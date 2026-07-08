Yves Rousset prendra la présidence de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, a nommé par arrêté Yves Rousset à la présidence de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er septembre 2026.

Éducateur de l'éducation surveillée en début de carrière, à partir de 1975, Yves Rousset intègre l'École nationale d'administration à la fin des années 1990. Il devient alors sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (1999-2001) et assume diverses fonctions au sein de l'administration civile.

Il sera notamment préfet délégué pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône (2015 — 2017), préfet de la Haute-Loire (2017-2019) et préfet du Loir-et-Cher (2019-2021). Depuis 2021, il est le commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.

L’ANLCI a pour mission de réunir, d’animer et de soutenir les décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme : pouvoirs publics nationaux, collectivités territoriales, acteurs de la société civile, opérateur de compétences, entreprises et partenaires sociaux.

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Elle apporte un éclairage sur la définition, les chiffres de l’illettrisme et de l’illectronisme, coordonne les solutions sur les territoires, outille ceux qui souhaitent agir en diffusant les bonnes pratiques.

L'agence organise notamment, chaque année et avec ses partenaires, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI). Elles se dérouleront, en 2026, du 8 au 11 septembre pour les temps forts nationaux, avant les actions en région, du 14 septembre au 2 octobre.

Par Antoine Oury

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