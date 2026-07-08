Argentine-Égypte : le calvaire des champions du monde avant le miracle Messi

Ce football magnifique que les équipes ont délivré, trois livres le racontent mieux qu’un tableau statistique : La Peau de chagrin, de Balzac, pour l’Égypte, Le Vieil Homme et la Mer, d’Ernest Hemingway, pour l’Argentine. Mais pour la rencontre, laissez-moi convoquer Le Joueur, de Dostoïevski – ou comment un destin bascule, quand on pensait le tenir.

Sur le papier, l’Argentine en grande favorite – dans ses bagages le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde : Lionel Messi. Mais dans le sport est un capricieux et aucun titre mondial ne protège d'un sale quart d’heure. Les légendes, l'Égypte en compte plus que son lot et a très vite rappelé, hier, que les matchs ne se gagnent sur les palmarès.

D'ailleurs, une même histoire semblait s'écrire pour l'Argentine : au tour précédent, contre le Cap-Vert, l'équipe s’était fait une frayeur. Même score au bout du chemin, 3-2, mais avec trente minutes de plus et des Cap-Verdiens qui avaient contraint les champions du monde aux prolongations. Simple avertissement ? Face à l’Égypte, le déroulé prenait des airs de malédiction : en face, on perd le fil, puis, dans l’urgence, on cherche l’endroit exact où le match peut encore s’ouvrir.

L'Égypte, l'exploit au bout des pieds

À la 15e minute, le premier séisme arrive. Sur un centre venu de la droite, Yasser Ibrahim surgit au second poteau et marque de la tête. L’Égypte ne se contente pas de défendre : elle pose une pierre presque monumentale. Le match change déjà d’axe. L’Argentine obtient pourtant l’occasion de revenir très vite, sur penalty. Mais Messi manque sa frappe, repoussée par Mostafa Shoubir. Le stade se soulève, les supporters tombent de leur chaise...

C'est ici que le match égyptien endosse La Peau de chagrin. Chez Balzac, Raphaël de Valentin reçoit un talisman qui exauce ses désirs, mais chaque vœu accompli réduit un peu plus la peau — et donc sa vie. L’Égypte, à son tour, tient un objet magique entre les mains : battre l’Argentine, éliminer le champion du monde, renverser l’ordre attendu. Mais plus le rêve devient concret, plus il coûte cher. Chaque minute gagnée exige un effort supplémentaire. Chaque attaque repoussée rétrécit un peu la marge. Chaque arrêt de Shoubir entretient l’exploit – rapprochant l’équipe du moment où elle n’aura plus assez d’air pour le défendre.

À la 67e minute, Mostafa Ziko inscrit le second but. La pyramide se dresse. L’Égypte mène 2-0, le stade d’Atlanta comprend qu’il assiste peut-être à l’une des grandes secousses du tournoi. Les Pharaons tiennent leur trésor : bloc compact, transitions rapides, gardien incandescent, défenseurs prêts à se jeter sur chaque ballon. Mais c’est précisément là que Balzac devient cruel. Le talisman ne donne jamais sans reprendre. L’Égypte a gagné en grandeur, mais elle a perdu en espace. Elle a gagné en croyance, mais elle s’est condamnée à vivre trente minutes dans la peur de perdre ce qu’elle venait d’obtenir.

Ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les Égyptiens avaient remporté une bataille, pas la guerre. Je sentais même l’air changer : le danger se rapprochait, la pression argentine devenait moins confuse, plus verticale, plus insistante. Rien n’est plus dangereux qu’une Argentine au pied du mur ; rien n’est plus redoutable qu’un Messi obligé de se réinventer après son échec.

Une porte que l’Égypte voulait tenir fermée

À la 79e minute, le match bascule. Messi ne force plus seulement le destin : il le trace. Il trouve l’angle, le rythme, la faille. Comme sur le premier but égyptien, tout passe par un centre et une tête. Cette fois, le capitaine argentin dépose le ballon sur Cristian Romero, qui réduit l’écart : 1-2. L’Égypte a encore l’avantage, mais sa peau de chagrin vient de se contracter brutalement. Ce n’est plus seulement un score à défendre, c’est un monde qui se resserre autour d’elle.

L’Argentine, elle, appartient alors à Hemingway. Dans Le Vieil Homme et la Mer, Santiago lutte contre plus grand que lui : le poisson, la mer, la fatigue, le temps, l’âge, les requins, et peut-être surtout le doute. Sa victoire n’a rien d’un triomphe propre. C’est une endurance, une obstination, une façon de rester debout quand le corps et le réel commandent de céder. Hier, l’Argentine a joué ce football-là : celui de la survie. Elle ne s’est pas effondrée après le penalty manqué, ni après le deuxième but égyptien. Elle a continué à tirer sur la ligne, à ramer plus loin, à accepter que la beauté du match passe par l’usure.

C’est ce qui rend Messi si central sans effacer les autres. Il ne joue pas seul, il n’est pas le seul buteur, mais il modifie la température du match. Il crée du jeu et de l’espace, il attire, il inquiète, il s’installe dans la tête adverse. Quand une défense commence à se demander où il est, elle cesse parfois de voir où sont les autres. Et quand il y a un doute, il n’y a déjà plus de doute : Messi est entré dans le match par la porte que l’Égypte voulait tenir fermée.

Quatre minutes après la tête de Romero, l’égalisation arrive. Messi marque à la 83e minute. L’explosion de joie répond au silence incrédule du penalty manqué. Le vieux pêcheur n’a pas lâché sa prise. L’Argentine, détruite par moments, n’était pas battue. Elle revient au niveau d’une Égypte admirable, mais soudain exposée à ce qu’elle redoutait le plus : non plus seulement subir une attaque, mais voir l’histoire changer de propriétaire.

Il reste alors le troisième livre : Le Joueur, de Dostoïevski. Non pas parce que ce match relèverait du hasard — le football de haut niveau est fait de tactique, de courses, de replis, de choix et de détails travaillés — mais parce qu’il a fini par ressembler à une table de roulette émotionnelle. Dans le roman, l’instant où l’on croit posséder la partie est souvent celui où l’on commence à tout perdre. La victoire semble à portée de main, puis le vertige décide autrement.

L’Égypte avait misé gros, et longtemps, tout lui a souri. L’Argentine, elle, n’avait presque plus rien devant elle, sinon ce réflexe terrible des grandes équipes : continuer à miser quand les autres pensent que la partie est terminée.

Le temps additionnel devient alors ce casino littéraire où l’on ne respire plus. Chaque ballon est une mise. Chaque dégagement égyptien ressemble à un sursis. Chaque relance argentine à une dernière pièce jetée sur le tapis. Et à la 92e minute, Enzo Fernández marque le but de la victoire. 3-2. Cette fois, la terre se dérobe sous les pieds de l’Égypte. Le Sphinx ne triomphera pas. Le talisman s’est consumé jusqu’au bout.

Leo Messi finit usé, en pleurs, avec un sourire rarement vu sur son visage. Les caméras se braquent sur lui, mais l’image raconte davantage qu’une performance individuelle. Elle dit la fatigue, la peur, la délivrance, la conscience d’avoir frôlé la sortie. Avec un joueur comme lui, il est compliqué d’exister à côté ; pourtant cette victoire appartient aussi à ceux qui ont tenu la ligne, attaqué l’espace, repris le match après lui. Messi a rallumé la flamme, mais l’Argentine a dû marcher dedans.

On n’était pas au bout de nos peines dans cette compétition. Hier encore, on a vécu les montagnes russes : un favori au bord du précipice, des Pharaons magnifiques d’audace, un gardien héroïque, un penalty manqué, un Messi en larmes, des maillots floqués Maradona agités dans les tribunes, et une finition dans le temps additionnel pour clore le débat.

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L’Égypte aura eu la peau de chagrin : un rêve immense, mais trop fragile pour survivre à son propre accomplissement. L’Argentine aura eu Santiago : l’épuisement, la résistance, la dignité d’un combat gagné au bord de la rupture. Et le match, lui, restera dostoïevskien : une partie folle, où celui qui croyait tout perdre a fini par rafler la mise.

Crédit photo : Capture d'écran

Par Clotilde Martin

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