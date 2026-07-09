Livres numériques : l’Europe met la pression sur l’App Store d’Apple

Le verrou n’a pas sauté. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2026, le Tribunal de l’Union européenne confirme l’essentiel de la décision prise par la Commission européenne contre Apple dans le cadre du Digital Markets Act, ou DMA.

Le texte, entré en vigueur pour encadrer les grandes plateformes numériques, permet de désigner certaines entreprises comme « contrôleurs d’accès » lorsqu’elles occupent une position d’intermédiaire incontournable entre les professionnels et les utilisateurs. Apple contestait précisément cette qualification pour l’App Store et iOS. Les juges européens l’ont rejetée.

La Commission avait désigné Apple, le 5 septembre 2023, comme contrôleur d’accès pour l’App Store, le système d’exploitation iOS et le navigateur Safari. Dans sa page officielle consacrée aux plateformes concernées par le DMA, l’institution rappelle que les premiers groupes visés furent Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft, rejoints ensuite, pour certains services supplémentaires, par d’autres désignations.

L’affaire paraît technique, mais ne l'est qu’en apparence. L’App Store n’est pas une simple vitrine : il organise l’entrée des applications sur iPhone et iPad, fixe les conditions de distribution, encadre les paiements et détermine, en partie, la manière dont un service peut parler à ses propres utilisateurs. Pour un acteur du livre numérique, de l’audio ou de l’abonnement culturel, ces règles peuvent décider de la visibilité d’une offre, de son prix réel ou du chemin que suivra le lecteur avant d’acheter.

Un App Store, pas cinq échappatoires

Apple soutenait notamment que ses différentes boutiques d’applications — iOS App Store pour l’iPhone, iPadOS App Store pour l’iPad, watchOS App Store, macOS App Store ou tvOS App Store — ne formaient pas un seul et même service de plateforme essentiel. Cette distinction aurait pu limiter la portée de la désignation, en isolant les boutiques selon les appareils concernés.

Le Tribunal n’a pas retenu cette lecture. Pour les juges, ces magasins poursuivent la même finalité : mettre en relation des développeurs d’applications et des utilisateurs finaux afin de faciliter la distribution de logiciels. Les différences invoquées par Apple relèvent surtout des caractéristiques propres aux appareils, non de services suffisamment séparés pour échapper à l’analyse commune.

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La nuance est décisive. En droit, elle empêche de morceler l’écosystème pour réduire le poids réel de l’App Store. En pratique, elle revient à regarder la boutique d’Apple pour ce qu’elle est devenue : un passage obligé pour une partie considérable des usages mobiles, y compris lorsque l’application donne accès à des contenus culturels, éditoriaux ou documentaires.

Apple avait aussi tenté de contester, par une exception d’illégalité, une disposition du DMA liée aux obligations d’interopérabilité imposées aux contrôleurs d’accès. Là encore, le Tribunal ferme la porte : cette disposition ne constituait ni la base juridique de la décision de désignation ni une règle présentant un lien juridique direct avec celle-ci. Elle ne pouvait donc pas servir à obtenir l’annulation de la décision.

iMessage hors obligations, mais hors débat

Le cas iMessage suit une trajectoire plus sinueuse. La Commission avait, en septembre 2023, ouvert une enquête de marché afin de déterminer si la messagerie d’Apple devait, elle aussi, entrer dans le champ du DMA. Elle l’a finalement clôturée le 12 février 2024, en décidant de ne pas désigner Apple comme contrôleur d’accès pour iMessage.

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Apple contestait néanmoins la qualification d’iMessage comme service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation et comme service de plateforme essentiel. Le Tribunal juge ces griefs irrecevables : cette qualification ne produit pas, à elle seule, d’effets juridiques obligatoires modifiant la situation de l’entreprise. Aucune obligation du DMA ne s’applique à iMessage dès lors que le service n’a pas été inscrit dans une décision de désignation comme point d’accès majeur.

Autrement dit, Apple ne gagne pas sur le fond d’iMessage ; le débat n’a tout simplement pas de prise juridique suffisante. L’enjeu principal reste donc ailleurs, dans l’App Store et iOS, là où se concentrent les règles qui intéressent directement les développeurs d’applications.

Reuters rapporte qu’Apple a maintenu, après l’arrêt, sa critique du DMA, estimant que ses exigences dépassent ce qui serait « légal et proportionné » et fragilisent les protections bâties autour de la confidentialité et de la sécurité. Le groupe peut encore former un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Livres numériques : un vieux dossier, un nouveau cadre

Le sujet s’inscrit dans un feuilleton déjà bien connu des acteurs du livre. En juin 2020, Rakuten Kobo avait saisi Bruxelles au sujet des règles de l’App Store, notamment la commission de 30 % appliquée aux ventes de livres numériques dans l’application. ActuaLitté avait alors relevé que Kobo, comme Kindle, devait composer avec un modèle où l’achat dans l’application restait étroitement encadré.

Quatre ans plus tard, en novembre 2024, les autorités européennes avaient mis fin à une enquête antitrust portant sur les règles imposées par Apple aux développeurs d’applications de livres numériques et de livres audio, après le retrait de la plainte. La clôture du dossier ne valait toutefois pas validation des pratiques d’Apple : la Commission continue à surveiller le secteur technologique européen, y compris sous l’angle du DMA.

C’est précisément là que l’arrêt du 8 juillet reprend de l’importance. Il ne relance pas l’enquête clôturée en 2024 et ne tranche pas, à lui seul, les griefs spécifiques des acteurs du livre. Mais il consolide le cadre dans lequel la Commission peut contrôler les comportements d’Apple sur l’App Store, y compris lorsque ces comportements concernent les conditions de distribution, de paiement ou d’information des utilisateurs.

La Commission a déjà utilisé cette arme. Le 23 avril 2025, elle a infligé à Apple une amende de 500 millions € pour violation de son obligation dite d’anti-steering. Selon Bruxelles, les développeurs distribuant leurs applications via l’App Store doivent pouvoir informer gratuitement leurs clients d’offres alternatives hors de la boutique, les y orienter et permettre les achats correspondants.

Apple, de son côté, présente son adaptation au DMA comme un équilibre contraint. Dans sa documentation destinée aux développeurs, l’entreprise indique avoir introduit, dans l’Union européenne, de nouvelles options de distribution d’applications, de traitement des paiements, d’accès aux données d’analyse, d’interopérabilité et de transfert de données utilisateurs. Elle insiste toutefois sur les risques qu’elle associe à ces évolutions : logiciels malveillants, fraude, contenus illicites ou moindre capacité d’intervention hors de l’App Store.

L’arrêt du Tribunal ne règle donc pas toute la querelle entre Apple et Bruxelles. Il fixe une première ligne : l’App Store et iOS restent bien dans le champ du DMA. Pour les développeurs, y compris ceux dont les applications donnent accès à des livres, des livres audio ou des abonnements culturels, la discussion ne porte plus seulement sur les conditions commerciales d’Apple, mais sur leur contrôle par le droit européen. Apple dispose d’un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification de l’arrêt pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Crédits photo : Apple Support

Par Nicolas Gary

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