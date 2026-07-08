Brest accueille une exposition consacrée au dessinateur Gotlib

L’inauguration est prévue le 9 juillet. L’exposition s’ajoute à la série des Rencontres brestoises de la BD et dans la série de rendez-vous organisée pour les dix ans des Ateliers des Capucins. Elle est accessible librement, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Gotlib débute dans les années 1960 au journal Vaillant, où apparaît Gai-Luron. Il rejoint ensuite Pilote, où il publie Les Dingodossiers, scénarisés par René Goscinny. Il y tient aussi la Rubrique-à-Brac, série dans laquelle se précise son goût pour le décalage, la parodie et l’absurde.

Dans les années 1970, il cofonde L’Écho des savanes, en 1972, puis Fluide Glacial, en 1975. Ces deux publications participent au développement de la presse satirique et de la bande dessinée pour adultes en France. L’exposition revient également sur plusieurs figures récurrentes de son œuvre, parmi lesquelles le Professeur Burp, Hamster Jovial, Pervers Pépère, Newton et la Coccinelle. Gotlib a reçu le Grand Prix du festival d’Angoulême en 1991.

Archives, planches et personnages

La scénographie a été imaginée par Guillaume Duval, en collaboration avec Ariane Gotlieb, la fille de l'artiste. Le parcours comprend une trentaine de planches originales prêtées par la famille de l’auteur, ainsi que des objets personnels lui ayant appartenu. Il s’ouvre sur une fresque d’entrée et une frise chronologique retraçant les principales étapes de sa carrière. La mise en espace a été conçue par Brest en Bulle et orchestrée par Dominique Molénat, bénévole de l’association.

Des vidéos inédites des années 1970 montrent des dessinateurs au travail et accompagnent des espaces consacrés à plusieurs personnages de Gotlib, dont le Professeur Burp, la Coccinelle et Newton. Un espace ludique destiné aux enfants propose aussi de retrouver la Coccinelle dans les différents espaces de la médiathèque.

Affiche de l'exposition « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! »

La dernière partie du parcours met en avant l’album Gotlib, une vie en bandessinées. Publié en octobre dernier, il est scénarisé par les Brestois Arnaud Le Gouëfflec et Julien Solé, le fils de Jean Solé, qui a collaboré avec Gotlib à la rédaction de Fluide Glacial. L’album retrace la vie de Marcel Gottlieb, de son enfance sous l’Occupation à Paris jusqu’à la création de ses propres magazines.

Une sélection de planches originales issues de cet album est présentée dans le couloir de sortie. Le travail graphique de Julien Solé reprend les codes visuels de Gotlib pour accompagner les différentes périodes de sa carrière et ses collaborations éditoriales.

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Des visites guidées sont programmées les 10 juillet, 21 juillet, 4 et 18 août à 17 h, le 19 septembre à 11 h et 15 h, le 22 septembre à 15 h, ainsi que les 8, 27 et 31 octobre à 15 h. L’entrée est libre et gratuite.

Crédits photo : Photo familiale libre de droit

Par Ewen Berton

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