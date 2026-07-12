Tables d’Automne — Recettes illustrées de petits plats réconfortants

Tagliatelles à la crème de cèpes, veloutés de butternut aux châtaignes, tatin de potimarron aux oignons confits, ou encore parmentier de canard à la patate douce...

L’Automne nous inspire une cuisine généreuse, riche de produits de saison, et de douces traditions.

Dans cet ouvrage, les chapitres sont classés par thème : les soupes et veloutés, les petits plats mijotés, les apéritifs, plateaux TV, tartes d’automne, des recettes végétariennes ou encore pour Halloween et Thanksgiving...

Un recueil sincère de mes recettes de famille, mais aussi des traditions de notre foyer pour cette saison tant aimée.

Grâce à cette nouvelle campagne Ulule, ce n’est pas un simple livre qui prendra vie, mais un véritable objet d’art, grimoire unique à se transmettre de génération en génération, imprimé en France et porteur de belles valeurs.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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