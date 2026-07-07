La Fnac quitte les Galeries Lafayette de Metz fin 2027

La Fnac changera d’adresse, mais restera dans l’hypercentre de Metz. Installée depuis 2012 au niveau -1 des Galeries Lafayette, rue Winston-Churchill, l’enseigne doit rejoindre fin 2027 le 57-59 rue Serpenoise, dans un bâtiment autrefois occupé par la Société Générale, rapporte La Gazette Moselle.

Le déménagement concerne une enseigne dont le magasin messin réunit aujourd’hui livres, disques, papeterie, jeux vidéo, matériel informatique et billetterie. La page officielle de la Fnac indique notamment un espace librairie et une programmation d’événements en magasin, à l’adresse actuelle du 4, rue Winston-Churchill.

Pour le livre, l’enjeu n’est donc pas l’arrivée d’un nouveau point de vente, mais la relocalisation d’un établissement déjà présent dans les pratiques d’achat et de prescription du centre-ville. Le futur magasin doit retrouver une façade directement ouverte sur la rue Serpenoise, l’un des axes commerçants du plateau piétonnier, plutôt qu’un emplacement en sous-sol au sein des Galeries Lafayette.

1 600 m² de vente sur trois niveaux

Le projet prévoit 1 600 m² de surface de vente répartis sur trois étages. Il comprend la rénovation de l’ancienne agence bancaire ainsi que la construction d’une extension à l’arrière du bâtiment, à la place d’un immeuble en cours de démolition. L’ensemble représentera 2 600 m² de surface de plancher, selon les informations communiquées par Arthur Loyd et reprises par la presse locale.

La distinction mérite d’être conservée : les 1 600 m² annoncés concernent les espaces de vente, tandis que les 2 600 m² correspondent à la surface globale du projet. La Fnac indique de son côté que son magasin actuel s’étend sur « plus de 1 700 m² », sans préciser la part exacte consacrée à la vente, aux réserves ou aux locaux techniques. Il serait donc hasardeux d’en déduire, à ce stade, une hausse ou une baisse précise de l’espace accessible au public.

L’opération immobilière, évaluée à près de 10 millions €, est portée par trois investisseurs. Les travaux doivent durer environ dix-huit mois. La Gazette Moselle indique que le déplacement s’explique notamment par un niveau de loyer devenu trop élevé dans les Galeries Lafayette, sans que la Fnac ait, pour sa part, publié de communication détaillée sur le sujet.

Un second changement d’adresse depuis 2012

Ce sera le deuxième déménagement de l’enseigne dans le centre de Metz en quatorze ans. À l’automne 2012, la Fnac avait quitté le centre commercial Saint-Jacques pour prendre place dans les Galeries Lafayette. L’inauguration de ce magasin au sous-sol de l’établissement avait eu lieu le 18 octobre 2012.

Cette fois, le mouvement s’inscrit dans un paysage urbain déjà recomposé. La Ville de Metz et l’Eurométropole ont achevé le réaménagement de la rue Serpenoise et de la rue Ladoucette autour de la « Serpentine », inaugurée en août 2025. La collectivité présente cet axe comme le cœur du plateau piétonnier et l’un des lieux emblématiques du centre-ville.

La Fnac n’a pas non plus communiqué de date exacte pour la fermeture de son site actuel ni pour l’ouverture au public de la future adresse.

Crédits photo : grego1402 CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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