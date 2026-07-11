La Petite Main Gauche, une histoire sur la paralysie cérébrale

Je ne m’attendais à pas ce que ce projet m’aide autant à avancer sur l’acceptation du handicap de ma fille. Et puis je suis entrée dans une association d’entraide et de soutien : Les Amis de la Fondation Paralysie Cérébrale.

Le Projet « La petite main gauche » est né grâce à mes inquiétudes à quelques mois de l’entrée à l’école de ma fille, Faustine, atteinte de paralysie cérébrale.

Un soir de décembre, en cherchant quoi faire pour préparer cette future rentrée, je décide d’écrire un livre qu’elle pourra apporter avec elle.

J’en parle à ma famille et je sollicite ma belle-sœur, Clara, pour les illustrations. En quelques minutes le projet est lancé... Et comme je suis de nature tenace, il n’est pas question de ne pas aller au bout de cette aventure !

Une nuit d’insomnie m’aura suffi à écrire le texte de ce livre. Puis j’ai sollicité le kinésithérapeute pédiatrique de ma fille pour m’aider à vulgariser au maximum la thématique.

Ensuite ont commencé de multiples allers-retours entre Clara et moi pour peaufiner ces merveilleuses illustrations que je rêvais, douces et colorées.

J’ai fait imprimer cinq livres et puis j’ai commencé à les montrer, par fierté d’abord et puis pour avoir des retours. Faustine l’a emporté à l’école et sa maîtresse a pris le temps de le présenter aux enfants.

Les retours étaient positifs et très encourageants, alors cet élan m’a poussé à contacter la Fondation Paralysie Cérébrale pour savoir s’ils pouvaient m’aider à imprimer davantage de livres pour sensibiliser un maximum de personnes.

Deux ans après, la Fondation et les Amis de la Fondation m’ont permis de développer ce projet de sensibilisation de grande envergure.

Plus de 1200 livres devraient être distribués et j’espère davantage avec la campagne participative Ulule « La petite main gauche ».





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Par Projet Ulule

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