À Riom, la librairie Le Cadran Solaire est en redressement judiciaire

Contactée par téléphone, Frédérique Gillet-Jardat nous décrit « une période de complète incertitude » qui la rend « assez inquiète » pour l'avenir de sa librairie. Le Cadran Solaire commençait pourtant l'année 2026 dans un local plus spacieux, après un déménagement de quelques mètres, dans la rue de l'Hôtel de Ville, afin de passer du 37 au 30.

« Le loyer de cette nouvelle adresse était aussi moins élevé », précise la libraire, tandis que les mètres carrés supplémentaires offraient la possibilité d'accueillir plus aisément le public lors d'événements. « En janvier dernier, la fréquentation est bien repartie, et le chiffre d'affaires a suivi, à la hausse », détaille Frédérique Gillet-Jardat.

Mais, dès le mois de février, la clientèle est devenue plus rare, un phénomène observé par d'autres commerçants de la rue et que la libraire relie à la « déclaration de guerre au Moyen-Orient et à la hausse des prix du carburant ».

Si certains clients restent fidèles à leur librairie, et « dépensent toujours autant », les journées sont « très, très calmes depuis un petit moment déjà », observe Frédérique Gillet-Jardat. Avec sa salariée, elle a multiplié les initiatives, récemment, pour attirer les lecteurs et lectrices, à l'instar de sessions de « speed-booking », pour partager son avis sur des lectures, ou la vente de livres d'occasion.

Une nouvelle audience est programmée au tribunal de commerce le 23 juillet prochain, et la gérante espère qu'elle n'aboutira pas à une liquidation judiciaire de la librairie généraliste.

À LIRE - “Sans de profonds changements”, 2027 sera pire encore pour les librairies

Les difficultés se multiplient, pour les librairies indépendantes, depuis le début de l'année 2026. La combinaison de la hausse des charges et d'une baisse générale des ventes de livres provoque un « effet ciseaux » qui grève les finances de ces commerces, dont les marges ont toujours été limitées en raison du prix unique du livre et de tarifs de vente qui n'ont pas évolué à la mesure de l'inflation.

Le Syndicat de la Librairie française, lors des Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, en juin dernier, a de nouveau interpelé éditeurs et pouvoirs publics, prévenant que le secteur allait traverser une véritable crise économique.

Photographie : Panorama ouest de Riom, depuis la Tour de l'Horloge (Espirat, CC BY SA 4.0)

DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com