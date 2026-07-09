Des salaires plus élevés chez cet éditeur : pourquoi les minimas sociaux sont revus à la hausse

Penguin Random House augmente ses minima salariaux aux États-Unis. SelonPublishers Weekly, le salaire d’entrée du groupe passera de 51.000 à 55.000 dollars par an à compter du 3 août 2026. La décision a été annoncée dans un email interne de Nihar Malaviya, directeur général de PRH.

L’augmentation ne concerne pas seulement les postes juniors. Les autres fonctions disposant de minima établis verront également leur plancher progresser de 4000 dollars. La mesure s’applique aux postes d’édition et aux fonctions corporate dans « la plupart des sites hors entrepôts ».

Le groupe avait déjà relevé son salaire d’entrée en décembre 2024, de 48.000 à 51.000 dollars. Avec ce nouveau seuil, PRH conserve une position élevée parmi les grands éditeurs américains, dans un secteur régulièrement critiqué pour l’écart entre son prestige culturel et les rémunérations proposées en début de carrière.

Une annonce dans un climat social tendu

La décision intervient alors que l’organisation syndicale progresse dans plusieurs maisons. Publishers Weekly cite la Hachette Workers Coalition, alors engagée dans une élection syndicale, l’UCP Workers Guild à University of Chicago Press, dans l’attente du décompte de son scrutin, ainsi que les salariés de Dark Horse Comics, dont le syndicat a été reconnu volontairement par la direction.

Les revendications portent souvent sur les salaires, la transparence, la charge de travail, les perspectives d’évolution et la capacité des jeunes professionnels à rester dans l’édition. La question est d’autant plus sensible que de nombreux postes sont concentrés dans des villes coûteuses, où un salaire d’entrée peut rapidement limiter l’accès au métier.

Encore faut-il avoir quelques repères dans le secteur : Hachette Book Group propose désormais un salaire de départ de 52.500 dollars, Simon & Schuster affiche 50.000 dollars, tandis que Macmillan avait porté ses premiers salaires à 47.500 dollars en février 2023. Chez HarperCollins, seule maison du Big Five disposant d’un syndicat établi, un accord prévoit un plancher à 52.500 dollars, appelé à atteindre 55.200 dollars au 1er janvier 2028.

Un signal pour les métiers du livre

Dans son email, Nihar Malaviya écrit que PRH sait que la rémunération constitue « un sujet important » pour de nombreux salariés, notamment après l’enquête interne 2025, et affirme que le groupe reste engagé à investir dans ses équipes et dans sa réussite collective.

La portée de l’annonce dépasse Penguin Random House. Les salaires d’entrée conditionnent le renouvellement des équipes éditoriales, commerciales, marketing, fabrication ou administratives. Ils influencent aussi la diversité sociale du secteur : un métier peu rémunéré à l’entrée favorise les profils disposant déjà de ressources personnelles, au détriment d’une ouverture réelle des recrutements.

Le relèvement à 55.000 dollars ne règle pas, à lui seul, les écarts entre métiers, la progression en cours de carrière ou la charge de travail. Mais il fixe un nouveau repère dans les négociations internes et les comparaisons entre maisons. Dans l’édition américaine, le salaire d’entrée n’est plus un détail RH : il devient un indicateur public de la manière dont un groupe entend rendre ses métiers soutenables.

Pour autant, quelques interlocuteurs outre-Atlantique nous assurent que la revalorisation de 7,8 % ne doit pas dissimuler la forêt car rapporté au coût de la vie, ce montant reste un salaire d’entrée correct sur le papier, insuffisant dans les grands centres éditoriaux. Le calculateur du Massachusetts Institute of Technology (Boston), estimait au 15 février 2026 qu’une personne seule sans enfant doit gagner 65.510 $ brut par an dans l’aire New York-Newark-Jersey City pour couvrir ses besoins de base.

Autrement dit logement, nourriture, santé, transport, internet, autres dépenses de base et impôts ce qui n’inclut donc pas des sorties, vacances ni l’épargne, la retraite ou les investissements de long terme. Autrement dit, être sous ce seuil ne signifie pas seulement renoncer au superflu : cela peut signifier vivre avec peu de marge.

Si la hausse est réelle et politiquement lisible, elle ne règle donc pas la question de l’accès social aux métiers de l’édition, surtout pour les jeunes salariés sans soutien familial dans les villes où ces emplois se concentrent.

Crédits photo : sallyjermain. CC 0

Par Clément Solym

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