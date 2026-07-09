Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

Kathie Florsheim travaille d’abord avec la photographie. Ses images portent sur l’océan, les plages du Rhode Island et les transformations du littoral. La liste l’a touchée par l’un de ses termes : « changement climatique ». Elle avait déjà présenté ses photographies à la Hera Gallery, où elle expose depuis plusieurs années.

La liste reprise dans l'exposition comptait d’abord plus de 250 entrées et a ensuite dépassé les 350 mots et expressions. On y trouve des termes liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion, mais aussi à la santé, au climat, au genre, à l’âge ou aux politiques sociales. Parmi les exemples relevés figurent « vaccins », « traumatisme », « rougeole », « avortement », « femmes », « handicap », « personnes âgées », « Amérindien », « golfe du Mexique » et « eau potable sûre ».

Ces mots n’ont pas tous été traités de la même façon. Certains ont été retirés de pages publiques ou de documents, d’autres ont servi à repérer des contenus à réexaminer et dans certains cas, des agents fédéraux ont reçu pour consigne de limiter ou d’éviter leur usage. La Maison-Blanche a déclaré ne pas avoir établi de liste de mots interdits et avoir laissé les agences interpréter les décrets présidentiels sur le genre et les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion.

Une liste imprimée, puis annotée

L’installation occupe un mur avec la liste imprimée en grand format. À côté, des feuilles portent chacune un mot ou une expression. Les visiteurs choisissent l’un de ces termes, écrivent une réaction, puis l’épinglent.

Certaines annotations citées par PEN America tiennent en quelques mots. Sous « golfe du Mexique », un visiteur a écrit « depuis 1550 ». À côté de « femmes dirigeantes », une réponse indique « nous arrivons ». Près de « fœtus », un autre commentaire dit « a plus de droits que les femmes ».

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Kathie Florsheim a aussi intégré une page du Women’s Health Protection Act, la loi sur la protection de la santé des femmes. Ce texte a été présenté pour la première fois au Congrès en 2012, adopté par la Chambre des représentants en 2021, puis bloqué au Sénat. L’artiste l’utilise pour montrer ce qui arrive à un texte législatif lorsque certains mots ne peuvent plus y figurer. Dans sa note d’intention, elle écrit que cette suppression modifie le sens du document.

L’artiste rattache également son geste à la liberté d’expression. Dans une déclaration sur l’installation, elle affirme que les artistes doivent pouvoir s’exprimer « de la manière que nous choisissons ». Elle résume aussi sa démarche par cette phrase : « Si vous n’avez pas les mots, vous ne pouvez pas faire exister la pensée. »

Dans les écoles, des titres retirés ou réexaminés

Les mots réunis par PEN America apparaissent aussi dans le contexte scolaire Étatsunien, marqué par les décrets de l’administration Trump sur le genre et les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion. La mesure a notamment touché des livres jeunesse et des biographies. Certains titres ne comportent pas de contenu sexuel explicite, mais abordent seulement l’identité, l’égalité ou les discriminations.

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Freckleface Strawberry, de Julianne Moore, fait partie des ouvrages concernés. Le livre raconte l’histoire d’une enfant rousse qui apprend à accepter ses taches de rousseur. D’autres titres font partie de ces retraits, comme dont No Truth Without Ruth, consacré à Ruth Bader Ginsburg, et Becoming Nicole, qui retrace le parcours de Nicole Maines, adolescente transgenre devenue actrice.

Dans les bibliothèques scolaires et publiques, les demandes de retrait visent aussi souvent des livres sur les personnes LGBT, les familles homosexuelles ou les normes de genre. Sur l’année scolaire 2023-2024, PEN America a recensé 10.046 tentatives de censure d’ouvrages aux États-Unis. Parmi les albums jeunesse les plus contestés figuraient Et avec Tango, nous voilà trois !, The Family Book et Julian est une sirène.

Crédits photo : une silhouette en carton de Donald Trump, le 19 janvier 2025 à Washington (illustration, VCU Capital News Service, CC BY-NC 2.0)

Par Ewen Berton

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