Droits d’auteur : Marie-Anne Ferry-Fall prend la tête du CFC

L’organisme prévoit une alternance de sa présidence tous les deux ans entre les collèges représentant les auteurs, les éditeurs de livres, les auteurs, puis les éditeurs de presse.

Le CFC assure, depuis 1983, la gestion collective des droits d’auteur de la presse et du livre pour les rediffusions de contenus, dans l’ensemble des secteurs d’activité. En 2025, 61,4 millions € ont été reversés aux auteurs et aux éditeurs. Le CFC indique également que 80.000 organisations sont aujourd’hui couvertes par l’une de ses licences.

Une « juste rémunération des auteurs et des éditeurs »

Marie-Anne Ferry-Fall connaît déjà bien l’institution. Administratrice du CFC depuis 2008, elle en avait exercé la présidence une première fois en 2017, devenant alors la première femme à occuper cette fonction au sein de l’organisme.

Son parcours s’est construit dans le droit d’auteur et la gouvernance des organismes de gestion collective. Après avoir commencé sa carrière chez Sligos, une entreprise de service numérique, elle rejoint la SCAM comme juriste, où elle reste dix ans. En 2007, elle entre à l’ADAGP comme directrice juridique, avant d’en prendre la direction générale en 2012.

L’ADAGP, société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, représente aujourd’hui plus de 265.000 artistes, avec un réseau mondial de 56 sociétés sœurs.

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Marie-Anne Ferry-Fall occupe également plusieurs fonctions dans des structures liées à la création et à la défense des auteurs. Elle préside les Arts Visuels Associés, siège au conseil d’administration d’European Visual Art et participe à la Commission Copie privée.

Elle est aussi membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, du conseil d’administration de l’AFPIDA, l’Association française pour la protection internationale du droit d’auteur, et rapporteure générale du Conseil international des auteurs des arts graphiques, plastiques et photographiques.

Je suis très heureuse de retrouver la présidence du CFC et je remercie tous les associés et les administrateurs du CFC pour leur confiance renouvelée. Les transformations engagées ces derniers mois donnent les moyens au CFC de renforcer durablement son action collective. Face aux profondes évolutions des usages des contenus, nous devons en effet plus que jamais fédérer les ayants droit autour d’une ambition commune : garantir une juste rémunération des auteurs et des éditeurs tout en créant les conditions nécessaires au développement de la création. C’est la mission du CFC et je suis fière de la porter avec l’ensemble des administrateurs, la directrice générale Sabine Madeleine et les équipes du CFC. - Marie-Anne Ferry-Fall

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Par Dépêche

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