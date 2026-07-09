La justice contraint Trump à verser 5,8 millions $ à l'autrice E. Jean Carroll

Le président américain aura multiplié les procédures pour tenter de se soustraire au jugement rendu en mai 2023, puis confirmé en appel l'année suivante : il a bel et bien agressé sexuellement l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Après une énième manœuvre de Trump et de ses avocats pour rouvrir le dossier, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le paiement d'une amende de 5,8 millions $.
Le 09/07/2026 à 12:03 par Antoine Oury
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09/07/2026 à 12:03
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La Cour suprême avait refusé, le 29 juin dernier, d'examiner le cas soumis par les avocats de Donald Trump, concernant sa condamnation, confirmée en appel, pour l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman.
Carroll avait publiquement accusé Trump de l'avoir violé, en juin 2019, et avait fait paraitre un ouvrage dans lequel elle évoquait l'événement et ses conséquences, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press). Au moment de la parution, Trump était président des États-Unis, et il avait vivement nié les faits, estimant que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », et soulignant que Carroll n'était de toute façon « pas son genre ».
En novembre de la même année, l'autrice avait porté plainte pour diffamation après les déclarations du chef d'État, avançant qu'elles avaient eu un impact significatif sur sa carrière. La plainte pour viol, elle, avait été déposée en novembre 2022, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permettait aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.
En mai 2023, un jury avait déclaré Donald Trump coupable des faits reprochés, tout en écartant la notion de « viol » pour celle d'« agression sexuelle ». Sommé de payer une amende de 5 millions $ à E. Jean Carroll, au titre des dommages et intérêts, Donald Trump avait fait appel de la décision rendue en première instance. Le 30 décembre 2024, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit avait confirmé la sentence, ainsi que le montant de l'amende.
Ce lundi 6 juillet, la défense de Trump a demandé à la Cour suprême de reconsidérer son choix de ne pas rouvrir le dossier. Les avocats assuraient que le jury à l'origine de la décision de justice avait été manipulé par la diffusion de certaines pièces, notamment le fameux extrait de l'émission Access Hollywood dans lequel Trump déclare qu'il faut saisir les femmes « par la chatte ».
Dès le lendemain, mardi 7 juillet, Trump sollicitait la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit pour obtenir le blocage du versement de l'amende de 5 millions $, augmentée de près de 800.000 $ d'intérêts. Parmi les arguments, cette fois, le dépôt de la demande de réexamen auprès de la Cour suprême, ainsi qu'une autre procédure auprès de la plus haute institution judiciaire du pays, cette fois dans la procédure pour diffamation ouverte par E. Jean Carroll contre Trump.
Ce mercredi 8 juillet, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le versement du montant de l'amende, détenu sur un compte spécifiquement destiné à cette occasion, indique l'Associated Press. L'annonce a été suivie par un nouvel appel de l'équipe assurant la défense de Trump, qui affirme que les fonds sont susceptibles d'être dispersés dans la nature dès leur versement, ce qui rendrait impossible leur restitution si le coupable venait à être innocenté.
À LIRE - IA : Trump a interdiction de virer la Gardienne du Copyright des Etats-Unis
Le second dossier ouvert par Carroll contre Trump reste en cours. En janvier 2024, il avait été reconnu coupable de diffamation et condamné à verser à sa victime 83,3 millions $ (soit 76 millions €). La justice considérait que le verdict rendu dans le procès suivant la plainte pour viol constituait un élément accablant, et Trump avait par ailleurs maintenu toutes ses déclarations contre sa victime.
En mai dernier, la cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a refusé la demande de réexamen formulée par le président, qui avait fait appel de la décision rendue en première instance, en janvier 2024. Un nouvel appel a été réalisé, qui se base cette fois sur l'immunité présidentielle : les conclusions de la cour sont attendues pour la fin du mois de juillet.
Photographie : Donald Trump, le 4 juillet 2026 (NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.
05/07/2026, 08:00
George R.R. Martin donne bien une date, oui – le 21 juillet 2026 – mais inutile de s'emballer : rien ne concernera The Winds of Winter. Il s'agit du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, illustré par Tyler Jacobson et publié par Random House Worlds. Déjà en précommande, il nous rappelle combien l’univers de Westeros demeure actif en librairie, quinze ans après le dernier volume du cycle principal.
04/07/2026, 15:58
La Cour suprême des États-Unis a refusé, le 30 juin, de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, Register of Copyrights et directrice de l’U.S. Copyright Office. La responsable demeure donc en poste, alors que son institution joue un rôle majeur dans le débat américain sur l’entraînement des IA génératives avec des œuvres protégées.
04/07/2026, 11:50
Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
04/07/2026, 11:38
À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.
04/07/2026, 11:26
Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.
04/07/2026, 11:01
Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.
04/07/2026, 10:49
Pourquoi les enfants connaissent-ils si peu l’agriculture alors qu’elle les nourrit chaque jour ? C’est de cette question qu’est née notre bande dessinée jeunesse. À travers des histoires inspirées de notre quotidien d’agriculteurs, nous souhaitons expliquer simplement les métiers de la ferme, les animaux, les cultures et les réalités du monde agricole. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, cet ouvrage veut recréer du lien entre ceux qui produisent notre alimentation et les générations de demain.
04/07/2026, 08:00
Le jour même de la sortie japonaise de son dernier ouvrage, Haruki Murakami précise ce qui, selon lui, sépare son travail de romancier des textes produits par intelligence artificielle. L’écrivain ne formule ni un diagnostic technique ni une revendication réglementaire : il décrit un geste d’écriture, fait d’apparitions imprévues, au cœur de son nouveau livre.
03/07/2026, 16:34
Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur.
03/07/2026, 13:28
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des Éditions Faton, le 30 juin dernier. Ce groupe de presse, fondé par Louis Faton en 1964, publiait également des livres, notamment des ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. La recherche de repreneurs n'a pas été fructueuse.
03/07/2026, 13:01
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
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