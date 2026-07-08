Au Venezuela, des livres pour accompagner les enfants après les séismes

IBBY Children-in-Crisis Fund appelle à financer « Reading to Live », un projet d’IBBY Venezuela mené par Banco del Libro après les deux séismes du 24 juin 2026 à Caracas et dans l’État côtier de La Guaira. L’organisation demande 13.570 dollars pour former des médiateurs, organiser des lectures, faire circuler des livres et distribuer du matériel d’expression dans sept communautés touchées. Environ 840 enfants, jeunes, enseignants et responsables communautaires sont concernés.
Le 08/07/2026 à 17:18 par Ewen Berton
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08/07/2026 à 17:18
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Les deux secousses, de magnitude 7,5 et 7,2, ont frappé la capitale vénézuélienne et La Guaira. Au 29 juin, les rapports faisaient état de plus de 1 700 morts. Des milliers de personnes étaient blessées, portées disparues ou déplacées.
Les dégâts ont touché des logements, des écoles et des infrastructures communautaires. Les survivants se retrouvent dans une situation de vulnérabilité physique et de choc psychologique. Selon l’estimation mentionnée par les organisateurs, l’UNICEF chiffre à plus de 680.000 le nombre d’enfants qui auront besoin d’une aide humanitaire après la catastrophe.
Banco del Libro mobilise son projet « Reading to Live » dans les zones sinistrées. María Beatriz Medina, directrice exécutive de l’organisation, résume ainsi la place donnée aux livres : « La littérature n’est pas présentée ici comme un divertissement, mais comme un outil fondamental de survie, d’accompagnement et de reconstruction personnelle et sociale. »
Le projet prévoit des sessions de formation pour les bénévoles et les médiateurs de lecture. Ces séances doivent les préparer à gérer l’impact émotionnel de la catastrophe et à animer des espaces de lecture auprès des enfants et des adultes. Les interventions auront lieu dans des communautés affectées de Caracas et de La Guaira.
Des séances de lecture à voix haute seront également organisées dans les lieux d’accueil et les tentes.
Les organisateurs prévoient d’utiliser la fiction pour ouvrir des temps d’échange collectif. Le programme comprend aussi des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs.
Quatorze sacs à dos résistants à l’eau doivent être remplis de livres illustrés et de romans. Ils circuleront entre les familles et les salles de classe provisoires. Ce projet comprend 700 cahiers et crayons destinés aux enfants, pour le dessin et l’écriture.
Le budget demandé couvre les personnels, la logistique vers les zones d’abri difficiles d’accès, l’achat de 490 livres et le matériel nécessaire aux activités. Les dons doivent aussi servir à former un réseau de promoteurs communautaires capable de poursuivre le travail après la première phase d’urgence. María Beatriz Medina présente cette démarche comme un travail d’écoute : « Les livres feront le lien, mais ce sont la communauté et les réalités du terrain qui donneront sa forme finale à cet espace de résilience, conçu pour répondre aux besoins de la communauté. »
IBBY rattache cet appel aux droits garantis par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont la protection, l’éducation et le repos. L’organisation appelle sa communauté internationale à contribuer au fonds d’urgence destiné à ses partenaires au Venezuela. L’aide collectée doit financer le déploiement de « Reading to Live » auprès des communautés touchées par les séismes.
La cagnotte est disponible à cette adresse.
Crédits photo : Volunteers read with displaced children in Caracas ©️ Banco del Libro 2026
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
Déposé le 1er juillet, le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’intelligence artificielle et la culture décrit une filière du livre déjà équipée, mais loin d’une automatisation générale de la création. Les outils gagnent d’abord les fonctions techniques, la diffusion et la gestion des données, quand les choix éditoriaux restent encore peu concernés.
03/07/2026, 10:54
La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.
02/07/2026, 18:35
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.
02/07/2026, 15:55
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