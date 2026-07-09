Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

Livres numériques : l’Europe met la pression sur l’App Store d’Apple

À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.

Le 09/07/2026 à 11:19 par Nicolas Gary

|

Publié le :

09/07/2026 à 11:19

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le verrou n’a pas sauté. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2026, le Tribunal de l’Union européenne confirme l’essentiel de la décision prise par la Commission européenne contre Apple dans le cadre du Digital Markets Act, ou DMA.

Le texte, entré en vigueur pour encadrer les grandes plateformes numériques, permet de désigner certaines entreprises comme « contrôleurs d’accès » lorsqu’elles occupent une position d’intermédiaire incontournable entre les professionnels et les utilisateurs. Apple contestait précisément cette qualification pour l’App Store et iOS. Les juges européens l’ont rejetée.

La Commission avait désigné Apple, le 5 septembre 2023, comme contrôleur d’accès pour l’App Store, le système d’exploitation iOS et le navigateur Safari. Dans sa page officielle consacrée aux plateformes concernées par le DMA, l’institution rappelle que les premiers groupes visés furent Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft, rejoints ensuite, pour certains services supplémentaires, par d’autres désignations.

L’affaire paraît technique, mais ne l'est qu’en apparence. L’App Store n’est pas une simple vitrine : il organise l’entrée des applications sur iPhone et iPad, fixe les conditions de distribution, encadre les paiements et détermine, en partie, la manière dont un service peut parler à ses propres utilisateurs. Pour un acteur du livre numérique, de l’audio ou de l’abonnement culturel, ces règles peuvent décider de la visibilité d’une offre, de son prix réel ou du chemin que suivra le lecteur avant d’acheter.

Un App Store, pas cinq échappatoires

Apple soutenait notamment que ses différentes boutiques d’applications — iOS App Store pour l’iPhone, iPadOS App Store pour l’iPad, watchOS App Store, macOS App Store ou tvOS App Store — ne formaient pas un seul et même service de plateforme essentiel. Cette distinction aurait pu limiter la portée de la désignation, en isolant les boutiques selon les appareils concernés.

Le Tribunal n’a pas retenu cette lecture. Pour les juges, ces magasins poursuivent la même finalité : mettre en relation des développeurs d’applications et des utilisateurs finaux afin de faciliter la distribution de logiciels. Les différences invoquées par Apple relèvent surtout des caractéristiques propres aux appareils, non de services suffisamment séparés pour échapper à l’analyse commune.

À LIRE Ebooks : Apple évite les sanctions de l'Union européenne

La nuance est décisive. En droit, elle empêche de morceler l’écosystème pour réduire le poids réel de l’App Store. En pratique, elle revient à regarder la boutique d’Apple pour ce qu’elle est devenue : un passage obligé pour une partie considérable des usages mobiles, y compris lorsque l’application donne accès à des contenus culturels, éditoriaux ou documentaires.

Apple avait aussi tenté de contester, par une exception d’illégalité, une disposition du DMA liée aux obligations d’interopérabilité imposées aux contrôleurs d’accès. Là encore, le Tribunal ferme la porte : cette disposition ne constituait ni la base juridique de la décision de désignation ni une règle présentant un lien juridique direct avec celle-ci. Elle ne pouvait donc pas servir à obtenir l’annulation de la décision.

iMessage hors obligations, mais hors débat

Le cas iMessage suit une trajectoire plus sinueuse. La Commission avait, en septembre 2023, ouvert une enquête de marché afin de déterminer si la messagerie d’Apple devait, elle aussi, entrer dans le champ du DMA. Elle l’a finalement clôturée le 12 février 2024, en décidant de ne pas désigner Apple comme contrôleur d’accès pour iMessage.

À LIRE - Concurrence : Amazon dans le viseur de l'Union européenne

Apple contestait néanmoins la qualification d’iMessage comme service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation et comme service de plateforme essentiel. Le Tribunal juge ces griefs irrecevables : cette qualification ne produit pas, à elle seule, d’effets juridiques obligatoires modifiant la situation de l’entreprise. Aucune obligation du DMA ne s’applique à iMessage dès lors que le service n’a pas été inscrit dans une décision de désignation comme point d’accès majeur.

Autrement dit, Apple ne gagne pas sur le fond d’iMessage ; le débat n’a tout simplement pas de prise juridique suffisante. L’enjeu principal reste donc ailleurs, dans l’App Store et iOS, là où se concentrent les règles qui intéressent directement les développeurs d’applications.

Reuters rapporte qu’Apple a maintenu, après l’arrêt, sa critique du DMA, estimant que ses exigences dépassent ce qui serait « légal et proportionné » et fragilisent les protections bâties autour de la confidentialité et de la sécurité. Le groupe peut encore former un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Livres numériques : un vieux dossier, un nouveau cadre

Le sujet s’inscrit dans un feuilleton déjà bien connu des acteurs du livre. En juin 2020, Rakuten Kobo avait saisi Bruxelles au sujet des règles de l’App Store, notamment la commission de 30 % appliquée aux ventes de livres numériques dans l’application. ActuaLitté avait alors relevé que Kobo, comme Kindle, devait composer avec un modèle où l’achat dans l’application restait étroitement encadré.

Quatre ans plus tard, en novembre 2024, les autorités européennes avaient mis fin à une enquête antitrust portant sur les règles imposées par Apple aux développeurs d’applications de livres numériques et de livres audio, après le retrait de la plainte. La clôture du dossier ne valait toutefois pas validation des pratiques d’Apple : la Commission continue à surveiller le secteur technologique européen, y compris sous l’angle du DMA.

C’est précisément là que l’arrêt du 8 juillet reprend de l’importance. Il ne relance pas l’enquête clôturée en 2024 et ne tranche pas, à lui seul, les griefs spécifiques des acteurs du livre. Mais il consolide le cadre dans lequel la Commission peut contrôler les comportements d’Apple sur l’App Store, y compris lorsque ces comportements concernent les conditions de distribution, de paiement ou d’information des utilisateurs.

La Commission a déjà utilisé cette arme. Le 23 avril 2025, elle a infligé à Apple une amende de 500 millions € pour violation de son obligation dite d’anti-steering. Selon Bruxelles, les développeurs distribuant leurs applications via l’App Store doivent pouvoir informer gratuitement leurs clients d’offres alternatives hors de la boutique, les y orienter et permettre les achats correspondants.

Apple, de son côté, présente son adaptation au DMA comme un équilibre contraint. Dans sa documentation destinée aux développeurs, l’entreprise indique avoir introduit, dans l’Union européenne, de nouvelles options de distribution d’applications, de traitement des paiements, d’accès aux données d’analyse, d’interopérabilité et de transfert de données utilisateurs. Elle insiste toutefois sur les risques qu’elle associe à ces évolutions : logiciels malveillants, fraude, contenus illicites ou moindre capacité d’intervention hors de l’App Store.

L’arrêt du Tribunal ne règle donc pas toute la querelle entre Apple et Bruxelles. Il fixe une première ligne : l’App Store et iOS restent bien dans le champ du DMA. Pour les développeurs, y compris ceux dont les applications donnent accès à des livres, des livres audio ou des abonnements culturels, la discussion ne porte plus seulement sur les conditions commerciales d’Apple, mais sur leur contrôle par le droit européen. Apple dispose d’un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification de l’arrêt pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Crédits photo : Apple Support

 
 
 
 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

IA : à la SACD, la démocratie a sévèrement sévi

En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.

06/07/2026, 13:36

ActuaLitté

Les auteurs chinois de web fiction se dressent contre le plagiat par IA

Plus de 1200 auteurs chinois de fiction en ligne ont signé une lettre publique contre le plagiat automatisé et la réécriture par intelligence artificielle. Dans un marché immense, structuré autour des plateformes, l’affaire touche à la protection des œuvres, mais aussi à toute la chaîne d’exploitation des droits.

27/06/2026, 10:28

ActuaLitté

WeLib : les éditeurs attaquent une bibliothèque pirate tournée vers l’IA

Les Big Five anglophones et plusieurs grands éditeurs ont saisi la justice fédérale de New York contre WeLib. La plainte, révélée par Reuters, accuse le site d’héberger des dizaines de millions de livres piratés et d’offrir aux entreprises d’IA un accès rapide à ces fichiers.

18/06/2026, 12:20

ActuaLitté

Les éditeurs britanniques contraignent Google à mieux encadrer ses réponses d’IA

Le régulateur britannique de la concurrence impose à Google de nouveaux garde-fous sur l’usage des contenus éditoriaux dans ses réponses générées par IA. Les éditeurs obtiennent un contrôle séparé pour AI Overviews et AI Mode, sans retrait des résultats classiques, ainsi qu’une meilleure attribution des sources.

17/06/2026, 11:03

ActuaLitté

Au Canada, les auteurs veulent un accord avant tout usage de l’IA

The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.

04/06/2026, 12:09

ActuaLitté

John Grisham en guerre contre YouTube et les livres audio générés par IA

John Grisham accuse YouTube de laisser prospérer des livres audio pirates produits par IA, après la mise en ligne d’une version non autorisée de The Widow. Le dossier, révélé par le New York Times, souligne une faille majeure : les outils antipiratage repèrent mal les narrations synthétiques qui contournent les empreintes sonores officielles, tandis que les éditeurs tentent d’organiser une riposte technique.

29/05/2026, 13:06

ActuaLitté

Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.

21/05/2026, 11:36

ActuaLitté

Avec l’IA, la CNIL entre dans une nouvelle ère

Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...

19/05/2026, 14:52

ActuaLitté

Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.

05/05/2026, 22:03

ActuaLitté

IA : aux États-Unis, auteurs et éditeurs portent plainte contre Meta et Mark Zuckerberg

De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.

05/05/2026, 17:17

ActuaLitté

Piratage : le Conseil d’État impose un tour de vis à l’ARCOM

Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.

30/04/2026, 17:46

ActuaLitté

SACD : des auteurs exigent une offensive judiciaire contre l’IA

Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.

23/04/2026, 12:41

ActuaLitté

La chute de TuMangaOnline, géant hispanophone du piratage manga

La disparition de TuMangaOnline, aussi connu sous le nom de ZonaTMO, n’était pas un simple incident technique. Le site, très populaire auprès des lecteurs hispanophones de mangas et de webtoons, a bien été visé par une opération coordonnée impliquant des ayants droit coréens, la société spécialisée IP House et les autorités espagnoles.

21/04/2026, 16:53

ActuaLitté

Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme”

L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».

21/04/2026, 15:46

ActuaLitté

IA : un nouvel outil qui permet aux auteurs de refuser l’usage de leurs livres

La Société des Gens de Lettres (SGDL) met à disposition des auteurs un nouveau service leur permettant d’exercer concrètement leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre de la fouille de textes et de données, pratique aujourd’hui au cœur du fonctionnement des intelligences artificielles.

15/04/2026, 18:31

ActuaLitté

Anna’s Archive : 300 millions € d’amende, mais personne ne passera à la caisse

Le bras de fer entre Spotify, les grandes maisons de disques et Anna’s Archive vient de franchir un cap décisif. Un tribunal fédéral de New York a condamné les opérateurs - toujours non identifiés - de la bibliothèque pirate à verser plus de 322 millions de dollars de dommages et intérêts, à la suite d’un jugement rendu par défaut. Une victoire judiciaire nette, obtenue en l’absence totale de défense...

15/04/2026, 18:18

ActuaLitté

IA : le Sénat change les règles du jeu pour défendre les œuvres culturelles

Le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui change un point décisif dans les litiges liés à l’intelligence artificielle : la preuve. Sans interdire l’entraînement des modèles, le texte facilite l’action des ayants droit face à des systèmes opaques. Derrière cette mécanique juridique, auteurs, éditeurs et artistes obtiennent un appui concret dans leur bras de fer avec les fournisseurs d’IA.

09/04/2026, 12:40

ActuaLitté

Une maison publiant de la “soupe” veut faire boire le bouillon aux IA

Avec la plainte déposée par Chicken Soup for the Soul contre OpenAI, Meta, Google, Apple, Anthropic et plusieurs autres entreprises, le contentieux sur l’IA générative change de physionomie. Cette fois, ce n’est ni un grand quotidien ni un romancier vedette qui monte au front, mais une marque éditoriale populaire, au cœur d’un débat sur les copies pirates, l’entraînement des modèles et la valeur juridique des catalogues.

08/04/2026, 16:42

ActuaLitté

Kenya et Zambie réécrivent leur droit d’auteur face à l’IA

Au Kenya comme en Zambie, la révision du droit d’auteur ouvre un débat très concret sur l’avenir des livres à l’ère de l’intelligence artificielle. Les éditeurs soutiennent la modernisation des textes, mais contestent des exceptions qu’ils jugent trop larges pour l’enseignement, les bibliothèques ou l’exploration de données. En jeu : la portée des licences, la rémunération des ayants droit et l’équilibre entre accès et exploitation des œuvres. 

02/04/2026, 09:46

ActuaLitté

IA : éditeurs, presse et auteurs contre Anthropic, dans un procès musical

À mesure que les contentieux liés à l’intelligence artificielle se multiplient, l’affaire opposant Concord à Anthropic s’impose comme un point de bascule pour l’ensemble des industries culturelles. Derrière un litige centré sur des paroles de chansons, c’est la question de la captation massive des œuvres et de leur monétisation qui se joue. L’entrée coordonnée des représentants du livre, de la presse et de l’édition savante dans la procédure confirme un déplacement stratégique : le débat ne porte plus seulement sur l’usage, mais sur la reconnaissance d’un véritable marché des licences face aux modèles génératifs.

01/04/2026, 10:13

ActuaLitté

En Allemagne, Penguin Random House accuse OpenAI de contrefaçon

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, filiale du conglomérat Bertelsmann, s'attaque aux contenus générés par les outils de la société OpenAI, par une plainte déposée auprès du tribunal régional de Munich. L'éditeur accuse l'entreprise américaine d'avoir contrefait les illustrations des livres Der kleine Drachen Kokosnuss, série jeunesse signée par Ingo Siegner.

31/03/2026, 15:19

ActuaLitté

Royaume-Uni : les éditeurs aménagent une licence pour encadrer l’IA

À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.

31/03/2026, 12:50

ActuaLitté

Spotify réclame 322 millions $ à Anna’s Archive après son silence en justice

Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.

27/03/2026, 11:39

ActuaLitté

Piratage : pourquoi la décision de GitHub sur l’anime concerne aussi l’édition

GitHub a frappé large, mais pas aveuglément. La plateforme a supprimé plus de 900 dépôts et logiciels (les forks) liés à des outils de streaming anime après une notification transmise par Remove Your Media, société agissant pour plusieurs ayants droit, dont Crunchyroll et VIZ Media. 

25/03/2026, 12:33

ActuaLitté

Auteurs, éditeurs, presse : pourquoi l’avis du Conseil d’État reste une victoire incomplète

À mesure que l’intelligence artificielle industrialise l’absorption des œuvres, le droit tente de reprendre pied là où la technique a pris de vitesse la preuve. Derrière le satisfecit des filières culturelles attribué au Conseil d’État, un discours hâtif dit des organisations professionnelles. Dans un communiqué commun, elles sont une vingtaine à crier “victoire”, quand au mieux assiste-t-on à un rééquilibrage possible. 

24/03/2026, 21:25

ActuaLitté

IA et contenus culturels : le Conseil d’État ouvre la voie à la présomption d'utilisation

Le Conseil d’État a validé la possibilité, pour le législateur français, d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Une étape décisive pour une proposition de loi portée au Sénat, qui entend rééquilibrer les relations entre créateurs et acteurs de l’IA.

23/03/2026, 13:25

ActuaLitté

Droits d’auteur : la fronde anti-IA des artistes britanniques a payé

Au Royaume-Uni, le conflit entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle a pris une tournure politique. Après plusieurs mois de mobilisation, le gouvernement a finalement renoncé à son projet initial de réforme du droit d’auteur sur l’entraînement des IA. Un recul notable, mais qui ne règle pas encore le débat : aucune décision définitive n’a été prise et plusieurs options restent à l’étude.

19/03/2026, 17:58

ActuaLitté

Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?

18/03/2026, 12:02

ActuaLitté

Danemark : des étudiants risquent poursuites et amendes pour le piratage de manuels universitaires

Au Danemark, partager un seul manuel universitaire piraté peut désormais mener à des poursuites civiles et des amendes. Une stratégie juridique qui vise directement les étudiants et relance le débat sur l’accès aux savoirs. 

15/03/2026, 10:03

ActuaLitté

IA et droit d’auteur : le Parlement européen durcit le ton face aux géants de la tech

L’intelligence artificielle avance vite, quand le droit, lui, se montre plus vigilant. Depuis des mois, les industries culturelles européennes regardent des machines avaler textes, images et catalogues entiers, puis recracher des contenus concurrents dans un brouillard juridique soigneusement entretenu. À Strasbourg, le débat quitte enfin le registre du constat outré pour entrer dans celui, bien plus dangereux pour les plateformes, de l’outillage politique.

10/03/2026, 16:05

ActuaLitté

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA

Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.

07/03/2026, 09:35

ActuaLitté

Partage de PDF à l’université : le Danemark attaque désormais les étudiants

Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.

08/02/2026, 09:35

ActuaLitté

Livres piratés et intelligence artificielle : le Français Mistral AI sous pression

L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.

02/02/2026, 20:48

ActuaLitté

Le réseau Bato.to, “plus grand site de piratage de mangas”, mis à terre

Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi. 

02/02/2026, 14:34

ActuaLitté

À Munich, la justice tranche : pourquoi l’IA ne peut plus ignorer les textes protégés

Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».

31/01/2026, 13:26

ActuaLitté

Manuscrits d'Anne Frank en ligne : le géoblocage efficace pour protéger le droit d'auteur

Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.

20/01/2026, 11:49

Autres articles de la rubrique Numérique

ActuaLitté

Expatriés ou immigrés : quand un passeport décide de l'avenir

Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.

08/07/2026, 17:28

ActuaLitté

Lefebvre Dalloz Compétences mise sur l’IA et le coaching

Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.

08/07/2026, 12:57

ActuaLitté

Alexandria : l'outil qui transforme les ebooks en livres audio à plusieurs voix (même la vôtre)

Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.

07/07/2026, 11:15

ActuaLitté

Livre audio allemand : la concentration ranime les inquiétudes

L’acquisition de Zebralution par Bookwire et la migration annoncée de ses activités éditoriales vers une plateforme commune ravivent, en Allemagne, le débat sur la concentration de la distribution numérique du livre audio. Le groupe promet davantage d’investissements technologiques ; plusieurs professionnels, interrogés anonymement, redoutent une dépendance accrue. Les récents transferts de catalogues vers Kontor New Media donnent à cette recomposition une portée très concrète.

06/07/2026, 12:11

ActuaLitté

Un abonnement premium pour le manga numérique chez Emaqi

La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.

03/07/2026, 16:35

ActuaLitté

Comment occuper ses enfants sur la route parfois longue vers les vacances ?

Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.

03/07/2026, 12:18

ActuaLitté

Les auteurs jeunesse lancent une campagne contre l’IA

Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.

01/07/2026, 17:29

ActuaLitté

En Afghanistan, les femmes toujours privées d’école et d’espace public

À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.

01/07/2026, 16:39

ActuaLitté

Québec : les ventes de livres numériques au plus bas depuis cinq ans

Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.

29/06/2026, 16:30

ActuaLitté

Les éditeurs néerlandais lancent leur plateforme de licences IA

Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.

29/06/2026, 10:44

ActuaLitté

Au Japon, un OCR léger pour lire les livres anciens sans ordinateur puissant

La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.

27/06/2026, 10:01

ActuaLitté

Les températures étouffantes changeront-elles notre regard sur la nature ?

Face aux canicules, aux écosystèmes fragilisés et aux espèces que l’on tente de réintroduire, la biodiversité interroge notre manière d’habiter le monde, de partager les territoires et de réparer ce que nous avons abîmé. De la même manière, dans Je pleure encore la beauté du monde, le roman de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin, Actes Sud Audio), une biologiste arrive dans les Highlands pour réintroduire des loups, aussitôt accusés lorsqu’un éleveur est retrouvé mort.

24/06/2026, 17:32

ActuaLitté

Kobo a refusé 45 % des livres autoédités soumis en 2025, pour soupçons d'IA

En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.

24/06/2026, 11:19

ActuaLitté

Conseils lectures pour l'été : La femme de ménage, laissez-la se fatiguer pour vous

Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.

24/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Soupçons d’IA dans un prix littéraire : la revue Granta coupe les ponts

À Londres, la revue Granta a annoncé qu’elle mettait fin aux collaborations éditoriales dans lesquelles elle ne gardait pas la main sur les textes publiés sous son nom. La décision concerne son lien avec la Commonwealth Foundation, organisatrice du Commonwealth Short Story Prize, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, après les accusations d’usage de l’intelligence artificielle visant certains lauréats de l’édition 2026. 

23/06/2026, 11:39

ActuaLitté

Kidsono réunit plus de 500 livres audio jeunesse dans une application

Le studio Kidsono, spécialisé depuis 2020 dans la production audio pour la jeunesse, a lancé le 22 juin 2026 une application destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Disponible sur iOS et annoncée sur Android début juillet, elle rassemble plus de 500 livres audio jeunesse dans un abonnement sans engagement à partir de 4,99 euros par mois, avec un accès sans publicité à des contenus sélectionnés par âge.

23/06/2026, 10:38

ActuaLitté

Nook, l'application qui récompense la lecture

Dans un contexte où les usages numériques redéfinissent les habitudes culturelles, 4 professionnel·les de l’édition annoncent le lancement prochain de leur application mobile, NOOK, dédiée au suivi de lecture, conçue pour réinventer la manière dont les lecteurs suivent, valorisent et partagent leur progression.

23/06/2026, 10:30

ActuaLitté

Coupe du Monde 2026 : quelles devises pour des visas ?

À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.

17/06/2026, 18:04

ActuaLitté

Pratiques pour sécuriser les profils personnels et professionnels sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.

 

15/06/2026, 09:29

ActuaLitté

Les nouvelles règles pour atteindre les lecteurs à l’ère numérique

Pendant longtemps, atteindre un lecteur relevait d’un schéma relativement simple. Un livre était publié, présenté dans les médias, mis en avant en librairie, puis trouvait progressivement son public. L’apparition du numérique n’a pas supprimé cette mécanique, mais elle l’a profondément transformée.

 

12/06/2026, 13:07

ActuaLitté

Washington D.C. relance la bataille des ebooks en bibliothèque

La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.

12/06/2026, 11:50

ActuaLitté

Ces voix qui résistent : ces femmes qui parlent et qu’on voudrait faire taire

Le 10 juin, Associated Press rapportait qu’à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les autorités talibanes avaient dispersé une manifestation organisée après l’arrestation de femmes accusées de ne pas respecter le code vestimentaire. Cette actualité donne une résonance particulière à Elles de Virginia Woolf (trad. Maxime Rovere, Actes Sud Audio) : d’un siècle à l’autre, qui peut prendre la parole, occuper l’espace public, écrire son histoire et être reconnu ?

10/06/2026, 17:53

ActuaLitté

Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.

08/06/2026, 15:25

ActuaLitté

Audiolivre : Spotify, Egmont, ElevenLabs, quand les catalogues prennent le pouvoir

Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent  monétisables.

08/06/2026, 10:07

ActuaLitté

Livres jeunesse : l’IA générative envahit les plateformes

Vox documente la prolifération de livres jeunesse générés par IA, surtout dans l’autoédition en ligne et les achats rapides sur plateformes. Le problème dépasse les images ratées ou les textes absurdes : il touche la confiance des parents, la qualité des premiers récits proposés aux enfants et la transparence des circuits de vente, alors qu’Amazon impose une déclaration à ses auteurs KDP sans étiquetage public systématique explicite.

08/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Des liseuses bientôt plus intelligentes, dopées à l’IA et à la couleur

E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.

04/06/2026, 17:20

ActuaLitté

Bibliothèques : la facture numérique devient intenable

Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines demandent aux grands éditeurs de revoir les conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Elles jugent le modèle actuel trop coûteux, trop temporaire et incompatible avec la hausse des usages. Leur appel intervient alors que plusieurs États américains avancent sur des lois consacrées au prêt numérique.

04/06/2026, 16:07

ActuaLitté

IA dans le livre : une enquête révèle un secteur divisé

Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.

03/06/2026, 15:59

ActuaLitté

Quand un rêve de paix se heurte aux violences du monde actuel

Des centres de rétention américains aux villes palestiniennes et ukrainiennes visées par des attaques à répétition, l’actualité récente expose les conséquences humaines d’un monde où les liens à aux autres se délient. Dans Le Rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud Audio) met en scène ce vertige à travers un homme résolu à se donner la mort, mais arrêté par l’appel d’une enfant.

02/06/2026, 16:20

ActuaLitté

Tencent avale le géant chinois du livre audio

Tencent Music Entertainment a finalisé l’acquisition de Ximalaya, l’une des principales plateformes chinoises d’audio en ligne, spécialisée notamment dans les podcasts, les livres audio et les contenus parlés. L’opération, annoncée en juin 2025 puis validée sous conditions par les autorités chinoises de la concurrence, a été bouclée le 18 mai 2026.

02/06/2026, 13:13

ActuaLitté

En Australie, les créateurs refusent un passe-droit pour l’IA

En Australie, 17 organisations représentant l’édition, les auteurs, les médias, la musique, l’audiovisuel et les arts visuels demandent au gouvernement de ne pas rouvrir le droit d’auteur au bénéfice des entreprises d’intelligence artificielle. Leur position défend un principe clair : l’usage d’œuvres protégées doit passer par des licences négociées.

31/05/2026, 07:34

ActuaLitté

La liberté d’expression face aux faux récits

Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?

28/05/2026, 16:56

ActuaLitté

Soupçons d’IA autour d’un prestigieux prix littéraire

Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.

27/05/2026, 18:18

ActuaLitté

À Lille, un anti-sommet de l’IA contre une technologie “imposée”

Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».

27/05/2026, 17:36

ActuaLitté

Storytel rachète Overamstel et renforce son ancrage au Benelux

Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.

27/05/2026, 12:07

ActuaLitté

Kindle : un roman qui se met étrangement à jour tout seul inquiète les lecteurs

Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.

23/05/2026, 10:32

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.