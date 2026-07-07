Des hérissons en papier pour enfants… avec des pages pour adultes

Les petits hérissons avaient l’allure d’un bricolage de kermesse avec des pages pliées en accordéon, des yeux mobiles et un nez en pompon. D'après The Guardian, plusieurs enfants en ont reçu dans des magasins de la région. L’homme qui les proposait en avait, selon un témoignage, un sac rempli avec lui.

Linda Fortune, dont la petite-fille de quatre ans a reçu l’un de ces hérissons, a découvert des passages à caractère sexuel dans les pages utilisées. Elle a raconté l’épisode sur les réseaux sociaux. D’après elle, au moins sept autres familles l’auraient ensuite contactée pour dire qu’elles avaient ramené chez elles un hérisson du même type.

Jemma Ashby a rapporté un récit similaire. Elle faisait ses courses dans un Tesco du Merseyside avec sa fille de dix ans lorsqu’un homme leur a proposé l’un de ses hérissons faits main. Elle l’a d’abord posé sur le rebord de la fenêtre dans la chambre de sa fille, avant de le retirer après avoir vu une alerte publiée sur Facebook.

Des pages mal choisies

Certains hérissons semblent avoir été fabriqués avec des pages de The Fermata (Le Point d’orgue en français), roman érotique de Nicholson Baker publié en 1994. Au moins l’un d’eux contenait des passages sexuellement explicites, selon les éléments rapportés par The Guardian. L’homme qui les fabriquait a dit à la police qu’il vérifiait normalement les pages avant de les utiliser.

Des parents ont signalé l’affaire à la police du Merseyside. Les agents ont parlé avec l’homme concerné, qui s’est dit très embarrassé par cette erreur. La police a ensuite indiqué qu’elle considérait les objets comme ayant été créés « avec bonne foi » pour collecter de l’argent au profit d’une association locale.

Une femme a expliqué que celui reçu par son enfant de quatre ans avait été fabriqué à partir de The Walled Garden, de Rosemary Enright. Elle a parlé d’un manque de vérification, tout en disant ne pas croire à une intention malveillante.

L’épisode a aussi suscité des réactions plus détendues. Dans un article du Wirral Globe, un lecteur a demandé qui était l’homme qui fabriquait les hérissons, ajoutant qu’il en voulait un et qu’il paierait les frais d’envoi. La police, elle, n’a pas engagé de poursuites.

Crédits photo : Capture d'écran sur le compte Facebook de Linda Fortune

Par Ewen Berton

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