Anouk Ricard en lice pour les Harvey Awards 2026, avec Animan

Les lauréats et lauréates des prestigieux Prix Harvey, ou Harvey Awards en VO, seront connus le 9 octobre 2026, lors de la New York Comic Con. Parmi les titres sélectionnés, Animan, d'Anouk Ricard, paru en septembre 2022 aux éditions Exemplaire et traduit par Montana Kane pour Drawn & Quarterly.
Le 08/07/2026 à 12:51 par Antoine Oury
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Publié le :
08/07/2026 à 12:51
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Absolute Batman Vol. 1: The Zoo de Scott Snyder et Nick Dragotta (DC)
Absolute Martian Manhunter Vol. 1: Martian Vision de Deniz Camp et Javier Rodriguez (DC)
Black Arms to Hold You Up: A History of Black Resistance de Ben Passmore (Pantheon)
Cannon de Lee Lai (Drawn & Quarterly)
Drome de Jesse Lonergan (23rd Street Books/Macmillan)
The Ephemerata: Shaping the Exquisite Nature of Grief de Carol Tyler (Fantagraphics)
A Garden of Spheres de Linnea Sterte (Peow2)
More Weight: A Salem Story de Ben Wickey (Top Shelf/IDW)
The Once and Future Riot de Joe Sacco (Metropolitan/Holt)
The Weight de Melissa Mendes (Drawn & Quarterly)
In the Real Dark Night de Jimmy Gownley (Webcomic)
The Keluarga Cable Ship Company de Mereida Fajardo (UK Digital)
The Lycan de Mike Carey, Thomas Jane, David James Kelly et Diego Yapur (Comixology Originals)
Nap Comix de Rachael Smith (WEBTOON)
Practical Defense Against Piracy de Tony Cliff (Webcomic)
Terran Omega: The Ghosts of War de PJ Holden (Webcomic)
The World of Lublu de Charbak Dipta (The Charbax Store)
A Fishboy Named... Sashimi de Dan Santat (Roaring Brook Press)
Inbetweens de Faith Erin Hicks (First Second)
The New Girl: First Crush de Cassandra Calin (Scholastic)
Night Chef de Mika Song (Random House Graphic)
Young Shadow & the Watchdogs de Ben Sears (Fantagraphics)
Angelica and the Bear Prince de Trung Le Nguyen (Random House Graphic)
Flip de Ngozi Ukazu (First Second)
Good Old-Fashioned Korean Spirit: A Graphic Novel de Kim Hyun Sook & Ryan Estrada (Penguin Workshop)
Hello Sunshine de Keezy Young (Little, Brown Ink)
This Place Kills Me de Mariko Tamaki et Nicole Goux (Abrams Fanfare)
Billy Bat de Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki (Kana/Abrams)
He Rolled Me Up Like a Grilled Squid de Yoshiharu Tsuge (Drawn & Quarterly)
Land de Kazumi Yamashita (Yen Press)
Miss Ruki de Fumiko Takano (NYR Comics)
My Gorilla Family d'Iijima Ichiro (Living the Line)
My Life in 24 Frames Per Second de Rintaro (Kana/Abrams ComicArts)
Animan d'Anouk Ricard (Drawn & Quarterly)
Buff Soul de Moa Romanova (Fantagraphics)
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Mary Pain de Lola Lorente (Drawn & Quarterly)
Nocturnos de Laura Perez (Fantagraphics)
Tiodora’s Letters: An Enslaved Woman’s Fight for Family and Freedom de Marcelo D’Salete (Fantagraphics)
Witchcraft de Sole Otero (Fantagraphics)
The Boys — Season 5 (Prime Video). D'après The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson (Dynamite)
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (Theatrical — Crunchyroll/Sony). D'après Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto (VIZ Media)
Demon Slayer: Infinity Castle (Theatrical — Crunchyroll/Sony). D'après Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge (VIZ Media)
Invincible — Season 4 (Prime Video). D'après Invincible de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley (Image/Skybound)
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Warner Bros. Games — PS5/Xbox/Switch/PC). D'après Batman (DC Comics), créé par Bob Kane et Bill Finger
My Hero Academia — Final Season (Crunchyroll). D'après My Hero Academia de Kōhei Horikoshi (VIZ Media)
One Piece — Season 2 (Netflix). D'après One Piece d'Eiichiro Oda (VIZ Media)
Peacemaker — Season 2 (HBO Max). D'après Peacemaker (DC Comics, orig. Charlton), créé par Joe Gill et Pat Boyette
Spider-Noir (Prime Video/MGM+). D'après Spider-Man Noir (Marvel Comics) de David Hine, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Giandomenico
Your Letter (Netflix). D'après Your Letter de Hyeon A. Cho (WEBTOON/Naver)
Le palmarès complet des Harvey Awards 2025 est accessible à cette adresse. Patrick Horvath, Sarah Anderson et Kamome Shirahama faisaient partie des auteurs primés.
Photographie : Harvey Awards
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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