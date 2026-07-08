Expatriés ou immigrés : quand un passeport décide de l'avenir

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Le 08/07/2026 à 17:28 par Samantha Trapier
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08/07/2026 à 17:28
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Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.
La fiction de Jérôme Ferrari commence par un départ : un professeur quitte son île, fait un détour par Alger, puis accepte un poste au lycée français d’Abu Dhabi, où il s’installe avec sa femme et leur enfant. Son parcours croise celui de Kaveesha, une employée sri-lankaise qui, depuis trente ans, passe de foyer en foyer au service des autres. S’opposent alors deux termes, deux façons d’être étranger : « expatrié » et « immigré ».
Justement, ce 23 juin, Human Rights Watch a ainsi tiré la sonnette d’alarme : dans les pays du Golfe, les protections contre la chaleur restent insuffisantes pour les travailleurs migrants, en particulier dans la construction ou la livraison à vélo.
L’organisation s’appuie sur des témoignages de travailleurs bangladais, népalais et pakistanais employés au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Dans le roman, cette réalité prend un visage : celui de Kaveesha, qui incarne une main-d’œuvre reléguée, gardée aux marges de la prospérité.
Quelques jours plus tard, l’AFP relayait le 7 juillet une alerte du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur la montée des discours de haine et de la désinformation visant les réfugiés, amplifiés par l’intelligence artificielle. Dans le récit de Ferrari, un mécanisme similaire est à l’œuvre : avant même d’être exploité, l’autre est d’abord nommé, classé, réduit à une catégorie. « Expatrié » ouvre des portes, quand « immigré » les referme.
Les voix de Pierre-François Garel et de Déa Liane donnent vie à l’écriture sombre et précise de Ferrari. Très brève théorie de l’enfer place l’auditeur face à un privilège inconfortable, en regard d’une femme dont la vie a longtemps été au service des autres.
Le récit invite à prêter attention à ce que l’actualité laisse souvent de côté : la voix de celles et ceux qui font tourner le monde sans vraiment en bénéficier.
On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par l'autrice Pierre-François Garel et Dea Liane.
Crédits photo : Pixabay, CC
Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com
Paru le 04/03/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
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Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.
23/05/2026, 10:17
L’un des plus célèbres films mutilés de l’histoire du cinéma pourrait connaître une seconde vie, mais pas forcément celle que les cinéphiles attendaient. Fable Studio, société américaine liée à Showrunner, plateforme spécialisée dans la génération de contenus audiovisuels par IA, travaille à une reconstruction des scènes perdues de La Splendeur des Amberson.
21/05/2026, 18:08
À compter du 20 mai 2026, plusieurs générations de Kindle et de Kindle Fire aux achats, emprunts et téléchargements de nouveaux livres numériques. HOP chiffre le renouvellement à 176 millions d’euros et jusqu’à 470 000 tonnes de CO2. Au-delà du geste technique, le dossier réactive une question centrale pour le livre numérique : que reste-t-il de la propriété quand l’accès dépend du fabricant ?
21/05/2026, 16:47
L’ironie est presque trop parfaite. Un essai consacré aux menaces que l’intelligence artificielle fait peser sur la vérité, la confiance et le débat public se retrouve lui-même fragilisé par des citations inventées ou mal attribuées... par des outils d’IA.
21/05/2026, 16:33
Au Royaume-Uni, Richard Ovenden, directeur des bibliothèques bodléiennes d’Oxford, place la future stratégie publique pour les bibliothèques au cœur du débat sur l’IA. Sa tribune défend un réseau mieux financé, capable de former les citoyens, de protéger les données et de tirer les leçons de la cyberattaque qui a durablement affecté la British Library. Un enjeu qui touche à la souveraineté documentaire du pays.
21/05/2026, 14:36
En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.
21/05/2026, 11:36
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