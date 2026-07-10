Le fabuleux piano : Sonia Devillers enquête sur les pianos volés aux juifs

Le livre part d’une absence : celle d’un piano perdu, recherché, transmis par le souvenir plus que par la possession. Sonia Devillers s’intéresse à ces instruments arrachés aux familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale, pillés par milliers à Paris, stockés dans des lieux désignés comme des « camps pour pianos », puis transportés à travers l’Europe en guerre.

Au centre de cette enquête figure le piano de la famille Enoch, célèbre dans le monde de l’édition musicale. L’instrument, transmis de père en fils, devient le point d’entrée d’une histoire plus vaste, où se croisent la vie culturelle française, les trajectoires familiales et la violence de l’antisémitisme d’État. Autour des Enoch apparaissent les grandes figures de la musique et de la chanson, des premiers concertos de Maurice Ravel au succès international des Feuilles mortes, écrites par Jacques Prévert et interprétées par Yves Montand.

Le récit suit aussi la montée du nazisme, les rafles à Paris, puis l’après-guerre, marqué par le silence des survivants. Derrière la recherche de l’instrument, Sonia Devillers interroge ce qui demeure lorsque les biens ont été confisqués, les maisons vidées et les blessures tues. Le piano devient alors un objet de mémoire, à la fois concret et insaisissable.

Peu à peu, cette enquête rejoint l’histoire personnelle de l’autrice. Sonia Devillers y fait entrer sa propre famille juive, contrainte de fuir la Roumanie communiste en laissant derrière elle un piano auquel sa grand-mère resta durablement attachée. Le livre met ainsi en regard deux exils, deux pertes et une même question : que reste-t-il des objets aimés lorsqu’ils disparaissent de la vie de ceux qui les ont possédés ?

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Sonia Devillers est journaliste et animatrice à France Inter, où elle intervient dans « Le Mag » de La Grande Matinale. Elle présente également « Le Dessous des images » sur Arte. Après Les Exportés, publié chez Flammarion en 2022 et consacré à l’histoire de sa famille, elle poursuit avec Le fabuleux piano un travail d’écriture autour de la mémoire, de l’exil et des traces laissées par les violences du XXe siècle.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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