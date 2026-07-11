Le roman d’un père qui refuse de voir son fils lui échapper

Lorsqu’un des locataires - Firth, un écrivain perdu - arrive d’Édimbourg, les limites du monde auquel le gardien et son fils, Ouse, s’accrochent commencent à s’effriter. Un bras de fer s’engage entre Firth et le gardien de phare pour gagner l’affection d’Ouse - et son avenir.

Alors que les anciens et les nouveaux modes de vie se heurtent, et que l’heure des grandes décisions approchent, que laisseront les marées dans leur sillage ?

Les éditions Buchet Chastel vous proposent un extrait en avant-première :

Poète écossais multi primé, Michael Pedersen a été identifié dés 2013 comme l’un des « Canongate future 40 ». Il est actuellement en résidence à l’université d’Édimbourg et a reçu la bourse Robert Louis Stevenson. Avec sa langue inventive qui emprunte autant aux contes qu’aux romans d’aventure, il a conquis des grands noms de la littérature comme Ocean Vuong ou Bernardine Evaristo.

Traduit de l’écossais par Claire-Marie Clévy.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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