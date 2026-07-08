Au Venezuela, des livres pour accompagner les enfants après les séismes

Les deux secousses, de magnitude 7,5 et 7,2, ont frappé la capitale vénézuélienne et La Guaira. Au 29 juin, les rapports faisaient état de plus de 1 700 morts. Des milliers de personnes étaient blessées, portées disparues ou déplacées.

Les dégâts ont touché des logements, des écoles et des infrastructures communautaires. Les survivants se retrouvent dans une situation de vulnérabilité physique et de choc psychologique. Selon l’estimation mentionnée par les organisateurs, l’UNICEF chiffre à plus de 680.000 le nombre d’enfants qui auront besoin d’une aide humanitaire après la catastrophe.

Banco del Libro mobilise son projet « Reading to Live » dans les zones sinistrées. María Beatriz Medina, directrice exécutive de l’organisation, résume ainsi la place donnée aux livres : « La littérature n’est pas présentée ici comme un divertissement, mais comme un outil fondamental de survie, d’accompagnement et de reconstruction personnelle et sociale. »

Des médiateurs formés avant les lectures

Le projet prévoit des sessions de formation pour les bénévoles et les médiateurs de lecture. Ces séances doivent les préparer à gérer l’impact émotionnel de la catastrophe et à animer des espaces de lecture auprès des enfants et des adultes. Les interventions auront lieu dans des communautés affectées de Caracas et de La Guaira.

Des séances de lecture à voix haute seront également organisées dans les lieux d’accueil et les tentes.

Les organisateurs prévoient d’utiliser la fiction pour ouvrir des temps d’échange collectif. Le programme comprend aussi des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs.

Quatorze sacs à dos résistants à l’eau doivent être remplis de livres illustrés et de romans. Ils circuleront entre les familles et les salles de classe provisoires. Ce projet comprend 700 cahiers et crayons destinés aux enfants, pour le dessin et l’écriture.

Le budget demandé couvre les personnels, la logistique vers les zones d’abri difficiles d’accès, l’achat de 490 livres et le matériel nécessaire aux activités. Les dons doivent aussi servir à former un réseau de promoteurs communautaires capable de poursuivre le travail après la première phase d’urgence. María Beatriz Medina présente cette démarche comme un travail d’écoute : « Les livres feront le lien, mais ce sont la communauté et les réalités du terrain qui donneront sa forme finale à cet espace de résilience, conçu pour répondre aux besoins de la communauté. »

IBBY rattache cet appel aux droits garantis par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont la protection, l’éducation et le repos. L’organisation appelle sa communauté internationale à contribuer au fonds d’urgence destiné à ses partenaires au Venezuela. L’aide collectée doit financer le déploiement de « Reading to Live » auprès des communautés touchées par les séismes.

La cagnotte est disponible à cette adresse.

Crédits photo : Volunteers read with displaced children in Caracas ©️ Banco del Libro 2026

Par Ewen Berton

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