Bolloré ne contrôle pas Vivendi, selon la justice, avec Hachette en toile de fond

Vivendi choisit la sobriété. Dans un communiqué publié à Paris ce 8 juillet, le groupe indique qu’il « prend acte » de la décision rendue le même jour par la cour d’appel de Paris, laquelle « a considéré que Monsieur Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlaient pas Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ». Quelques lignes seulement, pour refermer un épisode à très haute tension financière.

Car derrière cette formulation juridique se jouait une question autrement plus brûlante : Bolloré devait-il lancer une offre publique sur Vivendi, au bénéfice des actionnaires minoritaires ? Selon Reuters, la décision de la cour d’appel écarte, à ce stade, cette perspective. L’agence rappelle qu’une telle opération avait été évaluée par des analystes entre 6 et 9 milliards €, tandis que l’action Vivendi reculait d’environ 10 % à 9h, après l’annonce.

Le dossier naît de la scission de Vivendi, approuvée par ses actionnaires le 9 décembre 2024. L’opération avait séparé le groupe en plusieurs entités cotées : Canal+, Havas, Louis Hachette Group et un Vivendi recentré. Le projet avait recueilli plus de 97,5 % des voix, selon Vivendi, avec une première cotation de Canal+ à Londres, de Havas à Amsterdam et de Louis Hachette Group sur Euronext Growth Paris.

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C’est cette réorganisation que contestait notamment le fonds CIAM, actionnaire minoritaire de Vivendi. Son argument : Vincent Bolloré et Bolloré SE exerceraient un contrôle de fait sur Vivendi, ce qui aurait dû conduire à une offre publique de retrait avant la scission. En avril 2025, la cour d’appel de Paris avait d’abord donné corps à cette analyse, en estimant que Vivendi était contrôlée de fait par Vincent Bolloré. ActuaLitté avait alors détaillé les conséquences possibles de cette décision pour le périmètre issu de la scission.

La suite a rebattu les cartes. Le 28 novembre 2025, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel. Vivendi le rappelle dans son communiqué : la haute juridiction avait jugé que la cour d’appel avait, « par fausse interprétation, violé la loi » en retenant le contrôle de Vivendi par Vincent Bolloré et Bolloré SE. L’affaire avait donc été renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. La décision du 8 juillet 2026 « confirme donc pleinement l’analyse de la Cour de cassation », soutient aujourd’hui Vivendi.

Le cœur du débat tient à l’article L. 233-3 du Code de commerce. Celui-ci prévoit notamment qu’une société en contrôle une autre lorsqu’elle « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ». La Cour de cassation avait précisément resserré l’interprétation de cette notion, en refusant de confondre influence, réputation d’un actionnaire et contrôle juridique au sens strict.

Pour les professionnels du livre, l’affaire ne se lit donc pas comme une annonce industrielle. Aucun changement de gouvernance éditoriale n’est annoncé chez Hachette Livre, aucune maison ne change de mains, aucun catalogue n’est réorganisé par cette seule décision. Mais le dossier touche directement l’environnement capitalistique dans lequel évolue le premier groupe d’édition français, désormais inscrit dans Louis Hachette Group, aux côtés des activités de Lagardère et de Prisma Media.

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Vivendi souligne d’ailleurs, dans son propre texte de présentation, que son portefeuille comprend « une participation dans le secteur de l’édition et du commerce en zone de transport avec Lagardère » et une autre « dans le secteur de la presse avec Prisma Group ». La formule a beau relever du communiqué corporate, elle dit bien l’enjeu : depuis la scission, l’édition, la distribution en lieux de transport et une partie de la presse magazine composent un bloc stratégique séparé du Vivendi résiduel, mais toujours au centre des interrogations sur l’influence de Bolloré dans les industries culturelles.

Louis Hachette Group, de son côté, a présenté en février 2026 un chiffre d’affaires annuel de 9,6 milliards €, en progression de 4,2 % en données publiées, porté notamment par Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Son résultat opérationnel ajusté atteignait 551 millions €, en hausse de 8 %. Ces données financières expliquent pourquoi le contentieux Vivendi dépasse largement la seule sphère boursière : il concerne aussi l’un des ensembles les plus puissants de l’édition francophone et de la circulation du livre.

Il faut toutefois distinguer ce dossier français d’un autre front, européen celui-là. En juin 2023, la Commission européenne avait autorisé l’acquisition de Lagardère par Vivendi sous conditions. Mais Bruxelles a ensuite ouvert une enquête sur un possible « gun jumping », c’est-à-dire une mise en œuvre anticipée de l’opération avant autorisation complète. Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 3 juin 2026, que la Commission pouvait, sous conditions, exiger la communication de documents stockés sur des appareils personnels utilisés à des fins professionnelles dans cette enquête.

Les deux procédures n’ont pas le même objet. À Paris, il s’agissait de déterminer si Bolloré contrôlait Vivendi au moment de la scission, avec l’éventualité d’une offre publique forcée. À Bruxelles, l’enjeu porte sur le comportement de Vivendi dans le rapprochement avec Lagardère avant l’autorisation définitive de l’opération. Dans les deux cas, une même question traverse le dossier : à quel moment l’influence d’un actionnaire ou d’un groupe devient-elle un pouvoir juridiquement établi ?

ActuaLitté avait déjà suivi plusieurs étapes de ce feuilleton, de l’arrêt d’avril 2025 à la cassation de novembre, puis à l’audience de mai 2026 sur le contrôle de Vivendi. La décision du 8 juillet 2026 apporte donc un nouvel épisode, et non une rupture éditoriale chez Hachette. Elle écarte pour l’heure l’hypothèse la plus coûteuse pour Bolloré, tout en laissant entier le débat, plus large, sur la concentration des médias, de l’édition et des canaux de diffusion du livre.

Photographie : le siège de Vivendi, avenue de Friedland à Paris (GKRafly7, CC BY-SA 4.0)

Par Nicolas Gary

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