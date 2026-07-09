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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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John, Fils de John : Douglas Stuart revient au pays des hommes blessés

Cal Macleod revient d’Édimbourg vers Falabay, dans les Hébrides extérieures, avec un sac à dos, un sac-poubelle et des secrets que l’île devine avant même qu’il pose le pied sur le quai. Son père John, tisserand, éleveur et chantre d’une foi sans souplesse, l’attend avec Ella, les moutons, la mer et le poids du nom familial. Traduit de l’anglais d’Écosse par Charles Bonnot, John, Fils de John, noue retour au pays, désir, honte et filiation dans un roman rude, drôle et profondément habité. Généalogie à ouvrir le 26 août.

Le 09/07/2026 à 13:07 par Victor De Sepausy

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Publié le :

09/07/2026 à 13:07

Victor De Sepausy

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Le ferry grogne dans le Minch. La pluie tombe de travers. Cal a avalé de l’ecstasy avec du cidre, ses cigarettes sont détrempées, ses affaires tiennent dans deux sacs et il rentre vers une maison qu’il connaît trop bien pour ne pas la craindre. Sur le bateau, l’inventaire de ses attachements dit déjà toute l’ambivalence du retour : « Il fit la liste de ce qui lui avait le plus manqué : le calme, Doll Macdonald, la mer. » La même liste, aussitôt, devient celle de ce qu’il redoute.

Douglas Stuart tient là son nerf romanesque : l’amour et la fuite dans le même geste, la beauté mêlée à la gêne, l’humour comme dernière politesse avant la douleur. Cal revient après l’école d’art, avec ses cheveux décolorés, ses vêtements de friperie, son désir mal camouflé et cette manière de provoquer son père pour vérifier si quelque chose, malgré tout, tient encore.

À Falabay, personne n’est seulement soi. On appartient à une lignée, une maison, une exploitation, une paroisse, une langue, des morts. Sur le ferry, une femme lui pose la question qui contient toute la loi du lieu : « Et tu appartiens à qui? » Cal répond par la chaîne des hommes : « Je suis John fils de John fils de Iain fils de Iain le Breabadair. »

Un nom comme une clôture

Le titre prend alors tout son poids. Être fils de John, c’est hériter d’un nom banal comme un caillou, d’une terre pauvre, d’un père trop beau pour la vie qu’il s’impose, d’une foi qui chante autant qu’elle enferme. Cal préfère qu’on l’appelle Cal. Le roman, lui, le ramène sans cesse à John-Calum, au gaélique, au tweed, aux moutons, à cette maison blanche que le vent attaque comme une dette ancienne.

Stuart décrit les Hébrides sans carte postale. Lande pelée, routes noires, cottages allumés comme des signaux, laine humide, thé trop fort, Bible au fond d’un sac. Le paysage n’explique pas les personnages : il les travaille, les use, les surveille. Il peut consoler une seconde, puis rappeler aussitôt que partir ne suffit jamais à se débarrasser de l’endroit qui vous a fabriqué.

John Macleod est l’un des grands personnages du livre. Autoritaire, pieux, cassant, parfois cruel, il tisse, prie, élève ses bêtes, mène les psaumes et compte les absences à l’église. Il aime son fils d’un amour si mal outillé qu’il prend souvent la forme d’un reproche.

Le père, le fils, et le reste sous la tourbe

Leur première vraie confrontation après le retour de Cal claque sec. John regarde les cheveux, le jean, le blouson, les signes trop visibles de la ville, puis lâche : « Tu ressembles à un travesti qui a enfilé son blouson pour descendre chercher du lait. » La phrase blesse. Mais le roman ne s’arrête pas au scandale de l’insulte. Il montre ce qu’elle protège : la peur, la honte, l’effroi de reconnaître chez le fils ce que le père a passé sa vie à contenir.

Car John, Fils de John fonctionne par reflets. Cal croit rentrer seul avec son secret. Il découvre des silences plus anciens que les siens. Face à Innes, voisin, ami, compagnon de travail et présence plus trouble, John laisse paraître une autre vérité : « Je n’ai pas eu de moment tout seul avec toi depuis… je ne sais plus quand. » Le livre cesse alors d’être seulement le récit d’un fils revenu sous surveillance. Il devient l’histoire de plusieurs hommes dressés à tenir droit, à prier fort, à désirer bas.

La grande réussite du roman tient à sa matière. Stuart écrit au ras des corps : orteils mouillés dans des Converse trouées, odeur de mouton, doigts rougis par le froid, tourbe, varech, couvertures râpeuses, haleine de cidre, fissure qui grimpe le long d’un mur. Charles Bonnot restitue cette langue avec une belle énergie, en gardant les aspérités du gaélique, les brutalités du dialogue et les pointes de drôlerie sèche.

Une langue de pluie, de laine et de sarcasme

L’humour sauve le livre du pur accablement. Ella, la grand-mère, apporte une voix splendide de vieille femme indocile, sale quand il faut, tendre quand elle n’a plus le choix, jamais dupe des hommes qui tournent autour d’eux-mêmes. À Cal, elle glisse : « Rends-toi heureux, bonhomme. Mon Dieu, que l’un d’entre nous au moins soit heureux. » La phrase a la grâce rude des choses dites trop tard, mais encore à temps.

Cal demeure, lui, entre deux mondes. Revenu d’Édimbourg sans y avoir trouvé sa place, il n’en retrouve pas davantage une sur l’île. Un homme qui l’a vu grandir lui demande s’il est dans son état normal, et Stuart note : « Cet homme qui l’avait connu toute sa vie n’avait aucune idée de ce qu’était son état normal. » Voilà peut-être le cœur du livre : être connu de tous et rester invisible, appartenir à une terre et n’y respirer qu’à moitié.

Une intensité qui serre parfois trop

L’ambition du récit impressionne : le roman embrasse la filiation, le désir homosexuel, la religion, l’exode des jeunes, le vieillissement des communautés insulaires, le Harris Tweed, la langue gaélique, la dureté du travail et la peur panique d’être vu. Cette ampleur donne au texte son souffle.

Elle marque aussi sa limite. Dans son dernier tiers, les secrets, les drames et les révélations s’accumulent avec une densité telle que l’on voit parfois les fils de la trame. Stuart aime les symétries — père et fils, départs et retours, chambres closes, désirs tus — et les serre si fort que quelques scènes perdent un peu de leur liberté. Certains personnages secondaires, notamment autour de Doll et d’Isla, auraient gagné à exister davantage hors de la grande mécanique familiale.

Mais cette réserve ne diminue pas la puissance du roman. Stuart écrit des êtres qui ne disposent pas du luxe de la clarté. Ils avancent par sarcasme, détour, prière, colère ou geste pratique. On répare un toit, on nourrit les brebis, on prépare le thé, on cache une cassette, on tait une honte, et l’on continue.

Douglas Stuart refuse la réconciliation facile avec la terre natale. Falabay blesse ceux qui restent autant que ceux qui reviennent. Pourtant, le roman ne prétend jamais que partir suffirait à se sauver. Cal comprend peu à peu que l’île n’est pas seulement l’endroit de la contrainte : elle est aussi faite des morts, des mots gaéliques, des gestes appris, des êtres aimés de travers.

Douglas Stuart signe un roman de masculinité empêchée, mais aussi de soin maladroit. Les hommes y cassent ce qu’ils aiment, faute de savoir le toucher autrement. Les femmes, plus lucides, tiennent les maisons, les deuils et les vérités trop lourdes pour le milieu du jour. Tout y sent la pluie, la laine, le sel et le feu de tourbe. Rude, parfois trop noué, mais porté par une intensité rare, John, Fils de John transforme le retour d’un fils en mise à nu d’un monde entier.

Ndlr : Le fichier que nous avons reçu intitule l'ouvrage Fils de John, quand le titre sur couverture est John, Fils de John. Nous avons opté pour ce second titre.

 
 

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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John, fils de John

Douglas Stuart trad. Charles Bonnot

Paru le 26/08/2026

448 pages

Editions Denoël

24,00 €

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9782207187944
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Résoudre ce qu’Albert Einstein qualifiait d’”éternel mystère”

S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?

08/07/2026, 08:00

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Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.

08/07/2026, 07:00

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Jeunesse à la Fleur : grandir dans l’ombre de la violence

Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.

07/07/2026, 17:18

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Dans les coulisses de Bahreïn, un roman d’espionnage très actuel

Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.

07/07/2026, 16:17

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Le roman qui imagine Israël sans ses Palestiniens

Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa. 

07/07/2026, 09:00

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Amateurs de Shameless, une nouvelle famille dysfonctionnelle vous attend

Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.

07/07/2026, 08:00

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Alizée Delpierre enquête sur l’esclavage moderne en France

Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves. 

07/07/2026, 07:00

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Nouvelle-Zélande – France : les copains du rugby

34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.

 

06/07/2026, 20:30

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Celle que je suis

06/07/2026, 11:01

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Dimitri Bortnikov : Tombeau de Parsifal revisite les blessures du passé

Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.

06/07/2026, 09:29

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Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/07/2026, 08:23

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Suzanne Valadon, l'insoumise : Agnès Clancier retrace le destin d'une artiste libre

Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.

06/07/2026, 07:14

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En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire

Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines. 

05/07/2026, 14:48

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Les Ensablés - Adieu Mahora, un ouvrage inédit sur la guerre d'Espagne et les brigades internationales

Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.

Par François Ouellet

05/07/2026, 09:00

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Une bibliothèque conjugale devient le vrai enjeu d’un divorce

« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque. 

05/07/2026, 08:00

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Un roman social sur ceux que personne ne vient sauver

Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l’entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d’oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux. 

05/07/2026, 07:00

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Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.

04/07/2026, 10:42

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Face à un monde en ruines, deux survivants refusent de céder à la haine

Chercher la bête, sixième roman de Loulou Robert, paraîtra le 20 août aux éditions de L'Observatoire. Dans ce récit d'anticipation, l'autrice imagine une société gagnée par une violence inexpliquée, tandis que deux personnages tentent de préserver leur humanité face à un monde qui semble basculer dans la barbarie.

04/07/2026, 08:06

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Quand Montaigne devait préparer l’indocile Henri de Navarre à devenir roi de France

Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.

 

04/07/2026, 07:26

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Une relecture romanesque de la vie de Vincent van Gogh

Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.

04/07/2026, 06:18

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La mort d'un fils

Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.

03/07/2026, 16:30

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Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et féministe avant l’heure

Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.

03/07/2026, 16:03

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Ça dépend des jours : Guillaume Dreidemie explore la mémoire en poésie

Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.

03/07/2026, 10:56

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Avec Des femmes sans bouche, Maud Jan-Ailleret remonte le fil des mémoires familiales

Des femmes sans bouche, le nouveau roman de Maud Jan-Ailleret, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions HarperCollins. À travers le parcours d'une gynécologue confrontée aux silences et aux blessures de son histoire familiale, l'autrice explore les mécanismes de la transmission intergénérationnelle, entre secrets, traumatismes et quête de reconstruction.

03/07/2026, 08:47

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Peut-on échapper au poids de ses actes lorsque la fin approche ?

Chante Méchante, le septième roman de Guillaume Sire, paraîtra le 19 août aux éditions Calmann-Lévy. Ce récit suit Léonie Dantin, une comédienne au passé marqué par la manipulation et les faux-semblants, qui, après l'annonce d'une maladie incurable, entreprend un voyage à Guernesey pour affronter les conséquences de ses choix et interroger son propre destin.

03/07/2026, 07:37

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La Croix damnée de Sally Carson paraît pour la première fois en français

La Croix damnée, de Sally Carson, traduit par Véronique Minder, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Hachette, dans la collection La Belle Étoile. Publié pour la première fois en Angleterre en 1934 sous le titre Crooked Cross, ce roman, traduit pour la première fois en français, suit une jeune Bavaroise confrontée à la montée du nazisme, tandis que les divisions idéologiques gagnent sa famille et menacent son histoire d'amour avec un médecin d'origine juive. Traduction de l’anglais (GB) par Véronique Minder.

 

03/07/2026, 06:22

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France–Suède : Mbappé et Olise font exploser le verrou scandinave

Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.

 

02/07/2026, 16:47

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Une femme arrachée à un bordel se retrouve accusée de tout

À La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d’habitués, Mỹ est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu’elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d’un appartement-bordel par l’association du quartier, pour que les hommes s’agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle.

02/07/2026, 09:00

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Les créateurs racontés par leurs maisons les plus folles

« Quand rentrerai-je à la maison ? C’est pour ne pas avoir à répondre à cette question que je n’ai jamais eu de maison », dit Bartabas. Il a entièrement raison. Condamnée à l’immobilité, la maison se sent parfois à l’étroit et trouve le temps long entre ses quatre murs. Réfractaire à son destin, elle met le nez dehors, prend l’air, emporte sa valise… puis prend le large.

02/07/2026, 08:00

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Une passion masculine au cœur de la guerre civile anglaise

Inédit en France, Comme la viande aime le sel est un premier roman hors norme, à la fois charnel, immersif et profondément troublant. Sous les apparences du roman historique – Angleterre du XVIIe siècle, guerre civile, bouleversements politiques – se déploie en réalité un roman de désir et d’emprise, porté par une voix singulière : celle de Jacob Cullen.

 

02/07/2026, 07:00

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Passion libre de Julien Tribotté : l’été sera (encore plus) chaud

Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.

01/07/2026, 16:18

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Ces petits riens qui nous animent...

01/07/2026, 11:26

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Lucioles : nouvelles pour réimaginer nos futurs

Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?

01/07/2026, 10:34

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Arthur Grossmann signe son premier roman avec Si tu n’as jamais joué

Publié chez Fayard le 19 août, Si tu n’as jamais joué, premier roman d’Arthur Grossmann, suit Bazar, Camille et Nadir, trois jeunes en rupture confrontés au décrochage scolaire, au racisme et au manque de perspectives. Dans le sud des Hauts-de-Seine, leur participation à un programme de réinsertion par le rugby ouvre la voie à une transformation personnelle et collective.

01/07/2026, 07:30

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