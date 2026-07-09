Histoires d’animaux : la BnF expose son bestiaire à Richelieu

Manuscrits, estampes, dessins, partitions, affiches et objets issus des collections de la BnF, complétés par des prêts du Muséum national d’Histoire naturelle, seront présentés en trois rotations successives afin de préserver les pièces sensibles à la lumière.

L’exposition suit un parcours « chrono-thématique ». Elle aborde l’animal dans les arts, les sciences et la littérature, en montrant comment ses représentations varient selon les époques, les usages et les savoirs. Les œuvres réunies font apparaître des animaux sous formes religieuses, morales, sociales, scientifiques, domestiques ou imaginaires.

La première rotation sera visible du 18 septembre 2026 au 10 janvier 2027, la deuxième prendra le relais du 21 janvier au 9 mai 2027 et la troisième sera présentée du 19 mai au 29 août 2027. Chaque rotation modifiera une partie des œuvres exposées, tout en conservant le fil général de la présentation.

Cette organisation permet de couvrir une période allant du Moyen Âge aux créations contemporaines. Elle associe des œuvres très différentes par leur support et leur fonction : manuscrits médiévaux, gravures de la Renaissance, traités de chasse, dessins naturalistes, textes littéraires, partitions et affiches publicitaires.

Bestiaires, chasse et curiosité préscientifique

La première rotation commence par les bestiaires et les images médiévales. Depuis l’Antiquité, l’animal appartient à un registre symbolique et moral. Dans les enluminures et les gravures du Moyen Âge, il peut représenter un vice, une vertu, un attribut de saint, un signe du divin ou encore un instrument du martyre. Des estampes d’Albrecht Dürer et de Martin Schongauer figurent notamment dans cette partie.

Le Livre de la chasse de Gaston Phébus permet d’aborder les pratiques cynégétiques et les représentations aristocratiques liées à l’animal. L’usage alimentaire ou utilitaire s’y combine avec le rituel, l’image et le rang social. La Renaissance élargit ensuite la curiosité pour le monde naturel, avec notamment Le Rhinocéros de Dürer, gravé à partir de récits.

Une vitrine consacrée à l’éléphant dans la culture indienne présente d’autres manières de représenter et d’interpréter un animal emblématique. La période moderne introduit ensuite une évolution vers la description et la classification du vivant. À cette approche scientifique répondent encore des formes de récit collectif, comme les estampes populaires consacrées à la Bête du Gévaudan.

Recueil de pièces des années 1764-1765 concernant la bête féroce du Gévaudan - BnF, Réserve des livres rares

Les Fables de La Fontaine rappellent aussi l’usage moral et social de l’animal. Dans ces textes, les figures animales prolongent une tradition ancienne de critique des comportements humains. La première rotation se termine par des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles, parmi lesquelles les planches originales du Voyage de Babar de Jean de Brunhoff, des maquettes de costumes d’Élisabeth Ivanovsky inspirées du Roman de Renart, les Métamorphoses d’Ovide revisitées par Cécile Reims, les manuscrits de La Planète des singes de Pierre Boulle et deux lithographies de Gilles Aillaud.

Créatures chrétiennes, animaux fantastiques et satire

La deuxième rotation, présentée du 21 janvier au 9 mai 2027, poursuit le parcours autour du bestiaire médiéval chrétien. Elle s’attache aux liens entre la symbolique animale et les quatre évangélistes. Le tétramorphe, comprenant l’ange, le lion, le taureau et l’aigle, y apparaît comme un langage théologique.

La Renaissance est abordée à travers les animaux fantastiques et les créatures hybrides. Le Dragon dévorant les compagnons de Cadmos de Hendrick Goltzius fait partie des œuvres retenues. La Bête de l’Apocalypse est présentée dans la Somme le Roi de Laurent d’Orléans, manuscrit de morale et d’instruction chrétienne du XIIIe siècle.

La chasse reste présente dans cette deuxième rotation, sur une période allant du XVe au XVIIe siècle. Le parcours réunit notamment Le Livre des trois âges de Pierre Choinet et une partition d’Adrian Le Roy consacrée à la chasse à la perdrix. Une vitrine porte sur l’animal devenu objet, avec des œuvres d’arts décoratifs intégrant nacre, ivoire ou écailles.

Jean de Brunhoff, Le voyage de Babar, Aquarelle originale pour la page 19 intitulé « Les naufragés recueillis », 1922 - BnF, Réserve des livres rares

L’animal sert également de support à la morale et à la satire. Les Fables sont rapprochées des caricatures de Grandville, où les figures animales dénoncent les travers humains. L’iconographie zodiacale est représentée par des cartes du globe céleste d’Albrecht Dürer et de Petrus Plancius. La rotation présente aussi des collages de Jacques Prévert autour de la chauve-souris, des maquettes de costumes de Paul Colin pour L’Enfant et les sortilèges, ainsi que des créations de Matias pour Ainsi parlait Zarathoustra.

Pasteur, Verne, Colette : les œuvres de la dernière rotation

La troisième rotation, du 19 mai au 29 août 2027, ajoute des documents scientifiques au parcours. Les cahiers et notes de Louis Pasteur sont présentés autour de la médecine pastorienne et de la vaccination. Cette partie associe des représentations écrites et iconographiques liées à l’étude du vivant.

L’animal des profondeurs est représenté par le manuscrit autographe de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Il est mis en relation avec Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée de Guillaume Apollinaire et une édition illustrée par Edmond Dulac de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Ces œuvres, qui relèvent du récit, de la poésie et du conte illustré montrent comment le bestiaire littéraire peut associer animaux réels, créatures imaginées et figures poétiques.

La place du chien est aussi abordée dans cette dernière rotation, en contrepoint du chat présent dans les deux premières. La partition Préludes flasques (pour un chien) d’Erik Satie et le manuscrit des Vrilles de la vigne de Colette où Toby, son chien, devient narrateur, figurent parmi les pièces annoncées. Des planches de Gilles Aillaud issues de l’Encyclopédie de tous les animaux complètent cette partie.

Maurice Genevoix, manuscrit autographe, La Dernière harde, 1938 - BnF, département des Manuscrits

Le Muséum national d’Histoire naturelle prête dix dessins de Claude Aubriet pour l’ensemble de la présentation. Ces œuvres sont réparties entre les trois rotations de la galerie Mazarin. Elles renvoient à l’époque des Lumières, lorsque la connaissance du monde animal s’appuie davantage sur l’observation directe, la description anatomique et la comparaison des espèces.

Une offre pensée pour les familles

L’exposition sera accompagnée d’outils de visite destinés aux enfants et aux familles. Un livret-jeu permettra aux plus jeunes de parcourir le musée à partir de la thématique animale. Un parcours-jeux en quinze étapes, accessible depuis le compagnon de visite, invitera les familles à retrouver les animaux présents sur le site Richelieu.

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Une visite guidée intitulée « Les mondes animaux » sera proposée aux familles avec enfants de 6 à 10 ans. Le site Richelieu maintiendra également ses visites guidées consacrées aux espaces classés, au musée, à la cour d’honneur et à la salle Ovale.

Crédits photo : Astacus Rondeletii et Bellonii. Massiliensibus Lingombaut [Homard d’Europe], Marseille, 1700 © Muséum national d’Histoire naturelle

Par Ewen Berton

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