Un petit prince haïtien face au dragon : AYO Éditions lance Kaël et le Dragon sur Ulule

Kaël est un jeune prince que tout le monde dit courageux et fort. Mais Kaël a un secret : il ne pleure jamais. « Je veux être fort comme les rois avant moi ! », répète-t-il à qui veut l’entendre. Lorsque vient son épreuve de bravoure, affronter un dragon cracheur de feu, le petit prince entame un voyage au cours duquel chaque rencontre vient doucement bousculer ses certitudes. Et face au dragon, quelque chose d’inattendu se produit. Quelque chose que ni son épée ni sa couronne n’auraient pu accomplir.

Sans jamais prétendre que pleurer rend fort, l’album rappelle que les émotions ne sont pas des ennemies à terrasser : un contre-pied tout en douceur aux injonctions encore faites aux petits garçons. Une histoire sur la force des émotions, pour tous les petits cœurs qui apprennent encore à s’ouvrir, et pour tous les enfants à qui on a dit que « les garçons, ça ne pleure pas ! ».

L’histoire se déploie dans un univers inspiré d’Haïti, nourri de références culturelles et naturelles de l’île : Kaël porte un costume évoquant Toussaint Louverture, héros de la révolution haïtienne. Il chemine à travers les mornes et le palais Sans-Souci, et croise le palmchat, l’iguane rhinocéros ou le lamantin.

Un glossaire animalier prolonge la lecture en présentant l’habitat et les habitudes de ces espèces méconnues des jeunes lecteurs. L’album intègre également un QR code donnant accès à la version audio de l’histoire, ainsi qu’un jeu d’observation : un personnage se cache dans les illustrations au fil des pages.

Franco-haïtienne, Hashley Auguste est autrice, productrice de dessins animés et conseillère en insertion professionnelle auprès des 16-25 ans. Elle signe ici un texte qu’elle porte depuis longtemps : « J’aurais aimé, plus petite, qu’on me dise que j’avais le droit de pleurer », confie-t-elle.

L’illustratrice Myriam Issa, dont le travail est reconnaissable à ses couleurs vibrantes et ses motifs joyeux, dessine les images qu’elle aurait aimé voir enfant, au service d’un monde multiculturel, riche et lumineux.

La campagne Ulule, qui a déjà dépassé son objectif initial, permet de financer, en partie, l’impression de l’ouvrage et la rémunération des créatrices. Parmi les contreparties figurent deux packs solidaires : avec « Le Don de Kaël », le contributeur reçoit son exemplaire et en offre un second à l’une des deux associations partenaires ; avec « Le Double Cœur », il reçoit deux exemplaires et en offre un à chacune d’elles.

Les associations soutenues sont la Fondation Ozali, active auprès d’orphelinats en RDC, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et l’ASBL Tout le monde lit, qui promeut la lecture dans les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les prochains paliers débloqueront notamment une carte illustrée du voyage de Kaël, des marque-pages et même des couronnes pour les jeunes lecteurs.

Derrière l’album, une jeune maison bruxelloise : AYO Éditions, fondée par Médiatrice Mujawamariya, Alicia Eyongo et Katenda Bukumbabu après un constat partagé, celui du manque de diversité dans la littérature jeunesse francophone et de son impact sur la vision du monde de tous les enfants.

La maison publie des albums où les enfants qui ne se reconnaissent pas dans les héros habituels peuvent se construire avec des personnages qui leur ressemblent. « Kaël et le Dragon » est le quatrième titre de sa collection Mwana, dédiée aux tout-petits.

« Kaël et le Dragon » (32 pages, 16 x 20 cm, 12 €, dès 3 ans) paraîtra le 23 septembre 2026, distribué par DG Diffusion.

La campagne se poursuit sur Ulule jusqu’au 13 juillet 2026.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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