Une nouvelle adaptation de La Faille, d'Antónis Samarákis, bientôt à l'écran

Quelques scènes du film La Faille, de Theophilos Papastylianos, seront tournées fin juillet aux alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays basque. Le projet avait été annoncé pour la première fois en 2024, par Variety, qui évoquait alors un plateau de tournage installé à Athènes, en Grèce.

L'adaptation du roman d'Antónis Samarákis est produite par Argonauts Productions, avec la participation du réseau télévisé public ERT, de la société lettone Mima Films, ainsi que le soutien du Centre du cinéma grec (EKOME) et de l'Agence d'Investissement et de Développement de la Lettonie.

La Faille, qui mêle l'humour, le suspense du thriller et la satire politique d'un régime policier, est le récit de la journée d'un homme arrêté pour une raison inconnue et conduit par deux agents des Services spéciaux dans la capitale pour y être interrogé et sans doute liquidé... – Le résumé de l'éditeur pour La Faille

En France, le livre d'Antónis Samarákis, paru en 1965, a été publié pour la première fois en 1970 aux éditions Stock dans une traduction de Sophie Le Bret, puis au Livre de poche en 1973.

Le casting du film de Theophilos Papastylianos réunit David Dawson, Arthur McBain, Ralf Little, Angela Brouskou, Nathan Thomas, Sarah Akokhia, Georgia Small, ou encore Lyne Renée. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée.

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Le roman de Samarákis a déjà été adapté pour le cinéma par Peter Fleischmann en 1975, sur un scénario coécrit par Jean-Claude Carrière, Martin Walser, Lorenzo Gicca Palli et Fleischmann lui-même. Le thriller franco-italo-germanique (Allemagne de l'Ouest) avait imprimé sur son affiche les noms de Michel Piccoli et Ugo Tognazzi, entre autres.

Photographie : illustration, Vancouver Film School, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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