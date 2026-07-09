De Stendhal à Morgane Moncomble, France Télévisions (s')adapte

« Plus que jamais, le service public est indispensable. Indispensable, pour fabriquer du commun », a affirmé Delphine Ernotte-Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, en préambule de cette conférence de presse de rentrée du groupe audiovisuel public.

Un commun qui passe aussi par les récits littéraires, adaptés pour l'écran, des grands classiques aux références plus contemporaines, depuis les succès de librairie jusqu'à des histoires plus confidentielles, qui trouvent une nouvelle vie sur les écrans. Cet article recense l'ensemble des projets évoqués lors de la conférence de presse, même si certains avaient d'ores et déjà été annoncés.

Pour l'instant, France Télévisions n'a pas communiqué de créneaux de diffusion pour ces productions.

Création

Séries françaises

Le Rouge et le Noir

1828. La monarchie restaurée vacille, une nouvelle révolution gronde. Dans cette France troublée, Julien Sorel, pauvre fils de charpentier, est prêt à tout pour s’élever socialement. Le Rouge et le Noir raconte l’ascension aussi fulgurante que tragique de ce transfuge de classe. Déchiré entre le Rouge et le Noir, entre l’ambition militaire et la carrière ecclésiastique, mais aussi entre deux femmes que tout oppose, il devra payer le prix de ses choix…

Une mini-série en 4 épisodes de 52 minutes, d'après l'œuvre éponyme de Stendhal, sur un scénario de Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou. La réalisation est assurée par Gaël Morel. Une production Siècle Productions - Georges-Marc Benamou et Jordan Leclerc avec, à la production exécutive, Arezzo Films - Frédéric Bruneel. Avec la participation de France Télévisions.

Avec Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat, Patrick Timsit, Patrick Mille, Romane Bohringer, Théo Cholbi, Zoé Adjani, Sophie Guillemin, Fred Testot, Stéphane Rideau, Loyan Pons de Vier, Malik Zidi, Salim Kechiouche, Jérôme Deschamps...

Les Disparus des Argonnes

Les Disparus des Argonnes suit le combat de Jocelyne Veyrades, une mère de famille modeste dont le fils, Gilles, jeune appelé, disparaît en 1981 lors d’une permission. Alors que les autorités militaires évoquent une désertion, Jocelyne refuse d’y croire. Convaincue qu’un drame s’est produit, elle se lance dans une lutte acharnée pour découvrir la vérité. Au fil des années, d’autres jeunes appelés disparaissent dans des circonstances similaires. Face au silence de l’institution militaire et à l’inaction de la justice, Jocelyne rassemble les familles des disparus. Quand un militaire de carrière, interpellé dans des circonstances troublantes, est suspecté de ces disparitions, Jocelyne se retrouve face à une autre femme, aussi déterminée qu’elle. La sœur du suspect, obstinément décidée à prouver son innocence. À travers la quête d’une mère, la série explore les failles d’un système, les blessures du deuil, et la détermination d’une femme ordinaire confrontée à l’inacceptable.

Une mini-série en 4 épisodes de 52 minutes, d’après le roman Les Disparus des Argonnes de Julie Peyr (paru aux éditions des Équateurs). L'ensemble est réalisé par Safy Nebbou, sur un scénario cosigné par Mary Arnaud, Julie Peyr et Safy Nebbou. Une production Studio 14 Films, François Lardenois et Nathan Franck, en coproduction avec France Télévisions.

© Manuel Moutier - Studio XIV - France Télévisions

Avec Alix Poisson, Mehdi Nebbou, Vincent Deniard, Anne Charrier, Cyril Lecomte, Félix Moati, Camille Claris, Xaverine Lefevre, Isabelle Côte-Willem...

La Mère et l'Assassin

Morgane Jourdan, la quarantaine, mène une vie bien réglée avec son mari restaurateur, Samuel, et leurs deux filles adolescentes, Océane et Alizée. Professeure, devenue principale d'un collège, elle jongle entre son travail exigeant et sa vie de famille. Mais tout bascule lorsque Océane, 17 ans, disparaît soudainement après une soirée où elle a surpris sa mère dans une situation compromettante avec Hugo Bennec, son professeur de sport. Morgane, rongée par l’angoisse et la culpabilité, se lance à corps perdu dans la recherche de sa fille. Mais, très vite, son mari, Samuel, découvre sa liaison avec Hugo, ce qui fracture leur couple et perturbe Alizée, leur fille cadette. L’enquête menée par la capitaine Chloé Rousseau révèle alors qu’Océane entretenait une relation ambiguë avec Hugo. Et si Morgane avait, malgré elle, jeté sa fille dans les griffes d’un dangereux prédateur ?

Une mini-série en 4 épisodes de 52 minutes, tirée du roman homonyme d'Alexandra Echkenazi (Plon, 2023). La réalisation a été confiée à Sandra Perrin, pour un scénario coécrit par Alexandra Echkenazi et Franck Ollivier. La production est assurée par Épisode Productions (JLA Groupe), Richard Berkowitz et Mathieu Delarive.

Avec Hélène de Fougerolles, Florent Peyre, Vittoria Di Savoia, François-David Cardonnel, Juliette Delacroix, Vicky Andren, Alika Del Sol...

Nourrices

Paris, 1889. Pour offrir un avenir meilleur à son bébé, Rose quitte son Morvan natal et devient nourrice au service d’une grande famille bourgeoise. Mais derrière l’élégance des salons, elle découvre une ville aussi fascinante que dangereuse. Lorsqu’une collègue disparaît sans laisser de trace, Rose se retrouve entraînée malgré elle dans un monde de secrets et de menaces, où chaque pas peut la faire basculer. Pour survivre, elle s’allie à Odette, une sage-femme audacieuse prête à braver les interdits. Ensemble, dans une atmosphère de plus en plus oppressante, elles devront affronter les puissants de la capitale… avant que le piège ne se referme sur elles.

Lauréate 2021 du Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle (FAIA/CNC), cette mini-série compte 6 épisodes de 52 minutes. À la création et au scénario, Alexandra Echkenazi, à nouveau, et Vincent Robert, tandis que la réalisation est partagée entre Savina Dellicour et Vania Leturcq.

Une production Lincoln TV (Christine de Bourbon Busset et Marc Missonnier) avec, en producteur associé, Samuel Larnicol, en productrice exécutive, Christine de Jekel, et La Compagnie Cinématographique et Panache Productions à la coproduction.

Avec Lula Cotton-Frapier, Barbara Probst, Jonathan Zaccaï, David Kammenos, Cécile Rebboah, Olivia Côte, Anne Coesens, David Talbot, Lauréna Thellier, Younès Boucif, Ralph Amoussou, Alexia Giordano, Baptiste Carrion-Weiss, Catherine Salée, Aurore Broutin, Alice de Lencquesaing et Ivan Franek...

Séries internationales

Lucky Luke

Dans cette série inédite, Lucky Luke, le légendaire cow-boy solitaire, doit aider Louise, une jeune fille de 18 ans… aussi piquante qu’un cactus et plus imprévisible qu’un coyote enragé. Ensemble, ils se lancent dans une quête à travers l’Ouest sauvage pour retrouver la mère de Louise, mystérieusement disparue, tout en déjouant un complot qui pourrait changer le cours de l’Histoire des États-Unis ! Une aventure palpitante qui explore aussi bien le passé que l’avenir du héros qui tire plus vite que son ombre. Entre duels, courses-poursuites, furieux coups de boule et alliances inattendues avec les Dalton, Billy the Kid ou Calamity Jane, notre improbable duo découvrira que le plus grand défi n’est pas de sauver l’Amérique… mais bien de faire équipe !

Une série de 8 épisodes de 35 minutes chacun, réalisés par Benjamin Rocher, sur un scénario de Mathieu Leblanc, Thomas Mansuy, Justine Kim Gautier et Julie-Anna Grignon. Une production déléguée Fédération Studio France, en coproduction avec Un Pour Tous Productions, France Télévisions et Homerun, avec la participation de Disney+.

Avec Alban Lenoir, Billie Blain, Alice Taglioni, Jérôme Niel, Victor Le Blond, Camille Chamoux…

M. L'enfant du siècle

Les débuts de la carrière de Benito Mussolini. De la fondation des Faisceaux italiens de combat en 1919, de son avènement au poste de président du Conseil des ministres d'Italie en 1922 en passant par l’assassinat de l'homme politique socialiste Giacomo Matteotti en 1924 et à son discours au Parlement le 3 janvier 1925 jusqu'à son ascension à la dictature.

Une série en 8 épisodes de 55 minutes, d'après M d'Antonio Scurati (trad. Nathalie Bauer, Les Arènes), adapté pour l'écran par Stefano Bises, Davide Serino et Antonio Scurati. La réalisation est signée Joe Wright (Atonement, Darkest Hour), pour une production Sky Studios, Pathé et The Apartment.

À LIRE - Sam & Watson et Akissi en séries animées sur France Télévisions

Avec Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Paolo Pierobon, Gaetano Bruno…

Le Passe-Muraille

Sam Mansouri, la petite trentaine, dépérit dans un boulot déshumanisant de télémarketeur. Sa frustration menaçant de le faire exploser, Sam se réveille un matin après un black-out alcoolisé et réalise... qu’il a désormais le pouvoir de traverser les murs ! Sa chance est enfin venue. Mais avant même d’avoir pu en profiter, il assiste, impuissant, au meurtre de son frère aîné, Mehdi. Accablé par cette perte, Sam décide d’utiliser son pouvoir pour venger la mort de son frère, quitte à flirter avec le sulfureux « banquier du chaos », Michael Kovacs, sur lequel Mehdi enquêtait avec sa collègue Anaïs…

6 épisodes de 52 minutes constituent cette série créée par Mathieu Missoffe, qui en a coécrit le scénario avec Julien Gallet. La réalisation a été confiée à Kasia Adamik. Une production Marathon Studio (Banijay France), Terence Films (Banijay France), avec la participation de France Télévisions.

© Le Passe-Muraille

Avec Janis Abrikh, Noémie Schmidt, Samir Boitard, Lionel Erdogan, Malik Zidi, Hubert Delattre, Xavier Guelfi, Valentine Soutif, Blaise Pettebone, Boris Begard, Henny Reents, Romane Bohringer, Fejria Deliba, Ary Gabison, Tristan Pellegrino, Mylene Jampanoi...

Jeunes publics

Fiction

Aime-moi, je te fuis

Zoé et Jason n'auraient jamais dû se recroiser. Après un premier coup d'un soir raté, Zoé découvre qu'il est le nouveau directeur artistique de la maison de mode où elle vient d'être embauchée. Obligés de travailler ensemble, ils ont beau se tenir à distance, l'attirance est toujours là. Quand Jason découvre que Zoé a 12 mystérieux défis à relever au fil de l'année, il se prend au jeu et décide de l’aider. Mais c’est sans savoir que derrière ce jeu innocent se cache un terrible secret qui pourrait les séparer.

Un téléfilm adapté du roman de Morgane Moncomble (éditions Hugo Publishing), écrit par Clara Lemaire Anspach et Justine Kim Gautier. À la réalisation de cette production La Méridienne, Marine Colomies.

Photographie : La Méridienne/Hugo Roman

Par Antoine Oury

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