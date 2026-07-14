Le mythe de la France sans esclaves s’effondre dans les archives

À partir d’archives inédites et de cinq destins singuliers, l’ouvrage révèle les ambiguïtés juridiques, les violences policières et la racialisation croissante qui façonnent ces vies clandestines, renouvelant en profondeur notre regard sur l’esclavage, la liberté et la société parisienne de l’Ancien Régime.

Dans les décennies précédant la Révolution française, alors que Paris est célébrée comme une oasis de liberté, des esclaves s’y réfugient dans l’espoir d’être libérés. Venus d’Afrique, des Caraïbes et de l’océan Indien, ils voient la capitale culturelle des Lumières comme un refuge, bien loin des ports français tristement célèbres pour leur commerce d’esclaves.

Si les Français se sont lancés tardivement dans ce commerce, ils occupent à la fin des années 1780 une position dominante sur le marché mondial. Cette croissance explosive a transformé Paris en un lieu dangereux pour les esclaves en fuite, en quête de liberté, qui se retrouvent confrontés à des voisins indiscrets, des réseaux d’espionnage, des chasses à l’homme, des arrestations et des expulsions.

Leurs vies clandestines ont laissé des traces écrites. Dans un travail d’enquête historique, explorant de multiples strates d’archives (rapports de police, lettres de cachet, dossiers notariaux, registres portuaires, correspondances privées), Miranda Spieler retrace les parcours de cinq de ces esclaves en fuite : Jean, Pauline, Lucidor, Julien et Ourika.

À travers leurs portraits vivants, nous découvrons leurs stratégies et leurs cachettes, leurs histoires familiales et leurs relations avec des figures célèbres, mais aussi la culture juridique racialisée qui imprègne tous les aspects de la vie quotidienne sous l’Ancien Régime.

En examinant la vie de ces personnes pourchassées, leurs espoirs déçus, leur persévérance et leur résilience, Miranda Spieler met en lumière une histoire cachée de l’esclavage et de la lutte pour la liberté, qui renouvelle également la vision du Paris aristocratique de la fin du XVIIIe siècle.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Miranda Spieler est professeur au Département d'histoire et de politique de l'Université Américaine de Paris. Elle est titulaire d'une licence en histoire et littérature de Harvard et d'un doctorat en histoire de l'Université de Columbia.

Parution le 20 août 2026.

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Par Ewen Berton

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