Flammarion crée “Au grand jour”, une collection d’enquêtes en poche

Les Éditions Flammarion ajoutent une collection à leur offre de poche. Baptisée « Au grand jour », elle sera consacrée aux textes de non-fiction portant sur des faits, des parcours et des sujets liés à la société contemporaine. La direction de cette collection est confiée à Pauline Kipfer, directrice éditoriale Poche chez Flammarion.

Le catalogue réunira des enquêtes, des témoignages, des récits et des histoires inscrits dans le réel. L’objectif affiché est de publier des ouvrages qui abordent des sujets d’actualité ou des questions de société.

Des textes repris, actualisés ou venus d’autres catalogues

« Au grand jour » proposera notamment des versions augmentées et actualisées d’enquêtes. Ce choix permettra de republier certains textes en tenant compte d’évolutions intervenues depuis leur première parution.

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La collection accueillera aussi des ouvrages publiés à l’origine chez d’autres éditeurs. Les premiers volumes paraîtront le 16 septembre, puis la collection doit s’installer sur un rythme annuel de 20 à 30 publications.

Par Dépêche

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