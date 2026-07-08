Roman Doduik explorera le théâtre dans une websérie sur Lumni

Lumni, la plateforme éducative numérique gratuite et sans pub de France Télévisions, annonce ses nouveautés pour la rentrée 2026-2027. Parmi celles-ci, une nouvelle websérie menée par Roman Doduik.

Véritable guide du théâtre à destination des collégiens et lycéens, la série Coup de théâtre ! incarnée par Roman Doduik explore avec humour les bases du théâtre, de l’écriture des dialogues jusqu’à la mise en scène, pour montrer comment cet art éveille chez le spectateur des émotions, des idées et aiguise son esprit critique. Elle revient également sur l'étude de grandes œuvres du répertoire français, de Corneille à Anouilh. – La présentation de Coup de théâtre ! par France Télévisions

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Cette série inédite compte 15 épisodes de 3 minutes chacun, sans autres détails pour l'instant. Elle sera disponible à compter du 5 octobre prochain.

MediaTV reste à la production, poursuivant une collaboration de longue date avec Roman Doduik et Lumni. Dans « Zéro faute » (2 saisons, 18 épisodes), il tacle certaines fautes de français récurrentes, dans « Figures de style » (15 épisodes), il explique ces procédés d'écriture ou de discours, et, dans « Fais pas genre ! » (16 épisodes), il s'intéresse aux registres littéraires.

Photographie : MediaTV

Par Antoine Oury

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