Un week-end entre proches fait éclater les certitudes de deux familles

Amos et Emerson se connaissent depuis l’université. Leur relation, solide et admirée, semble avoir traversé les années sans se fissurer. Tous deux sont mariés, chacun père d’une fille unique, et leurs familles évoluent dans une proximité qui paraît naturelle. Pourtant, derrière cette harmonie apparente, les trajectoires diffèrent profondément.

Claire, l’épouse d’Amos, et Emerson se connaissent depuis l’enfance et viennent du même milieu privilégié. Amos, lui, a grandi dans un tout autre univers, marqué par la pauvreté et par des parents instables, fragilisés par l’existence. Cette différence sociale, longtemps contenue dans les marges de leur amitié, affleure peu à peu dans les rapports entre les personnages.

À l’occasion du cinquante-deuxième anniversaire d’Emerson, les deux familles se retrouvent chez lui pour un week-end de fête. Le séjour, qui devait célébrer une amitié ancienne, bascule après un geste brutal, impossible à effacer. Ce moment de violence fait voler en éclats l’équilibre des deux couples et remet en cause ce qu’ils pensaient savoir les uns des autres.

Dans ce premier roman, Hal Ebbott observe les liens familiaux, les fidélités et les angles morts de l’amitié. Entre amis interroge ce que chacun accepte de croire, de taire ou de sacrifier pour protéger les siens, lorsque les apparences ne suffisent plus à maintenir l’ordre du monde.

Les éditions Actes Sud vous proposent un extrait en avant-première :

Hal Ebbott est un écrivain installé à New York. Entre amis est son premier roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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