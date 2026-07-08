Dans ces bibliothèques, les livres sont des personnes

Dans l’État indien du Karnataka, une expérience de « bibliothèque humaine » pourrait bientôt changer d’échelle. Après un pilote consacré à la santé mentale, le département de la Santé envisage d’étendre Manasa Samvaada, un dispositif où des personnes concernées par des troubles psychiques racontent leur parcours comme des « livres » vivants. 279 volontaires ont été formés et 2218 « lecteurs » ont pris part à ces échanges, entre médiation sociale, santé publique et lutte contre les préjugés.
Le 08/07/2026 à 17:24 par Cécile Mazin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
08/07/2026 à 17:24
0
Commentaires
0
Partages
Dans cette bibliothèque-là, on n’emprunte pas un volume : on s’assoit face à une personne. Le lecteur ne tourne aucune page, mais pose des questions, écoute un récit de vie, et se confronte à ce que les troubles psychiques continuent de susciter — méconnaissance, malaise, peur ou rejet. Manasa Samvaada reprend ainsi le vocabulaire du livre pour le déplacer vers la parole : les « ouvrages » sont des femmes et des hommes qui racontent, à la première personne, une expérience souvent tenue à distance du débat public.
Le programme, rapporte le quotidien indien, a été lancé en septembre 2024. Sa mise en œuvre sur le terrain, avec collecte de données, s’est surtout déroulée entre mars 2025 et mars 2026, dans les districts de Bengaluru Rural, Chikkaballapur et Bengaluru South. Le département de la Santé étudie désormais une extension à l’échelle de l’État, en partenariat avec le département du Développement rural et des Panchayat Raj, l’administration chargée des collectivités locales rurales.
Le 4 mai 2025 avait débuté de « Manas Samvaadha : Human Library » par la National Health Mission du Karnataka. Le projet était alors présenté comme une première application formelle du modèle de la Human Library dans un programme public indien de santé mentale. Trente « livres » avaient été identifiés, quinze lieux retenus pour accueillir des séances, et les premières rencontres avaient commencé à Doddaballapur.
Quelques mois plus tard, le pilote a pris une tout autre ampleur. D’après les éléments communiqués au quotidien par la docteure Rajani Parthasarathy, directrice adjointe chargée de la santé mentale, 279 personnes ayant vécu avec une maladie psychique ont été repérées et formées pour participer au programme. Parmi elles, 236 ont finalement accepté de partager publiquement leur histoire. Les récits abordaient notamment l’anxiété, la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, les addictions ou encore les troubles dissociatifs.
Les séances ne se sont pas limitées aux établissements de soin. Elles ont été organisées dans des bibliothèques de gram panchayat — des institutions locales de village —, mais aussi dans des centres communautaires, des hôpitaux publics, des écoles et des établissements d’enseignement supérieur. Certaines rencontres ont été intégrées aux activités du District Mental Health Programme, dispositif public indien consacré à la prise en charge et à la sensibilisation en santé mentale.
L’intérêt du projet tient précisément à ce déplacement : installer une conversation sur la maladie psychique dans des espaces de proximité, déjà associés à l’apprentissage ou à la vie collective. La bibliothèque, ici, ne sert pas seulement de décor lexical. Elle devient un cadre d’écoute, moins intimidant qu’une consultation médicale et plus structuré qu’un simple témoignage public.
« Le projet visait à réduire la stigmatisation et les préjugés liés à la santé mentale dans les communautés rurales grâce à l’approche de la bibliothèque humaine, tout en renforçant les connaissances en santé mentale, en favorisant l’empathie et en construisant une infrastructure communautaire durable de sensibilisation », explique Rajani Parthasarathy, citée par le Times of India.
Les « lecteurs » venaient d’horizons variés : conducteurs d’auto-rickshaw, travailleuses ASHA — agentes de santé communautaire en Inde —, habitants, policiers, enseignants du secondaire, étudiants, professeurs d’université ou anciens fonctionnaires. Les dates et horaires des rencontres étaient communiqués aux panchayats, aux bibliothécaires et aux personnels de santé, afin d’encourager la participation locale.
Un récit a particulièrement retenu l’attention des responsables du programme : celui d’une femme de Doddaballapur, victime de discrimination et de mauvais traitements au sein de sa famille en raison de sa maladie. Après avoir reçu des soins, elle aurait reconstruit son quotidien avant d’aider à son tour d’autres personnes confrontées à des difficultés comparables. Pour Rajani Parthasarathy, « ce succès fournit une base pour de possibles initiatives de réduction de la stigmatisation à plus grande échelle, au niveau national ».
Le modèle de référence est celui de la Human Library Organization, née à Copenhague en 2000 sous le nom danois Menneskebiblioteket. Le principe consiste à permettre à des volontaires, souvent confrontés à des stéréotypes ou à des formes d’exclusion, de devenir des « livres humains » que des lecteurs peuvent rencontrer dans un cadre sécurisé. L’organisation revendique aujourd’hui une présence dans 85 pays et présente son dispositif comme un espace de dialogue destiné à « ne pas juger un livre à sa couverture ».
Dans le Karnataka, cette méthode se trouve inscrite dans une politique publique déjà structurée. Le site officiel du Mental Health Programme in Karnataka recense notamment Tele-MANAS, le Karnataka Brain Health Initiative, le District Mental Health Programme, Manochaitanya et les centres communautaires Manasadhara. Manasa Samvaada s’en distingue par sa forme : non pas un service de consultation, mais un outil de parole et de médiation, adossé à des lieux familiers des habitants.
L’extension du dispositif reste, à ce stade, une possibilité étudiée par les autorités sanitaires, et non une décision officiellement annoncée par communiqué public. Mais le pilote a déjà donné au mot « bibliothèque » une acception singulière : celle d’un endroit où l’on vient lire autrement, non plus dans le silence des pages, mais dans l’écoute directe d’une vie racontée.
Crédits photo : chevskij CC 0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le ministère de la Culture confirme l'organisation d'une troisième édition de l'événement Biblis en folie, du 2 au 4 octobre 2026. Ce temps fort national est l'occasion de redécouvrir sous un nouveau jour ces lieux de culture et de savoir à l'ère du numérique et des transformations sociétales.
08/07/2026, 15:28
Un rapport européen, conçu et rédigé dans le cadre d'une méthode ouverte de coordination (MOC) qui a réuni des représentants des 27 pays membres et de quelques pays amis, se consacre entièrement aux bibliothèques publiques et à leur rôle culturel, social, voire économique. Après deux années de travail, il sera présenté à Dublin en octobre prochain, et a pour objectif de peser sur les financeurs et décideurs publics.
08/07/2026, 14:07
Marie Desplechin a été reconduite à la présidence de Bibliocité lors de l’assemblée générale de l’association, organisée le 2 juillet 2026. Depuis près de quarante ans, Bibliocité accompagne l’action culturelle des bibliothèques de la Ville de Paris, entre établissements de prêt, bibliothèques patrimoniales et programmation autour du livre et de la lecture.
07/07/2026, 13:08
À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.
04/07/2026, 11:26
Rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livres et audiovisuel », le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) s'est penché sur la politique immobilière de la Bibliothèque nationale de France. Il relève, une nouvelle fois, le « mur d'investissement » que constitue la rénovation du site François Mitterrand, mais s'interroge également sur l'avenir du site de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement parisien.
01/07/2026, 12:28
Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.
26/06/2026, 17:23
Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.
26/06/2026, 12:10
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Aux États-Unis, le débat sur les bibliothèques s’étend des livres contestés aux données de lecture des mineurs. Une chronique de Book Riot du 12 juin signale plusieurs initiatives législatives, dont une loi entrée en vigueur au New Hampshire et des textes déposés dans l’Iowa, face aux principes de confidentialité défendus par l’American Library Association.
20/06/2026, 17:49
Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».
19/06/2026, 10:31
Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.
18/06/2026, 15:39
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».
17/06/2026, 14:43
Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018.
16/06/2026, 12:04
La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.
11/06/2026, 12:56
À Brest, des animations organisées dans les médiathèques pour le mois des fiertés ont déclenché une polémique entre Reconquête, qui dénonce un supposé « endoctrinement », et leurs défenseurs, qui y voient une démarche de médiation culturelle et de lutte contre les discriminations. Entre manifestation, contre-mobilisation, réaction de la Ville et prise de position syndicale, l’affaire relance le débat sur la place des questions LGBTQ+ dans les équipements culturels publics.
09/06/2026, 17:15
Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie Grégoire comme présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette décision suit la recommandation unanime du conseil d’administration de l’institution, qui lui réaffirme ainsi sa confiance.
08/06/2026, 17:36
Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
01/06/2026, 16:16
Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.
01/06/2026, 16:02
Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné.
01/06/2026, 15:45
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
À Bahreïn, National Library ferme son espace de vente d’Isa Town après une liquidation massive. Fondée en 1929, l’enseigne incarne un pan ancien du commerce du livre dans le royaume. Sa fragilité rejoint celle du Salon international du livre, encore reporté faute de soutien privé. Et poursuit une tendance à la raréfaction des lieux d’accès aux nouveautés et aux auteurs locaux du pays.
15/05/2026, 11:17
Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
15/05/2026, 10:47
À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
12/05/2026, 18:10
À la bibliothèque Part-Dieu à Lyon, le Qlub consacre un rendez-vous aux récits d’émancipation, samedi 16 mai, de 15h à 16h30. Romans, BD, essais, mangas ou albums y seront partagés pour interroger les chemins qui aident à se comprendre et à s’affirmer. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
12/05/2026, 17:31
Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.
17/04/2026, 11:31
Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.
10/04/2026, 18:12
La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.
08/04/2026, 18:01
La médiathèque de Vaise, dans l’ouest de Lyon, fermera ses portes à partir du 2 mai 2026 pour une durée annoncée jusqu’à août 2027, soit environ 15 mois de travaux . Ce chantier de modernisation, estimé autour de 4 millions d’euros, selon une annonce de la mairie de secteur relayée en début d’année par la presse locale, vise une transformation complète de cet équipement ouvert en décembre 2000.
07/04/2026, 17:05
Autres articles de la rubrique Métiers
Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.
08/07/2026, 17:43
IBBY Children-in-Crisis Fund appelle à financer « Reading to Live », un projet d’IBBY Venezuela mené par Banco del Libro après les deux séismes du 24 juin 2026 à Caracas et dans l’État côtier de La Guaira. L’organisation demande 13.570 dollars pour former des médiateurs, organiser des lectures, faire circuler des livres et distribuer du matériel d’expression dans sept communautés touchées. Environ 840 enfants, jeunes, enseignants et responsables communautaires sont concernés.
08/07/2026, 17:18
La romancière iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à l’âge de 80 ans. Née à Téhéran et installée aux États-Unis après avoir quitté l’Iran, elle était notamment connue pour Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night, deux livres liés à la place des femmes dans la société iranienne.
08/07/2026, 17:17
Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
08/07/2026, 15:10
La cour d’appel de Paris a tranché, ce mercredi 8 juillet 2026, un point central du feuilleton Vivendi : Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe au sens du Code de commerce. La décision ne change rien, dans l’immédiat, à l’organisation éditoriale de Hachette Livre. Mais elle sécurise l’architecture née de la scission de 2024, dont Louis Hachette Group — autour de Lagardère et Prisma Media — constitue l’un des pôles les plus observés par les professionnels du livre.
08/07/2026, 13:18
Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
08/07/2026, 13:13
Nous, Lucas Hobé et Éric Médard, avons l’immense plaisir de vous présenter « Nocturnes », un livre de photographies consacré à la beauté des animaux nocturnes et aux mystères qui entourent leur vie dans l’obscurité. Fruit de quatre années de travail au cœur de la nature française, cet ouvrage vous dévoile l’intimité de ce monde sauvage méconnu et si discret. À travers ces pages, nous vous invitons à vivre l’expérience singulière de la nuit et d’une rencontre privilégiée avec une faune hors du commun.
08/07/2026, 09:00
La Fnac de Metz doit quitter, à la fin de 2027, son emplacement au sous-sol des Galeries Lafayette. L’enseigne rejoindra le 57-59 rue Serpenoise, dans l’ancien siège local de la Société Générale, au terme d’un projet de réhabilitation annoncé à près de 10 millions €. Pour les lecteurs, c’est le déplacement d’un des principaux espaces de vente de livres du centre-ville, sans que son futur assortiment soit encore connu.
07/07/2026, 16:39
À Porto Empedocle, au sud d’Agrigente, l’attente d’un départ en mer doit bientôt prendre un tour littéraire. Jeudi 9 juillet, à 17h, le terminal voyageurs de la gare maritime inaugurera un espace multimédia de la Strada degli Scrittori, consacré à la Vigàta d’Andrea Camilleri. Un récit vidéo d’une dizaine de minutes, porté par la voix de l’écrivain, y proposera aux passagers une première traversée de ce territoire réel devenu, dans ses livres, l’un des lieux les plus reconnaissables de la fiction italienne.
07/07/2026, 15:34
La juge américaine Aileen Cannon a classé sans suite une plainte portée contre la chanteuse Taylor Swift par une poétesse américaine, Kimberly Marasco, qui l'accusait de multiples plagiats. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a écarté toute possibilité de pillage, les chansons de l'une ne partageant avec les poèmes de l'autre que des « thèmes conventionnels ».
07/07/2026, 15:33
Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.
07/07/2026, 12:57
Les premiers résultats d’Erfi 2, publiés par l’Ined, confirment à la fois le recul des intentions d’avoir un enfant et la diversification des parcours familiaux. Dans l’édition, l’année 2025 dessine un contraste saisissant : la jeunesse a perdu 3 % de chiffre d’affaires, tandis que le scolaire progressait de 8,2 %. Deux mouvements qui ne se contredisent pas tant ils obéissent à des calendriers différents.
07/07/2026, 11:46
La société coopérative et participative (Scop) Terre vivante, éditeur indépendant spécialisé dans l'écologie pratique, ouvrira une collection dédiée à la bande dessinée en 2027. Entre 4 et 6 nouveautés sont prévues chaque année, avec des romans graphiques et des carnets de reportage tournés vers le documentaire.
07/07/2026, 11:29
À l'occasion du Bicentenaire de la Photographie, qui se déroule sur une année, de septembre 2026 à septembre 2027, le ministère de la Culture a ouvert un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre. Après examen des candidatures, 32 projets ont été retenus et bénéficieront d'un soutien.
07/07/2026, 09:27
Tombée dans la marmite du carnet de voyage en 2010, Marie Stricher l’affirme « jamais sans mon carnet, jamais sans portrait, ami intime et fidèle témoin de mes aventures. J’aime immortaliser l’instant présent, les scènes de vie, la courbe d’une coupole, le regard du passant qui s’offre quelques instants à mes crayons furtifs ».
07/07/2026, 08:00
Les difficultés économiques du diffuseur-distributeur Makassar, basé dans le 20e arrondissement de Paris, pourraient s'étendre à une partie de l'édition indépendante. Plusieurs maisons d'édition alertent quant à leur propre situation, tandis que la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) alerte « sur la nécessité de mécanismes de soutien structurel à la diversité de la distribution et de la diffusion du livre indépendant ». Les pouvoirs publics devraient être alertés sous peu par le Syndicat de l'Édition Alternative (SEA).
06/07/2026, 16:03
Le 35e Congrès international des éditeurs, organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, par l'Union internationale des éditeurs (International Publishers Association, IPA), a accueilli la remise du Prix Voltaire pour la liberté de publier 2026. L'éditeur égyptien Yehia Fekry (El Maraya) a été salué, tandis qu'un hommage a été rendu à son compatriote Mohamed Hashem, mort en fin d'année 2025 à l'âge de 67 ans.
06/07/2026, 15:39
Je suis sculptrice céramiste, et je crée à Pontpierre en Moselle, depuis juin 2018. Mon atelier s’appelle « Rêvons la Terre », parce que j’aime à penser qu’avec un peu d’imagination et un bout d’argile, on peut transformer son quotidien et celui des personnes qui côtoient nos œuvres.
06/07/2026, 13:00
Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
05/07/2026, 14:21
En Errance, un tunnel vers la Violette épineuse est le nom d’un projet singulier à la double ambition : faire naître une BD fantastique/horrifique et un EP de chanson française électro sombre portant ensemble des thèmes comme la souffrance psychique, le handicap, l’enfance et le chaos grandissant de nos sociétés.
05/07/2026, 08:00
George R.R. Martin donne bien une date, oui – le 21 juillet 2026 – mais inutile de s'emballer : rien ne concernera The Winds of Winter. Il s'agit du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, illustré par Tyler Jacobson et publié par Random House Worlds. Déjà en précommande, il nous rappelle combien l’univers de Westeros demeure actif en librairie, quinze ans après le dernier volume du cycle principal.
04/07/2026, 15:58
La Cour suprême des États-Unis a refusé, le 30 juin, de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, Register of Copyrights et directrice de l’U.S. Copyright Office. La responsable demeure donc en poste, alors que son institution joue un rôle majeur dans le débat américain sur l’entraînement des IA génératives avec des œuvres protégées.
04/07/2026, 11:50
Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
04/07/2026, 11:38
Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.
04/07/2026, 11:01
Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.
04/07/2026, 10:49
Pourquoi les enfants connaissent-ils si peu l’agriculture alors qu’elle les nourrit chaque jour ? C’est de cette question qu’est née notre bande dessinée jeunesse. À travers des histoires inspirées de notre quotidien d’agriculteurs, nous souhaitons expliquer simplement les métiers de la ferme, les animaux, les cultures et les réalités du monde agricole. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, cet ouvrage veut recréer du lien entre ceux qui produisent notre alimentation et les générations de demain.
04/07/2026, 08:00
Le jour même de la sortie japonaise de son dernier ouvrage, Haruki Murakami précise ce qui, selon lui, sépare son travail de romancier des textes produits par intelligence artificielle. L’écrivain ne formule ni un diagnostic technique ni une revendication réglementaire : il décrit un geste d’écriture, fait d’apparitions imprévues, au cœur de son nouveau livre.
03/07/2026, 16:34
Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur.
03/07/2026, 13:28
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des Éditions Faton, le 30 juin dernier. Ce groupe de presse, fondé par Louis Faton en 1964, publiait également des livres, notamment des ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. La recherche de repreneurs n'a pas été fructueuse.
03/07/2026, 13:01
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
Le tribunal de commerce de Montpellier a finalement retenu l'issue la moins favorable pour la Librairie Sauramps, en prononçant la liquidation judiciaire de l'établissement. Cette institution culturelle, dont 2026 marquait le 80e anniversaire, avait été placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines.
03/07/2026, 12:36
Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
Déposé le 1er juillet, le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’intelligence artificielle et la culture décrit une filière du livre déjà équipée, mais loin d’une automatisation générale de la création. Les outils gagnent d’abord les fonctions techniques, la diffusion et la gestion des données, quand les choix éditoriaux restent encore peu concernés.
03/07/2026, 10:54
La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Commenter cet article