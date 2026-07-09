Votre Kindle peut intéresser les pirates : un chercheur français l’a prouvé

On croyait la liseuse plus proche du marque-page que du champ de bataille numérique. Mauvaise pioche. Dans un communiqué diffusé le 8 juillet 2026, Synacktiv indique qu’un de ses chercheurs, Tanguy Dubroca, est parvenu à prendre le contrôle d’un Kindle récent. Le scénario retenu n’a rien d’un film d’espionnage : un utilisateur ouvre, depuis sa liseuse, un site Internet piégé ; une vulnérabilité du navigateur embarqué fait le reste.

L’information ne repose pas uniquement sur le communiqué. Sa source technique première se trouve dans une présentation donnée le 27 juin 2026 lors de leHACK 2026, sous le titre Bootstrapping Kindle research for the lazy attacker. Les diapositives publiées par Synacktiv précisent la cible : un Kindle Paperwhite 5, modèle 2021, testé sous les firmwares 5.18.4 et 5.18.6, avec l’objectif de construire un contournement des limitations du fabricant sans s’appuyer sur les outils déjà disponibles.

Sous son écran à encre électronique, le Kindle n’a donc rien d’un simple carnet de lecture. La présentation détaille un environnement logiciel complet : un système Linux embarqué, des composants en Java et en code natif, une interface en React Native, des services internes, mais aussi Chrome et WebKit, deux navigateurs présents dans l’architecture de l’appareil. Synacktiv résume la chose plus simplement : la liseuse partage bien davantage avec un ordinateur ou un smartphone qu’avec un livre refermé sur lui-même.

J'ai vu de la lumière...

Tanguy Dubroca assume d’ailleurs une démarche presque artisanale, entre défi technique et curiosité de lecteur. « Je voulais relever un défi et comprendre comment prendre le contrôle d’un appareil fermé sans utiliser les outils de jailbreak existants. Le Kindle est suffisamment protégé pour être intéressant, mais suffisamment accessible pour repartir de zéro. Et comme j’utilise moi-même un Kindle depuis des années, il y avait aussi une motivation personnelle à découvrir ce qui se cachait réellement derrière cet objet que j’utilise au quotidien », explique-t-il dans le communiqué.

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La porte d’entrée retenue tient à un détail moins rassurant : selon les supports techniques, le Kindle étudié embarquait un Chrome issu de 2019 et un WebKit remontant approximativement à 2011-2012. Le chercheur a choisi Chrome, avant de s’appuyer sur CVE-2022-1364, une faille de V8/Turbofan.

Le National Vulnerability Database américain la décrit comme une confusion de type dans Google Chrome avant la version 100.0.4896.127, susceptible de permettre à un attaquant distant d’exploiter une corruption mémoire via une page HTML spécialement conçue.

Juste pour s'amuser, en somme

La démonstration n’est pas celle d’un ebook empoisonné diffusé à grande échelle, ni la preuve d’une attaque en cours contre des lecteurs. Il s’agit d’un travail de recherche offensive, mené en laboratoire, pour comprendre comment « ouvrir » un appareil fermé.

Une fois le premier verrou franchi, Synacktiv décrit la construction progressive d’une chaîne permettant d’exécuter du code sur la liseuse, puis d’en prendre le contrôle. Dans une hypothèse malveillante, le communiqué évoque la possibilité de surveiller l’activité de l’appareil, de récupérer le compte Amazon associé ou d’utiliser le Kindle comme point de rebond vers d’autres équipements connectés au même réseau Wi-Fi.

Par ailleurs, une liseuse n’abrite pas seulement des romans, essais ou bandes dessinées : elle donne accès à une bibliothèque personnelle, à des achats, à une boutique, parfois à des documents envoyés par l’utilisateur lui-même.

ActuaLitté avait déjà abordé ce terrain en 2021, avec une faille Kindle exploitée par un ebook malveillant, puis en 2024 avec un article plus large sur les risques de piratage des liseuses.

Les travaux de Synacktiv s’inscrivent aussi dans une actualité récente de la recherche en sécurité autour du Kindle. En décembre 2025, le laboratoire Thalium publiait une analyse consacrée à une chaîne de vulnérabilités déclenchable par le téléchargement d’un livre audio Audible malveillant, avec, selon ses chercheurs, une prise de contrôle possible de l’appareil et du compte Amazon enregistré. Le Kindle a beau conserver une apparence paisible, il appartient pleinement à l’écosystème des objets connectés.

Reste l’élément le plus important pour les utilisateurs : le correctif. Dans la chronologie publiée par Synacktiv, le signalement a été transmis à Amazon Devices VRP le 1er décembre 2025 ; la sévérité a ensuite été relevée au niveau critique, avec une prime de 20.000 $ mentionnée par les diapositives, avant la publication d’un correctif en production le 12 janvier 2026, avec le firmware 5.19.2.

Amazon indique, de son côté, que les mises à jour des liseuses Kindle sont automatiquement téléchargées et installées lorsque l’appareil est connecté à un réseau sans fil. Aucun risque, donc... en attendant la prochaine faille de sécurité.

Crédits photos : Synacktiv

Par Clément Solym

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