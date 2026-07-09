Domaine public : les manuscrits d’Anne Frank protégés par la justice

Internet adore les portes ouvertes. Le droit d’auteur, lui, continue de vérifier les serrures. Dans l’affaire C-788/24, Anne Frank Fonds, la Cour de justice de l’Union européenne vient de donner raison à cette logique très matérielle : une œuvre peut être gratuitement proposée en ligne depuis un État membre où elle est versée dans le domaine public, même si elle reste protégée dans un autre. Mais le site ne peut pas simplement s’en remettre à la bonne foi des visiteurs. Il doit installer un blocage géographique « efficace », c’est-à-dire conforme à l’état de la technique.

L’arrêt intéresse directement les bibliothèques, les institutions patrimoniales, les éditeurs scientifiques et tous ceux qui travaillent à rendre accessibles des corpus littéraires dont le statut juridique varie d’un pays à l’autre. La CJUE ne règle pas seulement un différend autour du Journal d’Anne Frank : elle précise jusqu’où peut aller la mise en ligne d’archives, quand le domaine public n’a pas partout la même date d’entrée.

Une archive, plusieurs droits

Le litige naît d’un projet présenté en septembre 2021 comme la première mise à disposition complète, en ligne, des manuscrits numérisés d’Anne Frank. L’édition scientifique, publiée en néerlandais, rassemble le journal, la réécriture entreprise par Anne Frank sous le titre L’Annexe secrète, ses récits et d’autres textes, accompagnés d’éclairages historiques et d’analyses comparatives.

Le travail, mené avec la Maison Anne Frank et l’Institut Huygens, documente aussi les aspects matériels des manuscrits : supports, taches d’encre, plis, déchirures, photographies collées, annotations ajoutées au fil du temps.

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Rien, donc, d’une simple reproduction déposée sur un serveur. Le projet relève de l’édition savante, du patrimoine écrit et de la recherche textuelle. Mais il se heurte à une difficulté classique, devenue explosive à l’âge numérique : les textes d’Anne Frank ne sont pas libres partout. Selon la Cour, certaines parties restent protégées aux Pays-Bas jusqu’en 2037, tandis qu’elles sont déjà tombées dans le domaine public dans plusieurs pays, notamment en Belgique.

Pour tenir compte de cette géographie du droit, l’accès au site avait été restreint. L’édition était consultable dans les États où la législation l’autorisait, et bloquée depuis les territoires où les ayants droit conservaient leurs prérogatives. L’Institut Huygens indiquait dès 2021 que l’édition était disponible en Belgique, en Allemagne, dans les Antilles néerlandaises et dans une soixantaine de pays, mais inaccessible aux Pays-Bas et dans d’autres États en raison du droit d’auteur.

Le VPN dans la serrure

Le Anne Frank Fonds, établi à Bâle, contestait cette diffusion. Otto Frank avait créé la fondation en 1963 ; après sa mort, en 1980, les droits attachés aux textes d’Anne et d’Otto Frank lui ont été transmis, selon les informations publiées par le Fonds lui-même. Celui-ci revendique notamment la gestion des droits sur les textes originaux, les adaptations d’Otto Frank et celles de Mirjam Pressler.

Le Fonds demandait l’arrêt de la mise en ligne, en soutenant que le géoblocage ne suffisait pas : un internaute néerlandais pouvait toujours utiliser un VPN pour simuler une connexion depuis un pays autorisé. La Cour suprême des Pays-Bas a donc interrogé la CJUE sur un point décisif : un site qui bloque un territoire peut-il malgré tout être réputé communiquer l’œuvre au public de ce territoire, au seul motif que des utilisateurs peuvent contourner l’obstacle ?

La réponse tient en peu de mots, mais elle pèsera lourd pour les archives numériques. Non, le contournement possible par VPN ne suffit pas à disqualifier le géoblocage, si la mesure mise en place est « à la pointe de la technologie ». La Cour ne demande pas une forteresse imprenable. Elle admet qu’aucune barrière technique n’empêche absolument un utilisateur déterminé de passer outre. Ce qui compte, c’est que le site ait pris des mesures réellement efficaces pour empêcher l’accès depuis les pays où l’œuvre reste protégée.

La nuance évite un piège redouté par les acteurs patrimoniaux : faire dépendre la légalité d’une édition scientifique du comportement d’internautes qui, précisément, cherchent à contourner les restrictions. La CJUE maintient néanmoins une obligation nette. La personne qui met l’œuvre en ligne doit veiller à ne la rendre accessible qu’aux publics situés dans les États où le domaine public s’applique. À défaut de blocage efficace, la diffusion pourrait redevenir une communication au public non autorisée.

Le site responsable, pas le VPN

L’arrêt clarifie aussi le rôle des fournisseurs de VPN. Si le géoblocage n’était pas suffisant et qu’une communication au public devait être retenue, la responsabilité incomberait à la personne qui a mis l’œuvre en ligne, non au service utilisé pour contourner la restriction. Le VPN n’est donc pas placé, par principe, au centre du contentieux : la CJUE regarde d’abord l’acte de publication et les précautions prises par l’éditeur du site.

ActuaLitté avait déjà suivi le dossier avant l’arrêt. En septembre 2024, le site signalait la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ; en janvier 2026, il revenait sur les conclusions de l’avocat général Athanasios Rantos, qui jugeait déjà le géoblocage pertinent pour protéger les droits d’auteur, sans exiger une inviolabilité absolue.

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La décision du 9 juillet ne ferme pas le dossier national. Comme tout renvoi préjudiciel, elle fixe l’interprétation du droit de l’Union, ici la directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Il appartient désormais à la Cour suprême des Pays-Bas de résoudre le litige entre l’Anne Frank Fonds et les institutions à l’origine de l’édition scientifique, conformément à la réponse de Luxembourg.

Crédits photo : Anne en dernière année d'école primaire, 1940 - Collection de photos : Anne Frank Stichting, Amsterdam / photographe inconnu

Par Nicolas Gary

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