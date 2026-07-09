John, Fils de John : Douglas Stuart revient au pays des hommes blessés

Le ferry grogne dans le Minch. La pluie tombe de travers. Cal a avalé de l’ecstasy avec du cidre, ses cigarettes sont détrempées, ses affaires tiennent dans deux sacs et il rentre vers une maison qu’il connaît trop bien pour ne pas la craindre. Sur le bateau, l’inventaire de ses attachements dit déjà toute l’ambivalence du retour : « Il fit la liste de ce qui lui avait le plus manqué : le calme, Doll Macdonald, la mer. » La même liste, aussitôt, devient celle de ce qu’il redoute.

Douglas Stuart tient là son nerf romanesque : l’amour et la fuite dans le même geste, la beauté mêlée à la gêne, l’humour comme dernière politesse avant la douleur. Cal revient après l’école d’art, avec ses cheveux décolorés, ses vêtements de friperie, son désir mal camouflé et cette manière de provoquer son père pour vérifier si quelque chose, malgré tout, tient encore.

À Falabay, personne n’est seulement soi. On appartient à une lignée, une maison, une exploitation, une paroisse, une langue, des morts. Sur le ferry, une femme lui pose la question qui contient toute la loi du lieu : « Et tu appartiens à qui ? » Cal répond par la chaîne des hommes : « Je suis John fils de John fils de Iain fils de Iain le Breabadair. »

Un nom comme une clôture

Le titre prend alors tout son poids. Être fils de John, c’est hériter d’un nom banal comme un caillou, d’une terre pauvre, d’un père trop beau pour la vie qu’il s’impose, d’une foi qui chante autant qu’elle enferme. Cal préfère qu’on l’appelle Cal. Le roman, lui, le ramène sans cesse à John-Calum, au gaélique, au tweed, aux moutons, à cette maison blanche que le vent attaque comme une dette ancienne.

Stuart décrit les Hébrides sans carte postale. Lande pelée, routes noires, cottages allumés comme des signaux, laine humide, thé trop fort, Bible au fond d’un sac. Le paysage n’explique pas les personnages : il les travaille, les use, les surveille. Il peut consoler une seconde, puis rappeler aussitôt que partir ne suffit jamais à se débarrasser de l’endroit qui vous a fabriqué.

John Macleod est l’un des grands personnages du livre. Autoritaire, pieux, cassant, parfois cruel, il tisse, prie, élève ses bêtes, mène les psaumes et compte les absences à l’église. Il aime son fils d’un amour si mal outillé qu’il prend souvent la forme d’un reproche.

Le père, le fils, et le reste sous la tourbe

Leur première vraie confrontation après le retour de Cal claque sec. John regarde les cheveux, le jean, le blouson, les signes trop visibles de la ville, puis lâche : « Tu ressembles à un travesti qui a enfilé son blouson pour descendre chercher du lait. » La phrase blesse. Mais le roman ne s’arrête pas au scandale de l’insulte. Il montre ce qu’elle protège : la peur, la honte, l’effroi de reconnaître chez le fils ce que le père a passé sa vie à contenir.

Car John, Fils de John fonctionne par reflets. Cal croit rentrer seul avec son secret. Il découvre des silences plus anciens que les siens. Face à Innes, voisin, ami, compagnon de travail et présence plus trouble, John laisse paraître une autre vérité : « Je n’ai pas eu de moment tout seul avec toi depuis… je ne sais plus quand. » Le livre cesse alors d’être seulement le récit d’un fils revenu sous surveillance. Il devient l’histoire de plusieurs hommes dressés à tenir droit, à prier fort, à désirer bas.

La grande réussite du roman tient à sa matière. Stuart écrit au ras des corps : orteils mouillés dans des Converse trouées, odeur de mouton, doigts rougis par le froid, tourbe, varech, couvertures râpeuses, haleine de cidre, fissure qui grimpe le long d’un mur. Charles Bonnot restitue cette langue avec une belle énergie, en gardant les aspérités du gaélique, les brutalités du dialogue et les pointes de drôlerie sèche.

Une langue de pluie, de laine et de sarcasme

L’humour sauve le livre du pur accablement. Ella, la grand-mère, apporte une voix splendide de vieille femme indocile, sale quand il faut, tendre quand elle n’a plus le choix, jamais dupe des hommes qui tournent autour d’eux-mêmes. À Cal, elle glisse : « Rends-toi heureux, bonhomme. Mon Dieu, que l’un d’entre nous au moins soit heureux. » La phrase a la grâce rude des choses dites trop tard, mais encore à temps.

Cal demeure, lui, entre deux mondes. Revenu d’Édimbourg sans y avoir trouvé sa place, il n’en retrouve pas davantage une sur l’île. Un homme qui l’a vu grandir lui demande s’il est dans son état normal, et Stuart note : « Cet homme qui l’avait connu toute sa vie n’avait aucune idée de ce qu’était son état normal. » Voilà peut-être le cœur du livre : être connu de tous et rester invisible, appartenir à une terre et n’y respirer qu’à moitié.

Une intensité qui serre parfois trop

L’ambition du récit impressionne : le roman embrasse la filiation, le désir homosexuel, la religion, l’exode des jeunes, le vieillissement des communautés insulaires, le Harris Tweed, la langue gaélique, la dureté du travail et la peur panique d’être vu. Cette ampleur donne au texte son souffle.

Elle marque aussi sa limite. Dans son dernier tiers, les secrets, les drames et les révélations s’accumulent avec une densité telle que l’on voit parfois les fils de la trame. Stuart aime les symétries — père et fils, départs et retours, chambres closes, désirs tus — et les serre si fort que quelques scènes perdent un peu de leur liberté. Certains personnages secondaires, notamment autour de Doll et d’Isla, auraient gagné à exister davantage hors de la grande mécanique familiale.

Mais cette réserve ne diminue pas la puissance du roman. Stuart écrit des êtres qui ne disposent pas du luxe de la clarté. Ils avancent par sarcasme, détour, prière, colère ou geste pratique. On répare un toit, on nourrit les brebis, on prépare le thé, on cache une cassette, on tait une honte, et l’on continue.

Douglas Stuart refuse la réconciliation facile avec la terre natale. Falabay blesse ceux qui restent autant que ceux qui reviennent. Pourtant, le roman ne prétend jamais que partir suffirait à se sauver. Cal comprend peu à peu que l’île n’est pas seulement l’endroit de la contrainte : elle est aussi faite des morts, des mots gaéliques, des gestes appris, des êtres aimés de travers.

Douglas Stuart signe un roman de masculinité empêchée, mais aussi de soin maladroit. Les hommes y cassent ce qu’ils aiment, faute de savoir le toucher autrement. Les femmes, plus lucides, tiennent les maisons, les deuils et les vérités trop lourdes pour le milieu du jour. Tout y sent la pluie, la laine, le sel et le feu de tourbe. Rude, parfois trop noué, mais porté par une intensité rare, John, Fils de John transforme le retour d’un fils en mise à nu d’un monde entier.

Ndlr : Le fichier que nous avons reçu intitule l'ouvrage Fils de John, quand le titre sur couverture est John, Fils de John. Nous avons opté pour ce second titre.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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