Des salaires plus élevés chez cet éditeur : pourquoi les minimas sociaux sont revus à la hausse

Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 dollars par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
Le 09/07/2026 à 16:47 par Clément Solym
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09/07/2026 à 16:47
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Penguin Random House augmente ses minima salariaux aux États-Unis. SelonPublishers Weekly, le salaire d’entrée du groupe passera de 51.000 à 55.000 dollars par an à compter du 3 août 2026. La décision a été annoncée dans un email interne de Nihar Malaviya, directeur général de PRH.
L’augmentation ne concerne pas seulement les postes juniors. Les autres fonctions disposant de minima établis verront également leur plancher progresser de 4000 dollars. La mesure s’applique aux postes d’édition et aux fonctions corporate dans « la plupart des sites hors entrepôts ».
Le groupe avait déjà relevé son salaire d’entrée en décembre 2024, de 48.000 à 51.000 dollars. Avec ce nouveau seuil, PRH conserve une position élevée parmi les grands éditeurs américains, dans un secteur régulièrement critiqué pour l’écart entre son prestige culturel et les rémunérations proposées en début de carrière.
La décision intervient alors que l’organisation syndicale progresse dans plusieurs maisons. Publishers Weekly cite la Hachette Workers Coalition, alors engagée dans une élection syndicale, l’UCP Workers Guild à University of Chicago Press, dans l’attente du décompte de son scrutin, ainsi que les salariés de Dark Horse Comics, dont le syndicat a été reconnu volontairement par la direction.
Les revendications portent souvent sur les salaires, la transparence, la charge de travail, les perspectives d’évolution et la capacité des jeunes professionnels à rester dans l’édition. La question est d’autant plus sensible que de nombreux postes sont concentrés dans des villes coûteuses, où un salaire d’entrée peut rapidement limiter l’accès au métier.
Encore faut-il avoir quelques repères dans le secteur : Hachette Book Group propose désormais un salaire de départ de 52.500 dollars, Simon & Schuster affiche 50.000 dollars, tandis que Macmillan avait porté ses premiers salaires à 47.500 dollars en février 2023. Chez HarperCollins, seule maison du Big Five disposant d’un syndicat établi, un accord prévoit un plancher à 52.500 dollars, appelé à atteindre 55.200 dollars au 1er janvier 2028.
Dans son email, Nihar Malaviya écrit que PRH sait que la rémunération constitue « un sujet important » pour de nombreux salariés, notamment après l’enquête interne 2025, et affirme que le groupe reste engagé à investir dans ses équipes et dans sa réussite collective.
La portée de l’annonce dépasse Penguin Random House. Les salaires d’entrée conditionnent le renouvellement des équipes éditoriales, commerciales, marketing, fabrication ou administratives. Ils influencent aussi la diversité sociale du secteur : un métier peu rémunéré à l’entrée favorise les profils disposant déjà de ressources personnelles, au détriment d’une ouverture réelle des recrutements.
Le relèvement à 55.000 dollars ne règle pas, à lui seul, les écarts entre métiers, la progression en cours de carrière ou la charge de travail. Mais il fixe un nouveau repère dans les négociations internes et les comparaisons entre maisons. Dans l’édition américaine, le salaire d’entrée n’est plus un détail RH : il devient un indicateur public de la manière dont un groupe entend rendre ses métiers soutenables.
Pour autant, quelques interlocuteurs outre-Atlantique nous assurent que la revalorisation de 7,8 % ne doit pas dissimuler la forêt car rapporté au coût de la vie, ce montant reste un salaire d’entrée correct sur le papier, insuffisant dans les grands centres éditoriaux. Le calculateur du Massachusetts Institute of Technology (Boston), estimait au 15 février 2026 qu’une personne seule sans enfant doit gagner 65.510 $ brut par an dans l’aire New York-Newark-Jersey City pour couvrir ses besoins de base.
Autrement dit logement, nourriture, santé, transport, internet, autres dépenses de base et impôts ce qui n’inclut donc pas des sorties, vacances ni l’épargne, la retraite ou les investissements de long terme. Autrement dit, être sous ce seuil ne signifie pas seulement renoncer au superflu : cela peut signifier vivre avec peu de marge.
Si la hausse est réelle et politiquement lisible, elle ne règle donc pas la question de l’accès social aux métiers de l’édition, surtout pour les jeunes salariés sans soutien familial dans les villes où ces emplois se concentrent.
Crédits photo : sallyjermain. CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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07/07/2026, 13:08
Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.
07/07/2026, 12:57
Les premiers résultats d’Erfi 2, publiés par l’Ined, confirment à la fois le recul des intentions d’avoir un enfant et la diversification des parcours familiaux. Dans l’édition, l’année 2025 dessine un contraste saisissant : la jeunesse a perdu 3 % de chiffre d’affaires, tandis que le scolaire progressait de 8,2 %. Deux mouvements qui ne se contredisent pas tant ils obéissent à des calendriers différents.
07/07/2026, 11:46
La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.
07/07/2026, 11:29
À l'occasion du Bicentenaire de la Photographie, qui se déroule sur une année, de septembre 2026 à septembre 2027, le ministère de la Culture a ouvert un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre. Après examen des candidatures, 32 projets ont été retenus et bénéficieront d'un soutien.
07/07/2026, 09:27
Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».
07/07/2026, 08:00
Les difficultés économiques du diffuseur-distributeur Makassar, basé dans le 20e arrondissement de Paris, pourraient s'étendre à une partie de l'édition indépendante. Plusieurs maisons d'édition alertent quant à leur propre situation, tandis que la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) alerte « sur la nécessité de mécanismes de soutien structurel à la diversité de la distribution et de la diffusion du livre indépendant ». Les pouvoirs publics devraient être alertés sous peu par le Syndicat de l'Édition Alternative (SEA).
06/07/2026, 16:03
Le 35e Congrès international des éditeurs, organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, par l'Union internationale des éditeurs (International Publishers Association, IPA), a accueilli la remise du Prix Voltaire pour la liberté de publier 2026. L'éditeur égyptien Yehia Fekry (El Maraya) a été salué, tandis qu'un hommage a été rendu à son compatriote Mohamed Hashem, mort en fin d'année 2025 à l'âge de 67 ans.
06/07/2026, 15:39
Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.
06/07/2026, 13:00
Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.
05/07/2026, 08:00
George R.R. Martin donne bien une date, oui – le 21 juillet 2026 – mais inutile de s'emballer : rien ne concernera The Winds of Winter. Il s'agit du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, illustré par Tyler Jacobson et publié par Random House Worlds. Déjà en précommande, il nous rappelle combien l’univers de Westeros demeure actif en librairie, quinze ans après le dernier volume du cycle principal.
04/07/2026, 15:58
La Cour suprême des États-Unis a refusé, le 30 juin, de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, Register of Copyrights et directrice de l’U.S. Copyright Office. La responsable demeure donc en poste, alors que son institution joue un rôle majeur dans le débat américain sur l’entraînement des IA génératives avec des œuvres protégées.
04/07/2026, 11:50
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