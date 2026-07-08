Paolo, une mini-série HBO Max tirée d'un livre de Sébastien Marnier

Coécrite par Sébastien Marnier et Juliette Soubrier (Eden Roc, La traversée, Tarfaya), la mini-série Paolo compte aussi à son casting Magalie Lépine Blondeau, Marie Oppert, Léo Chalié, Véronique Ruggia ou encore Guslagie Malanda.

Sébastien Marnier n'en est pas à son coup d'essai : il a réalisé la saison 1 de Les enfants sont rois (2024), adaptation du roman de Delphine de Vigan pour Disney+, ainsi que les films Irréprochable (2015), L'Heure de la sortie (2018) et L'Origine du mal (2022).

Après Mimi, Sébastien Marnier a publié Une vie de petits fours (Jean-Claude Lattès, 2013) et Qu4tre, coécrit avec Caroline Lunoir, Fanny Saintenoy et Anne-Sophie Stefanini (Fayard, 2013).

Par Antoine Oury

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