L’écrivaine iranienne Shahrnush Parsipur est morte à 80 ans

La romancière iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à l’âge de 80 ans. Née à Téhéran et installée aux États-Unis après avoir quitté l’Iran, elle était notamment connue pour Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night, deux livres liés à la place des femmes dans la société iranienne.
Le 08/07/2026 à 17:17 par Ewen Berton
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08/07/2026 à 17:17
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Sa mort arrive l’année où Femmes sans hommes a été retenu dans la première sélection de l’International Booker Prize, tandis que sa présence éditoriale française reste limitée d’après les notices bibliographiques consultées.
Shahrnush Parsipur est née le 17 février 1946 à Téhéran. Elle étudie la sociologie à l’université de Téhéran, puis la langue et la civilisation chinoises à la Sorbonne, à Paris, entre 1976 et 1980. Son premier livre, Tupak-e Qermez, destiné à la jeunesse, paraît en 1969, avant d’autres textes de fiction publiés dans les années 1970.
Avant son départ pour la France, elle travaille comme productrice à la télévision nationale iranienne. Selon The Guardian, elle est emprisonnée après avoir démissionné pour protester contre l’exécution de deux poètes par la Savak, la police politique du shah. Elle a vécu quatre incarcérations au total, une sous le shah et trois sous la République islamique.
Dans les années 1980, elle passe quatre ans et sept mois en prison sans inculpation formelle, selon The Guardian. Elle revient sur cette expérience dans un livre de mémoires, publié en 1996 et repris en anglais sous le titre Kissing the Sword: A Prison Memoir. À partir de 1994, elle vit aux États-Unis, où elle continue d’écrire et de publier.
Publié en 1989, Touba and the Meaning of Night suit le parcours de Touba dans l’Iran du XXe siècle. Il raconte l’histoire d’une femme mariée à quatorze ans, divorcée, remariée à un prince puis devenue matriarche. Le livre doit être publié au Royaume-Uni par Penguin en 2028.
La même année paraît Femmes sans hommes, dont le titre répond à Men Without Women d’Ernest Hemingway. Le roman se déroule à Téhéran au moment du coup d’État de 1953 et relie les histoires de cinq femmes réunies autour d’un jardin. La représentation de la sexualité féminine a contribué à l’interdiction du livre en Iran.
Après la publication de Femmes sans hommes, Parsipur est de nouveau emprisonnée. Cette arrestation intervient après que l’épouse d’un responsable de la République islamique a découvert le roman. Le livre circule ensuite hors des circuits officiels, en raison de son interdiction.
Le roman est adapté au cinéma par Shirin Neshat en 2009 et Parsipur participe à la promotion du film au festival de Venise. L’adaptation a d’abord pris la forme d’une série de courts métrages avant le long métrage sorti sous le titre Femmes sans hommes.
Parsipur s’exprimait encore sur l’Iran quelques mois avant sa mort. En mars 2026, elle déclarait au Guardian : « Les femmes d’Iran ont tellement changé, beaucoup ne portent plus le hijab », puis : « Elles se moquent de ce que pense la République islamique. » Elle ajoutait que les femmes iraniennes « provoqueront la chute de la République islamique ».
Crédits photo : Par Manfred Werner - Tsui — Travail personnel, CC BY-SA 3.0
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 01/10/2012
163 pages
Lettres Persanes
10,00 €
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04/07/2026, 11:38
À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.
04/07/2026, 11:26
Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.
04/07/2026, 11:01
Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.
04/07/2026, 10:49
Pourquoi les enfants connaissent-ils si peu l’agriculture alors qu’elle les nourrit chaque jour ? C’est de cette question qu’est née notre bande dessinée jeunesse. À travers des histoires inspirées de notre quotidien d’agriculteurs, nous souhaitons expliquer simplement les métiers de la ferme, les animaux, les cultures et les réalités du monde agricole. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, cet ouvrage veut recréer du lien entre ceux qui produisent notre alimentation et les générations de demain.
04/07/2026, 08:00
Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur.
03/07/2026, 13:28
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des Éditions Faton, le 30 juin dernier. Ce groupe de presse, fondé par Louis Faton en 1964, publiait également des livres, notamment des ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. La recherche de repreneurs n'a pas été fructueuse.
03/07/2026, 13:01
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
Le tribunal de commerce de Montpellier a finalement retenu l'issue la moins favorable pour la Librairie Sauramps, en prononçant la liquidation judiciaire de l'établissement. Cette institution culturelle, dont 2026 marquait le 80e anniversaire, avait été placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines.
03/07/2026, 12:36
Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
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