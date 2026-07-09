La justice contraint Trump à verser 5,8 millions $ à l'autrice E. Jean Carroll

La Cour suprême avait refusé, le 29 juin dernier, d'examiner le cas soumis par les avocats de Donald Trump, concernant sa condamnation, confirmée en appel, pour l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman.

Carroll avait publiquement accusé Trump de l'avoir violé, en juin 2019, et avait fait paraitre un ouvrage dans lequel elle évoquait l'événement et ses conséquences, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press). Au moment de la parution, Trump était président des États-Unis, et il avait vivement nié les faits, estimant que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », et soulignant que Carroll n'était de toute façon « pas son genre ».

En novembre de la même année, l'autrice avait porté plainte pour diffamation après les déclarations du chef d'État, avançant qu'elles avaient eu un impact significatif sur sa carrière. La plainte pour viol, elle, avait été déposée en novembre 2022, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permettait aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.

En mai 2023, un jury avait déclaré Donald Trump coupable des faits reprochés, tout en écartant la notion de « viol » pour celle d'« agression sexuelle ». Sommé de payer une amende de 5 millions $ à E. Jean Carroll, au titre des dommages et intérêts, Donald Trump avait fait appel de la décision rendue en première instance. Le 30 décembre 2024, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit avait confirmé la sentence, ainsi que le montant de l'amende.

Une nouvelle requête auprès de la Cour suprême

Ce lundi 6 juillet, la défense de Trump a demandé à la Cour suprême de reconsidérer son choix de ne pas rouvrir le dossier. Les avocats assuraient que le jury à l'origine de la décision de justice avait été manipulé par la diffusion de certaines pièces, notamment le fameux extrait de l'émission Access Hollywood dans lequel Trump déclare qu'il faut saisir les femmes « par la chatte ».

Dès le lendemain, mardi 7 juillet, Trump sollicitait la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit pour obtenir le blocage du versement de l'amende de 5 millions $, augmentée de près de 800.000 $ d'intérêts. Parmi les arguments, cette fois, le dépôt de la demande de réexamen auprès de la Cour suprême, ainsi qu'une autre procédure auprès de la plus haute institution judiciaire du pays, cette fois dans la procédure pour diffamation ouverte par E. Jean Carroll contre Trump.

Ce mercredi 8 juillet, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le versement du montant de l'amende, détenu sur un compte spécifiquement destiné à cette occasion, indique l'Associated Press. L'annonce a été suivie par un nouvel appel de l'équipe assurant la défense de Trump, qui affirme que les fonds sont susceptibles d'être dispersés dans la nature dès leur versement, ce qui rendrait impossible leur restitution si le coupable venait à être innocenté.

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Le second dossier ouvert par Carroll contre Trump reste en cours. En janvier 2024, il avait été reconnu coupable de diffamation et condamné à verser à sa victime 83,3 millions $ (soit 76 millions €). La justice considérait que le verdict rendu dans le procès suivant la plainte pour viol constituait un élément accablant, et Trump avait par ailleurs maintenu toutes ses déclarations contre sa victime.

En mai dernier, la cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a refusé la demande de réexamen formulée par le président, qui avait fait appel de la décision rendue en première instance, en janvier 2024. Un nouvel appel a été réalisé, qui se base cette fois sur l'immunité présidentielle : les conclusions de la cour sont attendues pour la fin du mois de juillet.

Photographie : Donald Trump, le 4 juillet 2026 (NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 4.0)

Par Antoine Oury

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