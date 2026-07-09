Les années 2020 et 1989 racontées par Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt

Le groupe France Télévisions a inauguré une nouvelle collection de films documentaires, intitulée « Nos vies retrouvées », dans laquelle des auteurs et autrices évoquent des moments de leur vie intime, entrés en résonnance avec la mémoire collective. Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt se sont prêtés à l'exercice.
Le 09/07/2026 à 10:53 par Antoine Oury
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09/07/2026 à 10:53
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Le mercredi 3 juin, à 21h10, France 3 diffusait 1998, l'été de nos 18 ans, un documentaire basé sur des images d'archives, écrit par l'autrice Maria Pourchet et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier.
En s'appuyant sur des images d'archives et sur le point de vue personnel de l'autrice, le documentaire proposait un voyage mémoriel et émotionnel. « J’ai la passion des archives depuis longtemps. J’ai dépensé des jours, des mois à l’Ina, pour gagner des morceaux d’histoires », expliquait alors Maria Pourchet. « L’archive, c’est le flux ordinaire devenu noble, le fil des jours passés trop vite restitué à l’état de minute-pépites, d’heures à regarder comme du quartz. Gisement insondable, qui nous fera infiniment passer par tous les états. »
Ce principe de film documentaire mêlant histoire personnelle et mémoire collective est décliné en série, sous l'intitulé « Nos vies retrouvées ». À l'occasion de sa conférence de rentrée, le groupe France Télévisions a dévoilé les deux prochaines personnalités littéraires au programme : Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt.
Pour l'instant, les dates de diffusion ne sont pas communiquées.
Ce film revisite l’année 2020, grâce aux archives et aux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Cette année exceptionnelle, marquée par le covid, est librement racontée par l’écrivain Nicolas Mathieu. Comme des millions de Français, il apprend ce lundi 16 mars 2020, au JT de 20 heures, qu’il doit se confiner dès le lendemain 12 heures. L’écrivain, prix Goncourt deux ans auparavant, se souvient de ce point de bascule inédit pour lui, la France, le monde.
À LIRE - France 2 diffusera La mère et l'assassin, d'après le roman d'Alexandra Echkenazi
Écrit par Nicolas Mathieu, le long-métrage documentaire de 90 minutes est réalisé par Nathalie Amsellem et Serge Turquier.
L’année 1989 nous est contée par Éric-Emmanuel Schmitt, dramaturge, écrivain, philosophe. C’est une année de bascule avec un monde en métamorphose : chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide, révolte de la place Tian’anmen… C’est également une année charnière pour Éric-Emmanuel, 29 ans. Il va vivre une « nuit de feu ». Ce jeune philosophe athée et rationaliste revient métamorphosé de son excursion dans le désert du Hoggar : il a trouvé la foi.
Signé par Éric-Emmanuel Schmitt, le film est aussi d'une durée de 90 minutes.
Les deux documentaires sont des productions INA et Capa.
Photographie : Nicolas Mathieu, en 2018, et Éric-Emmanuel Schmitt, en 2023 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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