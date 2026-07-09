À Augan, la librairie La Grange aux Livres détruite par un incendie

Le départ de feu a été signalé dans une habitation du bourg d’Augan. Selon les premiers éléments rapportés par Le Ploërmelais, les flammes se sont ensuite propagées à plusieurs bâtiments voisins. La librairie La Grange aux Livres fait partie des locaux atteints par l’incendie.

Une maison mitoyenne et deux autres habitations situées du côté de la rue des Forges ont également été touchées. Les secours ont engagé 48 sapeurs-pompiers sur cette intervention. Vingt engins ont été mobilisés sur place et les pompiers ont déployé trois lances pour combattre le feu.

L’intervention était toujours en cours mercredi matin. Les secours poursuivaient leurs opérations après la propagation du feu dans le centre-bourg. Heureusement, aucune victime n'a été déclarée.

Les causes de l’incendie n’ont pour le moment pas été précisées. Les informations du Ploërmelais indiquent seulement que le feu s’est déclaré dans une habitation avant de gagner plusieurs maisons.

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Sur son site, la librairie a laissé le message suivant : « Suite à un incendie qui s'est déclaré le mercredi 8 juillet tôt le matin, l'ensemble de la librairie a été détruit. Nous travaillons dès aujourd'hui à un moyen de reprendre une activité dès que possible. Nous vous tiendrons informé·es de nos avancées au fur et à mesure. Merci pour votre soutien et vos messages. »

Nous avons tenté de joindre le commerce, et cet article sera mis à jour si nécessaire.

Crédits photo : illustration, Ulrick Trappschuh, Pexels

Par Ewen Berton

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