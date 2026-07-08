L’écrivaine iranienne Shahrnush Parsipur est morte à 80 ans

Sa mort arrive l’année où Femmes sans hommes a été retenu dans la première sélection de l’International Booker Prize, tandis que sa présence éditoriale française reste limitée d’après les notices bibliographiques consultées.

Shahrnush Parsipur est née le 17 février 1946 à Téhéran. Elle étudie la sociologie à l’université de Téhéran, puis la langue et la civilisation chinoises à la Sorbonne, à Paris, entre 1976 et 1980. Son premier livre, Tupak-e Qermez, destiné à la jeunesse, paraît en 1969, avant d’autres textes de fiction publiés dans les années 1970.

Avant son départ pour la France, elle travaille comme productrice à la télévision nationale iranienne. Selon The Guardian, elle est emprisonnée après avoir démissionné pour protester contre l’exécution de deux poètes par la Savak, la police politique du shah. Elle a vécu quatre incarcérations au total, une sous le shah et trois sous la République islamique.

Dans les années 1980, elle passe quatre ans et sept mois en prison sans inculpation formelle, selon The Guardian. Elle revient sur cette expérience dans un livre de mémoires, publié en 1996 et repris en anglais sous le titre Kissing the Sword: A Prison Memoir. À partir de 1994, elle vit aux États-Unis, où elle continue d’écrire et de publier.

Des romans interdits en Iran

Publié en 1989, Touba and the Meaning of Night suit le parcours de Touba dans l’Iran du XXe siècle. Il raconte l’histoire d’une femme mariée à quatorze ans, divorcée, remariée à un prince puis devenue matriarche. Le livre doit être publié au Royaume-Uni par Penguin en 2028.

La même année paraît Femmes sans hommes, dont le titre répond à Men Without Women d’Ernest Hemingway. Le roman se déroule à Téhéran au moment du coup d’État de 1953 et relie les histoires de cinq femmes réunies autour d’un jardin. La représentation de la sexualité féminine a contribué à l’interdiction du livre en Iran.

Après la publication de Femmes sans hommes, Parsipur est de nouveau emprisonnée. Cette arrestation intervient après que l’épouse d’un responsable de la République islamique a découvert le roman. Le livre circule ensuite hors des circuits officiels, en raison de son interdiction.

Le roman est adapté au cinéma par Shirin Neshat en 2009 et Parsipur participe à la promotion du film au festival de Venise. L’adaptation a d’abord pris la forme d’une série de courts métrages avant le long métrage sorti sous le titre Femmes sans hommes.

Parsipur s’exprimait encore sur l’Iran quelques mois avant sa mort. En mars 2026, elle déclarait au Guardian : « Les femmes d’Iran ont tellement changé, beaucoup ne portent plus le hijab », puis : « Elles se moquent de ce que pense la République islamique. » Elle ajoutait que les femmes iraniennes « provoqueront la chute de la République islamique ».

Crédits photo : Par Manfred Werner - Tsui — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Par Ewen Berton

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