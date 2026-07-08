En octobre 2026, Biblis en folie revient pour une troisième édition

Après le succès des deux premières éditions, la manifestation nationale « Biblis en folie » revient, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026.

Tout au long de ces trois jours, des milliers d'animations gratuites seront offertes au public : lectures, expositions, jeux, projections, ateliers, rencontres, concerts ouverts à toutes et à tous rythmeront ce week-end festif. Passionnés de lecture, familles et curieux pourront profiter des plus de 3000 événements organisés partout en France.

Avec plus de 15.500 bibliothèques et médiathèques présentes partout en France, ce maillage territorial place cet équipement culturel comme le plus dense du monde. Bien plus que des lieux de prêt et de lecture, ces établissements accueillent, accompagnent, connectent, éveillent et inspirent.

Accès à la presse, ordinateurs, jeux vidéo, instruments de musique, ateliers créatifs, débats citoyens, actions culturelles, etc., les bibliothèques sont des lieux de vie, d'inclusion sociale et numérique, de partage et d'exploration au service de la démocratie.

En prémices à ce grand week-end, la journée du vendredi 2 octobre sera particulièrement dédiée à la petite enfance et au public scolaire, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Des visites et animations spécialement conçues par les bibliothèques permettront de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge et leurs familles à l'apport de la lecture et des différentes activités proposées en leur sein.

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Tous les événements seront regroupés sur le site biblisenfolie.fr, afin de garantir une plus grande visibilité à l'échelle nationale. Pensé comme un grand festival populaire, « Biblis en folie » s'inscrit désormais aux côtés des grandes manifestations nationales du ministère de la Culture.

Photographie : Illustration de Loïc Froissart diffusée par le ministère de la Culture pour la 3e édition de Biblis en folie (illustration ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

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