prix du Roman Fnac 2026

La Pianiste, Isabelle Amonou, Éditions Dalva

Les Maîtres du sol, Ryad Assani-Razaki, Éditions Liana Levi

Les Filles du 9 juin, Maylis Besserie, Éditions Grasset et Fasquelle

Lázár, Nelio Biedermann, Belfond (trad. Rose Labourie)

Cipango, Jean-Marie Blas de Roblès, Éditions Zulma

Les Porteuses d'eau, Sasha Bonét, Les Léonides (trad. Valérie Le Plouhinec)

Ne cherche pas le chaos, Marion Brunet, Albin Michel

Je suis né dans la tempête, Jérôme Colin, Allary Éditions

Parle-moi de chez nous, Jeanine Cummins, Éditions Philippe Rey (trad. Christine Auché)

Totem, François-Régis De Guenyveau, Éditions Pauvert

Le Palais, François-Henri Désérable, Éditions Gallimard

Rochebrune, Sophie Divry, Éditions Actes Sud

Lola va mourir, Victor Dumiot, Éditions Calmann-Lévy

Sauf la frontière, Elisa Shua Dusapin, Éditions Zoé

Je, Lilia Hassaine, Éditions Gallimard

Ce qui se joue, Caroline Hinault, Éditions du Rouergue

Vie et mort d'une mite, Rowe Irvin, Éditions Paulsen (trad. Odile Carton)

Baignade surveillée, Laura Kasischke, Éditions Gallimard (trad. Céline Leroy)

Tuer le vieux, Daria Marx, Éditions Flammarion

La Piqûre d'abeille, Paul Murray, Albin Michel (trad. Pierre Demarty)

Ici, maintenant, Tom Newlands, Éditions Métailié (trad. Marguerite Capelle & Anatole Pons-Reumaux)

Le septième siffleur, Colin Niel, Éditions du Seuil

Ce qui dort sous le camélia, Claudie O. Wetterwald, Éditions du Gros Caillou

C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien, Éditions Grasset et Fasquelle

Eugénie sous les bombes, Anne Percin, Éditions Buchet-Chastel

Heures sauvages, Marie Petitcuénot, Éditions Héloïse d'Ormesson

Un Marché noir, Bérénice Pichat, Les Avrils

Fille de, Anne Pitteloud, Éditions Finitude

Les Trois Rivières, Tiffany Quay Tyson, Sonatine Éditions (trad. Héloïse Esquié)

Les noms de Feliza, Juan Gabriel Vásquez, Éditions du Seuil (trad. Isabelle Gugnon)

Plus de 250 titres ont été passés au crible par le jury, précise l'enseigne, qui rappelle que la récompense « repose sur une démarche participative d’une ampleur unique, réunissant professionnels du livre et lecteurs passionnés ». Chaque printemps, 400 libraires Fnac et 400 adhérents Fnac lisent en avant-première les romans de la rentrée littéraire, rédigent des avis et attribuent des notes et commentaires. Les livres les mieux notés et les plus plébiscités par ce grand jury composent alors la sélection de 30 titres.

Chaque roman de la sélection du Prix du Roman Fnac 2026 sera mis en avant et soutenu dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com dès cet été et tout au long de l’automne. Les finalistes seront annoncés le 27 août et le ou la lauréat.e sera dévoilé.e le 21 septembre.

À LIRE - 30 livres retenus dans les sélections des Prix Gribouillis 2026

Point de départ de cette rentrée, le Prix du Roman Fnac sera suivi à l’automne par de grands temps forts organisés par la Fnac : prix littéraires avec le Prix Goncourt des lycéens et le Prix BD Fnac-France Inter, nouveaux formats d’événements comme les « reading parties », nouveaux partenariats. Une dynamique qui prolonge l'ambition portée cette année par la campagne nationale « Une autre addiction est possible » : faire de la lecture une expérience collective, accessible et vivante.

L'année dernière, le Prix du Roman Fnac avait salué Les Éléments de John Boyne, traduit par Sophie Aslanides (Éditions JC Lattès).

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Photographie : La rentrée littéraire à la Fnac, en 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

DOSSIER - Le Prix du roman Fnac

Par Dépêche

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