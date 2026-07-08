Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Insolite

Argentine-Égypte : le calvaire des champions du monde avant le miracle Messi

Hier, la terre a tremblé. Les bars autour de chez moi étaient en ébullition : l’Égypte menait 2-0 contre l’Argentine, championne du monde en titre, dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot ; moi, je perdais les miens. En quelques minutes seulement, Lionel Messi a mis le match à l'envers. À l’arrivée : 3-2, pleurs, soulagement. Et vertige. 

 

Le 08/07/2026 à 22:51 par Clotilde Martin

|

Publié le :

08/07/2026 à 22:51

Clotilde Martin

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ce football magnifique que les équipes ont délivré, trois livres le racontent mieux qu’un tableau statistique : La Peau de chagrin, de Balzac, pour l’Égypte, Le Vieil Homme et la Mer, d’Ernest Hemingway, pour l’Argentine. Mais pour la rencontre, laissez-moi convoquer Le Joueur, de Dostoïevski – ou comment un destin bascule, quand on pensait le tenir.

Sur le papier, l’Argentine en grande favorite – dans ses bagages le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde : Lionel Messi. Mais dans le sport est un capricieux et aucun titre mondial ne protège d'un sale quart d’heure. Les légendes, l'Égypte en compte plus que son lot et a très vite rappelé, hier, que les matchs ne se gagnent sur les palmarès.

D'ailleurs, une même histoire semblait s'écrire pour l'Argentine : au tour précédent, contre le Cap-Vert, l'équipe s’était fait une frayeur. Même score au bout du chemin, 3-2, mais avec trente minutes de plus et des Cap-Verdiens qui avaient contraint les champions du monde aux prolongations. Simple avertissement ? Face à l’Égypte, le déroulé prenait des airs de malédiction : en face, on perd le fil, puis, dans l’urgence, on cherche l’endroit exact où le match peut encore s’ouvrir.

L'Égypte, l'exploit au bout des pieds

À la 15e minute, le premier séisme arrive. Sur un centre venu de la droite, Yasser Ibrahim surgit au second poteau et marque de la tête. L’Égypte ne se contente pas de défendre : elle pose une pierre presque monumentale. Le match change déjà d’axe. L’Argentine obtient pourtant l’occasion de revenir très vite, sur penalty. Mais Messi manque sa frappe, repoussée par Mostafa Shoubir. Le stade se soulève, les supporters tombent de leur chaise...

C'est ici que le match égyptien endosse La Peau de chagrin. Chez Balzac, Raphaël de Valentin reçoit un talisman qui exauce ses désirs, mais chaque vœu accompli réduit un peu plus la peau — et donc sa vie. L’Égypte, à son tour, tient un objet magique entre les mains : battre l’Argentine, éliminer le champion du monde, renverser l’ordre attendu. Mais plus le rêve devient concret, plus il coûte cher. Chaque minute gagnée exige un effort supplémentaire. Chaque attaque repoussée rétrécit un peu la marge. Chaque arrêt de Shoubir entretient l’exploit – rapprochant l’équipe du moment où elle n’aura plus assez d’air pour le défendre.

À la 67e minute, Mostafa Ziko inscrit le second but. La pyramide se dresse. L’Égypte mène 2-0, le stade d’Atlanta comprend qu’il assiste peut-être à l’une des grandes secousses du tournoi. Les Pharaons tiennent leur trésor : bloc compact, transitions rapides, gardien incandescent, défenseurs prêts à se jeter sur chaque ballon. Mais c’est précisément là que Balzac devient cruel. Le talisman ne donne jamais sans reprendre. L’Égypte a gagné en grandeur, mais elle a perdu en espace. Elle a gagné en croyance, mais elle s’est condamnée à vivre trente minutes dans la peur de perdre ce qu’elle venait d’obtenir.

Ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les Égyptiens avaient remporté une bataille, pas la guerre. Je sentais même l’air changer : le danger se rapprochait, la pression argentine devenait moins confuse, plus verticale, plus insistante. Rien n’est plus dangereux qu’une Argentine au pied du mur ; rien n’est plus redoutable qu’un Messi obligé de se réinventer après son échec.

Une porte que l’Égypte voulait tenir fermée 

À la 79e minute, le match bascule. Messi ne force plus seulement le destin : il le trace. Il trouve l’angle, le rythme, la faille. Comme sur le premier but égyptien, tout passe par un centre et une tête. Cette fois, le capitaine argentin dépose le ballon sur Cristian Romero, qui réduit l’écart : 1-2. L’Égypte a encore l’avantage, mais sa peau de chagrin vient de se contracter brutalement. Ce n’est plus seulement un score à défendre, c’est un monde qui se resserre autour d’elle.

L’Argentine, elle, appartient alors à Hemingway. Dans Le Vieil Homme et la Mer, Santiago lutte contre plus grand que lui : le poisson, la mer, la fatigue, le temps, l’âge, les requins, et peut-être surtout le doute. Sa victoire n’a rien d’un triomphe propre. C’est une endurance, une obstination, une façon de rester debout quand le corps et le réel commandent de céder. Hier, l’Argentine a joué ce football-là : celui de la survie. Elle ne s’est pas effondrée après le penalty manqué, ni après le deuxième but égyptien. Elle a continué à tirer sur la ligne, à ramer plus loin, à accepter que la beauté du match passe par l’usure.

C’est ce qui rend Messi si central sans effacer les autres. Il ne joue pas seul, il n’est pas le seul buteur, mais il modifie la température du match. Il crée du jeu et de l’espace, il attire, il inquiète, il s’installe dans la tête adverse. Quand une défense commence à se demander où il est, elle cesse parfois de voir où sont les autres. Et quand il y a un doute, il n’y a déjà plus de doute : Messi est entré dans le match par la porte que l’Égypte voulait tenir fermée.

Quatre minutes après la tête de Romero, l’égalisation arrive. Messi marque à la 83e minute. L’explosion de joie répond au silence incrédule du penalty manqué. Le vieux pêcheur n’a pas lâché sa prise. L’Argentine, détruite par moments, n’était pas battue. Elle revient au niveau d’une Égypte admirable, mais soudain exposée à ce qu’elle redoutait le plus : non plus seulement subir une attaque, mais voir l’histoire changer de propriétaire.

Il reste alors le troisième livre : Le Joueur, de Dostoïevski. Non pas parce que ce match relèverait du hasard — le football de haut niveau est fait de tactique, de courses, de replis, de choix et de détails travaillés — mais parce qu’il a fini par ressembler à une table de roulette émotionnelle. Dans le roman, l’instant où l’on croit posséder la partie est souvent celui où l’on commence à tout perdre. La victoire semble à portée de main, puis le vertige décide autrement.

L’Égypte avait misé gros, et longtemps, tout lui a souri. L’Argentine, elle, n’avait presque plus rien devant elle, sinon ce réflexe terrible des grandes équipes : continuer à miser quand les autres pensent que la partie est terminée.

Le temps additionnel devient alors ce casino littéraire où l’on ne respire plus. Chaque ballon est une mise. Chaque dégagement égyptien ressemble à un sursis. Chaque relance argentine à une dernière pièce jetée sur le tapis. Et à la 92e minute, Enzo Fernández marque le but de la victoire. 3-2. Cette fois, la terre se dérobe sous les pieds de l’Égypte. Le Sphinx ne triomphera pas. Le talisman s’est consumé jusqu’au bout.

Leo Messi finit usé, en pleurs, avec un sourire rarement vu sur son visage. Les caméras se braquent sur lui, mais l’image raconte davantage qu’une performance individuelle. Elle dit la fatigue, la peur, la délivrance, la conscience d’avoir frôlé la sortie. Avec un joueur comme lui, il est compliqué d’exister à côté ; pourtant cette victoire appartient aussi à ceux qui ont tenu la ligne, attaqué l’espace, repris le match après lui. Messi a rallumé la flamme, mais l’Argentine a dû marcher dedans.

On n’était pas au bout de nos peines dans cette compétition. Hier encore, on a vécu les montagnes russes : un favori au bord du précipice, des Pharaons magnifiques d’audace, un gardien héroïque, un penalty manqué, un Messi en larmes, des maillots floqués Maradona agités dans les tribunes, et une finition dans le temps additionnel pour clore le débat.

À LIRE - Nouvelle-Zélande – France : les copains du rugby 

L’Égypte aura eu la peau de chagrin : un rêve immense, mais trop fragile pour survivre à son propre accomplissement. L’Argentine aura eu Santiago : l’épuisement, la résistance, la dignité d’un combat gagné au bord de la rupture. Et le match, lui, restera dostoïevskien : une partie folle, où celui qui croyait tout perdre a fini par rafler la mise.

Crédit photo : Capture d'écran

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

Commenter cet article

 

La Peau de chagrin

Honoré de Balzac

Paru le 01/03/1974

433 pages

Editions Gallimard

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070365555
9782070365555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le vieil homme et la mer

Ernest Hemingway trad. Philippe Jaworski

Paru le 24/05/2018

144 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072762086
9782072762086
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le joueur

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 06/05/2008

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

3,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253011736
9782253011736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Nouvelle-Zélande – France : les copains du rugby

34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.

 

06/07/2026, 20:30

ActuaLitté

France–Suède : Mbappé et Olise font exploser le verrou scandinave

Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.

 

02/07/2026, 16:47

ActuaLitté

Toulouse-Montpellier : au Stade de France, les maux d'un score

Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.

29/06/2026, 16:10

ActuaLitté

Norvège-France : derrière le triplé de Dembélé, un match à pleine vitesse

Portée par le triplé d’Ousmane Dembélé, la France a battu la Norvège 4-1, vendredi 26 juin à Foxborough, pour finir en tête du groupe I de la Coupe du monde. Mais entre la riposte immédiate de Thelo Aasgaard, le penalty repoussé par Mike Maignan et la rotation nordique, le score ne dit pas tout. Alain Damasio, Tom Stoppard et Émile Zola donnent à cette soirée ses trois lignes de fuite.

28/06/2026, 09:34

ActuaLitté

Zverev sacré à Roland-Garros 2026 : Cobolli lui a fait vivre l’enfer, avant de craquer

Finale. Le mot magique de toute compétition sportive. Le sésame que tout athlète traque. Alexander Zverev a remporté Roland-Garros, dimanche 7 juin, après 4 h 16 de tension contre Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 [5], 6-1). Premier Grand Chelem pour l’Allemand, premier vertige majeur pour l’Italien : la rencontre aura tenu dans un paradoxe rare, celui d’un favori sacré après avoir longtemps semblé menacé par sa propre histoire.

08/06/2026, 12:43

ActuaLitté

PSG-Arsenal : derrière la victoire, la cruauté de la Ligue des champions

Paris a gagné, mais Paris n’a pas régné sans partage. Arsenal a perdu, mais Arsenal n’a pas disparu du match. Entre le but précoce de Kai Havertz, l’égalisation d’Ousmane Dembélé et la décision aux tirs au but, la finale 2026 de la Ligue des champions appelle un éclairage : Le Cid, Le Rivage des Syrtes et La Chartreuse de Parme.

31/05/2026, 14:50

ActuaLitté

Alcaraz - Sinner, Roland-Garros 2025 : une finale homérique

Hier, la terre a tremblé : le finaliste de Roland-Garros 2025, Jannik Sinner, a été éliminé dès le deuxième tour de l’édition 2026. À quelques jours d’une finale qui n’opposera donc pas les deux grands favori avant le début de ce grand Chelem, retour sur la finale 2025 entre Sinner et Alcaraz, sur le court Philippe-Chatrier.

30/05/2026, 10:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Résoudre ce qu’Albert Einstein qualifiait d’”éternel mystère”

S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?

08/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.

08/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Jeunesse à la Fleur : grandir dans l’ombre de la violence

Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.

07/07/2026, 17:18

ActuaLitté

Dans les coulisses de Bahreïn, un roman d’espionnage très actuel

Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.

07/07/2026, 16:17

ActuaLitté

Raconter l’Amérique eugéniste à hauteur de femme : Mon corps donné pour vous

En 1924, Carrie Buck, 17 ans, est envoyée dans une institution de Virginie où médecins, juges et travailleurs sociaux préparent sans le lui dire le procès qui doit légitimer sa stérilisation. À partir de l’affaire Buck v. Bell, Marouane Essadek construit, chez Noir sur Blanc, un premier roman documenté et rageur sur l’eugénisme américain, ses discours de progrès et les vies qu’il a méthodiquement confisquées.

07/07/2026, 11:10

ActuaLitté

Notre-Dame-des-Anges : Célia Houdart à l'écoute des voix disparues

À l’automne 1938, Henri vit auprès de Rachel, son épouse atteinte de sclérose en plaques, dans une clinique près de Liège. Marcelle, pianiste en tournée entre le Maroc, l’Égypte et l’Italie, lui écrit depuis les gares, les paquebots et les chambres d’hôtel. Célia Houdart publie chez POL Notre-Dame-des-Anges et transforme une correspondance familiale couvrant les années 1935 à 1944 en un roman de désir, de maladie et de guerre imminente. Révélation le 20 août.

07/07/2026, 11:03

ActuaLitté

Clémentine Mélois, le grand déménagement des souvenirs

Un verre Musclor brisé, des assiettes sorties des placards, des coupures du Dauphiné libéré : sur le point de déménager après une rupture, la narratrice de Choses que je croyais perdues emballe davantage qu’un appartement. Clémentine Mélois transforme ces restes domestiques en récit d’apprentissage vif, drôle et fissuré, où chaque objet remet une histoire en circulation. À retrouver, le 20 août.

07/07/2026, 11:02

ActuaLitté

Le roman qui imagine Israël sans ses Palestiniens

Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa. 

07/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Amateurs de Shameless, une nouvelle famille dysfonctionnelle vous attend

Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.

07/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Alizée Delpierre enquête sur l’esclavage moderne en France

Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves. 

07/07/2026, 07:00

ActuaLitté

De Shefa Amr à Paris, la grande traversée familiale de Jadd Hilal

À Shefa Amr, Aïda grandit parmi les champs, les figuiers, les bœufs et Adam, le garçon juif du voisinage. Puis viennent les mariages contraints, l’exode, Beyrouth, les guerres et les appartements que l’on quitte avant d’avoir pu les appeler maison. Dans Ici commence la terre, Jadd Hilal suit plusieurs générations palestiniennes à travers une mémoire qui refuse de se laisser déraciner. Généalogie à suivre le 21 août.

06/07/2026, 13:15

ActuaLitté

De guerre ou d’ailleurs : Séverine Chevalier refuse l’effacement

Rémi a longtemps cru sa mère morte. À quinze ans, il découvre que Minerve vit sous le nom de Lolita B., ancienne figure de téléréalité devenue matière à requêtes, moqueries et fantasmes publics. En suivant son fils, sa mère et ceux qui ont contribué à la transformer en spectacle, De guerre ou d’ailleurs compose un roman noir et social d’une violence saisissante. Dans les tranchées, le 20 août.

06/07/2026, 11:32

ActuaLitté

Celle que je suis

06/07/2026, 11:01

ActuaLitté

Dimitri Bortnikov : Tombeau de Parsifal revisite les blessures du passé

Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.

06/07/2026, 09:29

ActuaLitté

Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/07/2026, 08:23

ActuaLitté

Suzanne Valadon, l'insoumise : Agnès Clancier retrace le destin d'une artiste libre

Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.

06/07/2026, 07:14

ActuaLitté

En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire

Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines. 

05/07/2026, 14:48

ActuaLitté

Les Ensablés - Adieu Mahora, un ouvrage inédit sur la guerre d'Espagne et les brigades internationales

Basé à Tours et spécialisé dans les ouvrages d’histoire, Zeitgeist Éditions ajoutait récemment, en collaboration avec les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), un nouveau titre à sa collection « Espagne » : Adieu Mahora. 1937-1938. La Vie et la guerre à l’hôpital des Brigades internationales de Mahora. Ce livre composite, aboutissement d’un projet qui connut de multiples boutures, est un curieux objet – ce qui n’invalide pas son intérêt, au contraire.

Par François Ouellet

05/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Une bibliothèque conjugale devient le vrai enjeu d’un divorce

« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque. 

05/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Un roman social sur ceux que personne ne vient sauver

Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l’entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d’oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux. 

05/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.

04/07/2026, 10:42

ActuaLitté

Face à un monde en ruines, deux survivants refusent de céder à la haine

Chercher la bête, sixième roman de Loulou Robert, paraîtra le 20 août aux éditions de L'Observatoire. Dans ce récit d'anticipation, l'autrice imagine une société gagnée par une violence inexpliquée, tandis que deux personnages tentent de préserver leur humanité face à un monde qui semble basculer dans la barbarie.

04/07/2026, 08:06

ActuaLitté

Quand Montaigne devait préparer l’indocile Henri de Navarre à devenir roi de France

Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.

 

04/07/2026, 07:26

ActuaLitté

Une relecture romanesque de la vie de Vincent van Gogh

Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.

04/07/2026, 06:18

ActuaLitté

La mort d'un fils

Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.

03/07/2026, 16:30

ActuaLitté

Marie de Gournay, éditrice de Montaigne et féministe avant l’heure

Marie de Gournay (1565–1645) se lie d’amitié avec Montaigne puis édite la troisième édition de ses Essais à la demande de sa veuve. Faisant fi des normes de son temps, elle gagne sa vie par la plume, traduit les classiques latins et devient critique littéraire. Loin de l’abattre, les calomnies misogynes ne font que renforcer sa volonté d’écrire et d’être une femme de lettres à part entière.

03/07/2026, 16:03

ActuaLitté

Une fête, dix ans de silence et des secrets : Julia Kerninon tend le piège familial

Dix ans après la mort d’Annabel Wilberforce puis d’Adam Schnabel, Diane réunit toute la presqu’île dans sa maison face à la mer. Son fils Waldo revient avec sa rancune, ses angoisses et le sentiment d’avoir été exclu de l’histoire familiale. La dernière des Wilberforce de Julia Kerninon déploie un roman choral précis, inquiet et sensuel, où chaque souvenir devient une pièce mal placée dans une grille trop ancienne. Et tout sera dévoilé le 20 août.

03/07/2026, 12:49

ActuaLitté

Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

ActuaLitté

Pampa : un train postal perdu dans les champs de maïs, au bout du monde

Dans une plaine où le maïs envahit tout, Josefina vit avec son mari Buenaventura et le machiniste Olszen à bord d’un train de marchandises devenu bureau de poste, potager, poulailler, cimetière et pays miniature. Son trajet tourne en boucle, ses gares changent de nom et les wagons s’accumulent. Traduit de l’espagnol par René Solis, Pampa, d’Eduardo F. Varela, déroule une fable ferroviaire drôle, inquiète et délicieusement détraquée. Le paysage défilera le 21 août.

03/07/2026, 12:15

ActuaLitté

Ça dépend des jours : Guillaume Dreidemie explore la mémoire en poésie

Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.

03/07/2026, 10:56

ActuaLitté

Avec Des femmes sans bouche, Maud Jan-Ailleret remonte le fil des mémoires familiales

Des femmes sans bouche, le nouveau roman de Maud Jan-Ailleret, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions HarperCollins. À travers le parcours d'une gynécologue confrontée aux silences et aux blessures de son histoire familiale, l'autrice explore les mécanismes de la transmission intergénérationnelle, entre secrets, traumatismes et quête de reconstruction.

03/07/2026, 08:47

ActuaLitté

Peut-on échapper au poids de ses actes lorsque la fin approche ?

Chante Méchante, le septième roman de Guillaume Sire, paraîtra le 19 août aux éditions Calmann-Lévy. Ce récit suit Léonie Dantin, une comédienne au passé marqué par la manipulation et les faux-semblants, qui, après l'annonce d'une maladie incurable, entreprend un voyage à Guernesey pour affronter les conséquences de ses choix et interroger son propre destin.

03/07/2026, 07:37

ActuaLitté

La Croix damnée de Sally Carson paraît pour la première fois en français

La Croix damnée, de Sally Carson, traduit par Véronique Minder, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Hachette, dans la collection La Belle Étoile. Publié pour la première fois en Angleterre en 1934 sous le titre Crooked Cross, ce roman, traduit pour la première fois en français, suit une jeune Bavaroise confrontée à la montée du nazisme, tandis que les divisions idéologiques gagnent sa famille et menacent son histoire d'amour avec un médecin d'origine juive. Traduction de l’anglais (GB) par Véronique Minder.

 

03/07/2026, 06:22

ActuaLitté

Aride : Ugo de Gregorio réveille les disparus dans un western fantastique

Le 18 juin 1982, alors que le thermomètre atteint 58 °C, soixante-quatorze lycéens de Calico Sunflower saccagent leur ville du désert de Sonora avant de disparaître. Vingt-six ans plus tard, une nouvelle vague de chaleur réveille les rancœurs, les traumatismes et les légendes. Avec Aride, Ugo de Gregorio livre un roman hybride, généreux et excessif, entre western fantastique, horreur et chronique d’une communauté malade de son passé. On dégaine le 20 août.

02/07/2026, 11:28

ActuaLitté

La Désabondance : Antoine Chainas invente l’utopie qui dévore

À bord d’une nef qui s’épuise aux confins du système solaire, cinq sœurs veillent sur la Génitrice, une intelligence artificielle devenue fragile. Sur Terre, leur père Simon Kowalsky a laissé une autre trace : une vie menée hors de la civilisation et un texte appelé à nourrir un mouvement politique. Antoine Chainas compose un roman spéculatif, dense et inquiet, sur la nature, le progrès et les histoires dont les sociétés ont besoin pour basculer. Rétropédalage prévu le 20 août.

02/07/2026, 11:28

ActuaLitté

Une femme arrachée à un bordel se retrouve accusée de tout

À La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d’habitués, Mỹ est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu’elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d’un appartement-bordel par l’association du quartier, pour que les hommes s’agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle.

02/07/2026, 09:00

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.