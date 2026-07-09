Toi+Moi - Seuls contre tous, d'après Emma Green, bientôt sur Amazon Prime

Paru en 2021 aux Éditions Addictives, le premier tome de la saga Toi + Moi d'Emma Green se retrouve sur les écrans, confiés aux bons soins d'Amazon Prime Video. Sur la plateforme française, la diffusion démarrera en septembre prochain.

Le film est réalisé par Manon Gaurin (Déter), sur un scénario cosigné par Éliane Vigneron, Manon Gaurin et Alix Letribot. La distribution met en avant Vittoria Di Savoia, dans le rôle d'Alma Lancaster, et Lucas Barski, pour incarner Vadim Arcadi.

Rappelons que, derrière le pseudonyme très anglophone Emma Green se cache en réalité un duo d'autrices françaises, auparavant journalistes, qui se sont lancées dans l'écriture de romances...

Par Antoine Oury

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