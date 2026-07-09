Votre Kindle peut intéresser les pirates : un chercheur français l’a prouvé

À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.
Le 09/07/2026 à 12:25 par Clément Solym
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09/07/2026 à 12:25
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On croyait la liseuse plus proche du marque-page que du champ de bataille numérique. Mauvaise pioche. Dans un communiqué diffusé le 8 juillet 2026, Synacktiv indique qu’un de ses chercheurs, Tanguy Dubroca, est parvenu à prendre le contrôle d’un Kindle récent. Le scénario retenu n’a rien d’un film d’espionnage : un utilisateur ouvre, depuis sa liseuse, un site Internet piégé ; une vulnérabilité du navigateur embarqué fait le reste.
L’information ne repose pas uniquement sur le communiqué. Sa source technique première se trouve dans une présentation donnée le 27 juin 2026 lors de leHACK 2026, sous le titre Bootstrapping Kindle research for the lazy attacker. Les diapositives publiées par Synacktiv précisent la cible : un Kindle Paperwhite 5, modèle 2021, testé sous les firmwares 5.18.4 et 5.18.6, avec l’objectif de construire un contournement des limitations du fabricant sans s’appuyer sur les outils déjà disponibles.
Sous son écran à encre électronique, le Kindle n’a donc rien d’un simple carnet de lecture. La présentation détaille un environnement logiciel complet : un système Linux embarqué, des composants en Java et en code natif, une interface en React Native, des services internes, mais aussi Chrome et WebKit, deux navigateurs présents dans l’architecture de l’appareil. Synacktiv résume la chose plus simplement : la liseuse partage bien davantage avec un ordinateur ou un smartphone qu’avec un livre refermé sur lui-même.
Tanguy Dubroca assume d’ailleurs une démarche presque artisanale, entre défi technique et curiosité de lecteur. « Je voulais relever un défi et comprendre comment prendre le contrôle d’un appareil fermé sans utiliser les outils de jailbreak existants. Le Kindle est suffisamment protégé pour être intéressant, mais suffisamment accessible pour repartir de zéro. Et comme j’utilise moi-même un Kindle depuis des années, il y avait aussi une motivation personnelle à découvrir ce qui se cachait réellement derrière cet objet que j’utilise au quotidien », explique-t-il dans le communiqué.
À LIRE - Votre liseuse n’est pas à l’abri : comprendre les risques de piratage
La porte d’entrée retenue tient à un détail moins rassurant : selon les supports techniques, le Kindle étudié embarquait un Chrome issu de 2019 et un WebKit remontant approximativement à 2011-2012. Le chercheur a choisi Chrome, avant de s’appuyer sur CVE-2022-1364, une faille de V8/Turbofan.
Le National Vulnerability Database américain la décrit comme une confusion de type dans Google Chrome avant la version 100.0.4896.127, susceptible de permettre à un attaquant distant d’exploiter une corruption mémoire via une page HTML spécialement conçue.
La démonstration n’est pas celle d’un ebook empoisonné diffusé à grande échelle, ni la preuve d’une attaque en cours contre des lecteurs. Il s’agit d’un travail de recherche offensive, mené en laboratoire, pour comprendre comment « ouvrir » un appareil fermé.
Une fois le premier verrou franchi, Synacktiv décrit la construction progressive d’une chaîne permettant d’exécuter du code sur la liseuse, puis d’en prendre le contrôle. Dans une hypothèse malveillante, le communiqué évoque la possibilité de surveiller l’activité de l’appareil, de récupérer le compte Amazon associé ou d’utiliser le Kindle comme point de rebond vers d’autres équipements connectés au même réseau Wi-Fi.
Par ailleurs, une liseuse n’abrite pas seulement des romans, essais ou bandes dessinées : elle donne accès à une bibliothèque personnelle, à des achats, à une boutique, parfois à des documents envoyés par l’utilisateur lui-même.
ActuaLitté avait déjà abordé ce terrain en 2021, avec une faille Kindle exploitée par un ebook malveillant, puis en 2024 avec un article plus large sur les risques de piratage des liseuses.
Les travaux de Synacktiv s’inscrivent aussi dans une actualité récente de la recherche en sécurité autour du Kindle. En décembre 2025, le laboratoire Thalium publiait une analyse consacrée à une chaîne de vulnérabilités déclenchable par le téléchargement d’un livre audio Audible malveillant, avec, selon ses chercheurs, une prise de contrôle possible de l’appareil et du compte Amazon enregistré. Le Kindle a beau conserver une apparence paisible, il appartient pleinement à l’écosystème des objets connectés.
Reste l’élément le plus important pour les utilisateurs : le correctif. Dans la chronologie publiée par Synacktiv, le signalement a été transmis à Amazon Devices VRP le 1er décembre 2025 ; la sévérité a ensuite été relevée au niveau critique, avec une prime de 20.000 $ mentionnée par les diapositives, avant la publication d’un correctif en production le 12 janvier 2026, avec le firmware 5.19.2.
Amazon indique, de son côté, que les mises à jour des liseuses Kindle sont automatiquement téléchargées et installées lorsque l’appareil est connecté à un réseau sans fil. Aucun risque, donc... en attendant la prochaine faille de sécurité.
Crédits photos : Synacktiv
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Des centres de rétention américains aux villes palestiniennes et ukrainiennes visées par des attaques à répétition, l’actualité récente expose les conséquences humaines d’un monde où les liens à aux autres se délient. Dans Le Rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud Audio) met en scène ce vertige à travers un homme résolu à se donner la mort, mais arrêté par l’appel d’une enfant.
02/06/2026, 16:20
Tencent Music Entertainment a finalisé l’acquisition de Ximalaya, l’une des principales plateformes chinoises d’audio en ligne, spécialisée notamment dans les podcasts, les livres audio et les contenus parlés. L’opération, annoncée en juin 2025 puis validée sous conditions par les autorités chinoises de la concurrence, a été bouclée le 18 mai 2026.
02/06/2026, 13:13
John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.
29/05/2026, 13:06
Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?
28/05/2026, 16:56
Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».
27/05/2026, 17:36
Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.
27/05/2026, 12:07
Voilà des années que le livre audio pousse sa corne dans le paysage éditorial : relais de croissance espéré, il reste freiné par les coûts de production, alors que le taux d’adoption va croissant. Entre 2020 et 2024, le marché est passé de 1,3 à 2,22 milliards $ aux États-Unis. Et l’essor d’outils numériques — des voix de synthèse remplaçant les comédiennes et comédiens — offre une alternative à la conception. Toutes les conceptions. Contrefaçon y compris.
22/05/2026, 16:29
En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.
21/05/2026, 11:36
Dans Les Plus Jeunes Années du monde de Marie-Lorna Vaconsin, le monde bascule à la découverte d’un arbre un peu particulier. À Fish Lake Forest, dans l’Utah, un chêne rougeoie, puis l’anomalie gagne d’autres forêts : cette particularité permet à l’arbre d’absorber trois fois plus de CO2 et de rejeter trois fois plus d’oxygène. Actes Sud Audio ouvre un débat que l’actualité rend brûlant : que devient le vivant lorsqu’il n’est plus regardé comme un mystère, mais comme une ressource à reproduire ?
20/05/2026, 08:01
Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...
19/05/2026, 14:52
La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?
16/05/2026, 10:12
La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?
14/05/2026, 09:14
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