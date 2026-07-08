Expatriés ou immigrés : quand un passeport décide de l'avenir

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

La fiction de Jérôme Ferrari commence par un départ : un professeur quitte son île, fait un détour par Alger, puis accepte un poste au lycée français d’Abu Dhabi, où il s’installe avec sa femme et leur enfant. Son parcours croise celui de Kaveesha, une employée sri-lankaise qui, depuis trente ans, passe de foyer en foyer au service des autres. S’opposent alors deux termes, deux façons d’être étranger : « expatrié » et « immigré ».

Justement, ce 23 juin, Human Rights Watch a ainsi tiré la sonnette d’alarme : dans les pays du Golfe, les protections contre la chaleur restent insuffisantes pour les travailleurs migrants, en particulier dans la construction ou la livraison à vélo.

L’organisation s’appuie sur des témoignages de travailleurs bangladais, népalais et pakistanais employés au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Dans le roman, cette réalité prend un visage : celui de Kaveesha, qui incarne une main-d’œuvre reléguée, gardée aux marges de la prospérité.

Quelques jours plus tard, l’AFP relayait le 7 juillet une alerte du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur la montée des discours de haine et de la désinformation visant les réfugiés, amplifiés par l’intelligence artificielle. Dans le récit de Ferrari, un mécanisme similaire est à l’œuvre : avant même d’être exploité, l’autre est d’abord nommé, classé, réduit à une catégorie. « Expatrié » ouvre des portes, quand « immigré » les referme.

Les voix de Pierre-François Garel et de Déa Liane donnent vie à l’écriture sombre et précise de Ferrari. Très brève théorie de l’enfer place l’auditeur face à un privilège inconfortable, en regard d’une femme dont la vie a longtemps été au service des autres.

Le récit invite à prêter attention à ce que l’actualité laisse souvent de côté : la voix de celles et ceux qui font tourner le monde sans vraiment en bénéficier.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par l'autrice Pierre-François Garel et Dea Liane.

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com