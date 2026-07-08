Flammarion crée “Au grand jour”, une collection d’enquêtes en poche

Les Éditions Flammarion lanceront le 16 septembre 2026 « Au grand jour », une collection de poche dirigée par Pauline Kipfer. Annoncée par Sophie de Closets, présidente de la maison, elle publiera des enquêtes, des témoignages et des récits du réel. Dix titres sont prévus pour la fin de l’année 2026, avant un rythme de vingt à trente ouvrages par an.
Le 08/07/2026 à 15:10 par Dépêche
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08/07/2026 à 15:10
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Les Éditions Flammarion ajoutent une collection à leur offre de poche. Baptisée « Au grand jour », elle sera consacrée aux textes de non-fiction portant sur des faits, des parcours et des sujets liés à la société contemporaine. La direction de cette collection est confiée à Pauline Kipfer, directrice éditoriale Poche chez Flammarion.
Le catalogue réunira des enquêtes, des témoignages, des récits et des histoires inscrits dans le réel. L’objectif affiché est de publier des ouvrages qui abordent des sujets d’actualité ou des questions de société.
« Au grand jour » proposera notamment des versions augmentées et actualisées d’enquêtes. Ce choix permettra de republier certains textes en tenant compte d’évolutions intervenues depuis leur première parution.
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La collection accueillera aussi des ouvrages publiés à l’origine chez d’autres éditeurs. Les premiers volumes paraîtront le 16 septembre, puis la collection doit s’installer sur un rythme annuel de 20 à 30 publications.
Par Dépêche
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En Australie, le sénateur indépendant David Pocock accuse le gouvernement de préparer le terrain à un usage élargi des contenus protégés pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. L’exécutif assure ne pas vouloir affaiblir le droit d’auteur, mais le débat inquiète déjà les créateurs, éditeurs et sociétés de gestion collective.
01/07/2026, 17:09
Après le rejet d'un premier recours en référé auprès du Conseil d'État, une coalition de structures et d'organisations revient à la charge pour dénoncer une « discrimination » des lauréats et lauréates palestiniens du programme PAUSE. Une quarantaine de requérants attaque à nouveau une décision du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en espérant faire reconnaitre le caractère urgent du recours et relancer les évacuations des bénéficiaires et de leurs proches.
01/07/2026, 16:46
À Nérac, Sauve, Nîmes, Blaye, Saint-Médard-en-Jalles, Amiens et Concarneau, la presse régionale raconte des librairies qui débordent du commerce. Sélection engagée, opposition à l’IA, soutien municipal, itinérance fluviale ou chants partagés : les livres y servent de point d’appui à des formes locales de discussion, de création et de présence culturelle, dans un secteur que les articles disent aussi traversé par de fortes tensions économiques.
01/07/2026, 14:11
Plusieurs ajustements sont attendus dans l’organisation d’Editis, selon un message interne de la direction consulté par ActuaLitté. L’un des principaux changements concerne le départ de Nicolas Gonçalves, chargé des relations avec les éditeurs partenaires, un périmètre qu’il supervisait depuis plusieurs années au sein du groupe, et dans lequel il a notamment accompagné des auteurs et éditeurs diffusés par Interforum, parmi lesquels Éric Zemmour ou encore Joël Dicker.
01/07/2026, 13:09
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