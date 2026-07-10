Depuis sa chambre Hugo.Draw sort son premier manga

Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
Le 10/07/2026 à 09:00 par Projet Ulule
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10/07/2026 à 09:00
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Je vous laisse découvrir mon histoire à travers le synopsis : « 10 ans après la mort de son père et la destruction de sa galaxie, Ayster, un ado de 17 ans, se retrouve seul dans un endroit qui lui semble encore inconnu.
Héritier d’un grand pouvoir, il en devient le gardien galactique. Mais un jour, celle-ci est menacée. Il doit donc faire un choix : être spectateur et tout laisser plonger dans le néant, ou donner sa vie pour accomplir son devoir. »
C’est un One Shot, donc une histoire complète en un seul livre de 100 pages, comprenant 90 pages d’histoire intense et 10 pages de bonus exclusifs !
Moi, c’est Hugo, plus connu sous le nom de hugo.drawing sur les réseaux. J’ai 19 ans et je suis un jeune artiste indépendant. Le dessin a toujours fait partie de moi, je dessine depuis que je suis gamin ! Grand fan de culture japonaise, je me nourris de mangas comme One Piece, Naruto, Hunter x Hunter ou, plus récemment, Gachiakuta.
Un jour, je me suis posé une question : et si c’était à mon tour de créer mon propre manga ? C’est de là qu’est né Ayster To Shinda Tsuki. C’est le plus gros projet de ma vie d’artiste.
Ce manga m’a demandé plus de 500 heures de travail acharné, alors j’espère de tout cœur qu’il vous plaira !
Une campagne à découvrir sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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La Cour suprême des États-Unis a refusé, le 30 juin, de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, Register of Copyrights et directrice de l’U.S. Copyright Office. La responsable demeure donc en poste, alors que son institution joue un rôle majeur dans le débat américain sur l’entraînement des IA génératives avec des œuvres protégées.
04/07/2026, 11:50
Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
04/07/2026, 11:38
À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.
04/07/2026, 11:26
Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.
04/07/2026, 11:01
Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.
04/07/2026, 10:49
Le jour même de la sortie japonaise de son dernier ouvrage, Haruki Murakami précise ce qui, selon lui, sépare son travail de romancier des textes produits par intelligence artificielle. L’écrivain ne formule ni un diagnostic technique ni une revendication réglementaire : il décrit un geste d’écriture, fait d’apparitions imprévues, au cœur de son nouveau livre.
03/07/2026, 16:34
Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur.
03/07/2026, 13:28
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
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