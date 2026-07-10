Depuis sa chambre Hugo.Draw sort son premier manga

Je vous laisse découvrir mon histoire à travers le synopsis : « 10 ans après la mort de son père et la destruction de sa galaxie, Ayster, un ado de 17 ans, se retrouve seul dans un endroit qui lui semble encore inconnu.

Héritier d’un grand pouvoir, il en devient le gardien galactique. Mais un jour, celle-ci est menacée. Il doit donc faire un choix : être spectateur et tout laisser plonger dans le néant, ou donner sa vie pour accomplir son devoir. »

C’est un One Shot, donc une histoire complète en un seul livre de 100 pages, comprenant 90 pages d’histoire intense et 10 pages de bonus exclusifs !

Mais qui suis-je ?

Moi, c’est Hugo, plus connu sous le nom de hugo.drawing sur les réseaux. J’ai 19 ans et je suis un jeune artiste indépendant. Le dessin a toujours fait partie de moi, je dessine depuis que je suis gamin ! Grand fan de culture japonaise, je me nourris de mangas comme One Piece, Naruto, Hunter x Hunter ou, plus récemment, Gachiakuta.

Un jour, je me suis posé une question : et si c’était à mon tour de créer mon propre manga ? C’est de là qu’est né Ayster To Shinda Tsuki. C’est le plus gros projet de ma vie d’artiste.

Ce manga m’a demandé plus de 500 heures de travail acharné, alors j’espère de tout cœur qu’il vous plaira !

Une campagne à découvrir sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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