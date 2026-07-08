Lefebvre Dalloz Compétences mise sur l’IA et le coaching

« GenIA-L Assistant », l’intelligence artificielle générative juridique développée par Lefebvre Dalloz, est intégrée progressivement à plus de 700 formations depuis mai 2026. Les apprenants concernés y ont accès gratuitement pendant 60 jours après leur session.

L’outil permet d’interroger en langage naturel les fonds documentaires Lefebvre Dalloz, d’analyser des documents comme des contrats, accords ou conventions collectives, ainsi que de rédiger ou synthétiser des notes et comptes rendus.

Les réponses sont accompagnées de sources et de liens vers les textes d’origine. Lefebvre Dalloz Compétences indique que le dispositif préserverait le secret professionnel, appliquerait un chiffrement de bout en bout, respecterait le RGPD et n’utiliserait pas les données des utilisateurs pour entraîner les modèles.

Skilia Avocats, en ligne depuis mai 2026, réunit plus de 400 modules courts d’environ 20 minutes, accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. Ces contenus, conçus à partir des fonds éditoriaux du groupe, peuvent être comptabilisés dans les heures de formation obligatoires des avocats.

La plateforme doit être enrichie au fil de l’année avec plus de 30 replays d’actualité et de nouveaux contenus liés aux évolutions législatives et réglementaires, avant une extension prévue aux professionnels de l’entreprise, notamment dans les secteurs du droit et du chiffre.

Un dispositif spécifique pour les « soft skills »

Le troisième volet concerne le coaching, disponible depuis le 21 avril 2026 et conçu avec Yuzu, spécialiste français de l’évaluation des soft skills [compétences comportementales ou relationnelles, NdR]. Le parcours débute par un test immersif qui place le participant en situation réelle et évalue jusqu’à 27 dimensions comportementales en 30 à 50 minutes.

Cette méthode a été développée avec le Laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de l’Université de Lorraine. Selon Lefebvre Dalloz Compétences, elle serait 40 à 60 % plus prédictive que les questionnaires déclaratifs traditionnels.

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À partir du bilan personnalisé, l’apprenant choisit un coach certifié issu du monde de l’entreprise. Les séances peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.

« Nos métiers changent vite, et la formation doit évoluer avec eux », déclare Guillaume Letzgus, directeur général de Lefebvre Dalloz Compétences.

Photographie : illustration, Dalloz, domaine public

Par Dépêche

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