La colonisation rend-elle fou ? Une enquête après Fanon

Par l’enquête historique, le livre prolonge les questions ouvertes par Frantz Fanon sur les liens entre folie et colonisation, et transforme l’asile en un observatoire singulier du XXᵉ siècle, où s’inscrivent, à hauteur d’hommes et de femmes ordinaires, les tensions et les violences d’un monde colonial devenu intenable.

À Madagascar (colonie française de 1897 à 1960), des centaines d’hommes et de femmes sont internés à Anjanamasina, unique asile d’aliénés du pays et premier établissement de ce type dans l’empire colonial français. S’y croisent des instituteurs à la dérive, des travailleurs épuisés, des femmes violentées, des insurgés torturés ou encore des colons déclassés.

Leur dossier tient souvent en quelques pages. À travers un semblant de déposition, une appréciation médicale, une photographie, quelques écrits personnels, toute une vie est résumée. Autant de fragments asilaires qui laissent percer des subjectivités.

Retrouvées en 2019 dans un pavillon délaissé de l’asile, ces archives constituent le cœur de ce livre. Elles permettent de suivre au plus près des existences ordinaires prises dans les tensions de la situation coloniale : désirs empêchés, hiérarchies raciales, guerres, pauvreté, migrations forcées. Mais elles révèlent aussi les logiques propres au monde malgache, ses fractures politiques, ses conflits de générations, ses angoisses de disparition, ses attentes familiales ou ses recompositions sociales.

Ainsi, plutôt que de raconter la colonie à travers ses gouverneurs, ses grandes réformes ou ses conquêtes militaires, ce livre se tient au plus près de ces vies anonymes. Il prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation. L’asile devient dès lors un observatoire singulier des secousses du xxᵉ siècle, où s’inscrivent, à hauteur d’hommes et de femmes ordinaires, les tensions d’un monde colonial intenable.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Raphaël Gallien est historien, docteur de l'université Paris Cité. Ses recherches portent sur l'histoire des mondes coloniaux et postcoloniaux, à l'intersection de l'histoire des marges et de celle des politiques d'assistance. Il a notamment enseigné à l'université Paris Cité et à Sciences Po.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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