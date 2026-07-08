Yves Rousset prendra la présidence de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
Le 08/07/2026 à 13:13 par Antoine Oury
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08/07/2026 à 13:13
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Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, a nommé par arrêté Yves Rousset à la présidence de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er septembre 2026.
Éducateur de l'éducation surveillée en début de carrière, à partir de 1975, Yves Rousset intègre l'École nationale d'administration à la fin des années 1990. Il devient alors sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (1999-2001) et assume diverses fonctions au sein de l'administration civile.
Il sera notamment préfet délégué pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône (2015 — 2017), préfet de la Haute-Loire (2017-2019) et préfet du Loir-et-Cher (2019-2021). Depuis 2021, il est le commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
L’ANLCI a pour mission de réunir, d’animer et de soutenir les décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme : pouvoirs publics nationaux, collectivités territoriales, acteurs de la société civile, opérateur de compétences, entreprises et partenaires sociaux.
À LIRE - Outre-mer : un plan interministériel pour lutter contre l'illettrisme et l’illectronisme
Elle apporte un éclairage sur la définition, les chiffres de l’illettrisme et de l’illectronisme, coordonne les solutions sur les territoires, outille ceux qui souhaitent agir en diffusant les bonnes pratiques.
L'agence organise notamment, chaque année et avec ses partenaires, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI). Elles se dérouleront, en 2026, du 8 au 11 septembre pour les temps forts nationaux, avant les actions en région, du 14 septembre au 2 octobre.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.
02/07/2026, 18:35
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.
02/07/2026, 15:55
La ville de Blois (Loir-et-Cher) accueillera à la rentrée prochaine une nouvelle librairie, orientée vers l'histoire, l'art, l'architecture, le patrimoine et le tourisme. Étienne Chilot et Enguerran Le Gueut ouvriront, le 1er septembre, la Librairie Médicis, installée au pied du château, au numéro 4 de la rue des Trois Marchands.
02/07/2026, 15:48
Simon & Schuster relance Pocket Books, mais sans revenir au mass market paperback [livres à la couverture souple et au format réduit, souvent vendus à des prix assez faibles] qui a fait l’histoire du label. La nouvelle ligne, confiée à Anh Schluep, ancienne d’Amazon Publishing, visera les auteurs autoédités, hybrides et très performants en fiction commerciale, avec un lancement prévu en janvier 2027.
02/07/2026, 13:16
Les Éditions Fayard annoncent la création de « Parole libre », une nouvelle collection de témoignages confiée à Valérie Benaïm. Les premiers ouvrages sont prévus au premier semestre 2027. Publiés tous les quatre mois, ces livres de 100 pages seront vendus 10 € et donneront la parole à des « citoyens et à des acteurs de la société civile » autour de récits liés à leur vécu.
02/07/2026, 11:29
Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.
02/07/2026, 10:37
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