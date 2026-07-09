Monument préféré des Français : la demeure de Madame de Sévigné en lice

Le vote pour le Monument préféré des Français 2026 est ouvert du 9 juillet à 10h au 24 juillet 2026 à 23h59, annonce France Télévisions dans un communiqué, en officialisant par ailleurs la liste des 14 lieux patrimoniaux retenus pour cette compétition amicale.

Pour la sixième année consécutive, Stéphane Bern présentera une émission à la rentrée, lors de laquelle sera dévoilé le monument qui aura reçu le plus de vote. Pour participer à ce suffrage, rendez-vous à cette adresse.

Si le Domaine de George Sand (Nohant-Vic, Indre) et la Bibliothèque Fesch (Ajaccio, Corse-du-Sud) faisaient partie des lieux littéraires au sein des présélections, seul le Château de Grignan, dans la Drôme, a franchi cette étape. Cet édifice, témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Château fort mentionné dès le XIe siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au XVIIe siècle, la Marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. Elle y restera pendant une durée totale de 4 ans, à l'occasion de 3 périodes distinctes : entre juillet 1672 et octobre 1673 ; entre octobre 1690 et décembre 1691 ; entre mai 1694 et avril 1696.

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Démantelé à la Révolution française puis reconstruit au début du XXe siècle, il appartient depuis 1979 au Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restaurations et d’acquisitions.

Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le Château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques et propose une programmation culturelle variée dont le festival de théâtre Fêtes nocturnes de Grignan chaque été. En 2026, le monument célèbre le 400e anniversaire de la naissance de la Marquise de Sévigné et inaugure un agrandissement de la visite permanente sur 500 mètres carrés au deuxième étage.

Photographie : L'aile Sud (façade François Ier) du château de Grignan (Eagertourist, CC0 1.0)

Par Dépêche

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