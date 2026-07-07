La Fnac quitte les Galeries Lafayette de Metz fin 2027

La Fnac de Metz doit quitter, à la fin de 2027, son emplacement au sous-sol des Galeries Lafayette. L’enseigne rejoindra le 57-59 rue Serpenoise, dans l’ancien siège local de la Société Générale, au terme d’un projet de réhabilitation annoncé à près de 10 millions €. Pour les lecteurs, c’est le déplacement d’un des principaux espaces de vente de livres du centre-ville, sans que son futur assortiment soit encore connu.
Le 07/07/2026 à 16:39 par Clément Solym
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07/07/2026 à 16:39
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La Fnac changera d’adresse, mais restera dans l’hypercentre de Metz. Installée depuis 2012 au niveau -1 des Galeries Lafayette, rue Winston-Churchill, l’enseigne doit rejoindre fin 2027 le 57-59 rue Serpenoise, dans un bâtiment autrefois occupé par la Société Générale, rapporte La Gazette Moselle.
Le déménagement concerne une enseigne dont le magasin messin réunit aujourd’hui livres, disques, papeterie, jeux vidéo, matériel informatique et billetterie. La page officielle de la Fnac indique notamment un espace librairie et une programmation d’événements en magasin, à l’adresse actuelle du 4, rue Winston-Churchill.
Pour le livre, l’enjeu n’est donc pas l’arrivée d’un nouveau point de vente, mais la relocalisation d’un établissement déjà présent dans les pratiques d’achat et de prescription du centre-ville. Le futur magasin doit retrouver une façade directement ouverte sur la rue Serpenoise, l’un des axes commerçants du plateau piétonnier, plutôt qu’un emplacement en sous-sol au sein des Galeries Lafayette.
Le projet prévoit 1 600 m² de surface de vente répartis sur trois étages. Il comprend la rénovation de l’ancienne agence bancaire ainsi que la construction d’une extension à l’arrière du bâtiment, à la place d’un immeuble en cours de démolition. L’ensemble représentera 2 600 m² de surface de plancher, selon les informations communiquées par Arthur Loyd et reprises par la presse locale.
La distinction mérite d’être conservée : les 1 600 m² annoncés concernent les espaces de vente, tandis que les 2 600 m² correspondent à la surface globale du projet. La Fnac indique de son côté que son magasin actuel s’étend sur « plus de 1 700 m² », sans préciser la part exacte consacrée à la vente, aux réserves ou aux locaux techniques. Il serait donc hasardeux d’en déduire, à ce stade, une hausse ou une baisse précise de l’espace accessible au public.
L’opération immobilière, évaluée à près de 10 millions €, est portée par trois investisseurs. Les travaux doivent durer environ dix-huit mois. La Gazette Moselle indique que le déplacement s’explique notamment par un niveau de loyer devenu trop élevé dans les Galeries Lafayette, sans que la Fnac ait, pour sa part, publié de communication détaillée sur le sujet.
Ce sera le deuxième déménagement de l’enseigne dans le centre de Metz en quatorze ans. À l’automne 2012, la Fnac avait quitté le centre commercial Saint-Jacques pour prendre place dans les Galeries Lafayette. L’inauguration de ce magasin au sous-sol de l’établissement avait eu lieu le 18 octobre 2012.
Cette fois, le mouvement s’inscrit dans un paysage urbain déjà recomposé. La Ville de Metz et l’Eurométropole ont achevé le réaménagement de la rue Serpenoise et de la rue Ladoucette autour de la « Serpentine », inaugurée en août 2025. La collectivité présente cet axe comme le cœur du plateau piétonnier et l’un des lieux emblématiques du centre-ville.
La Fnac n’a pas non plus communiqué de date exacte pour la fermeture de son site actuel ni pour l’ouverture au public de la future adresse.
Crédits photo : grego1402 CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Déposé le 1er juillet, le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’intelligence artificielle et la culture décrit une filière du livre déjà équipée, mais loin d’une automatisation générale de la création. Les outils gagnent d’abord les fonctions techniques, la diffusion et la gestion des données, quand les choix éditoriaux restent encore peu concernés.
03/07/2026, 10:54
La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.
02/07/2026, 18:35
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.
02/07/2026, 15:55
Simon & Schuster relance Pocket Books, mais sans revenir au mass market paperback [livres à la couverture souple et au format réduit, souvent vendus à des prix assez faibles] qui a fait l’histoire du label. La nouvelle ligne, confiée à Anh Schluep, ancienne d’Amazon Publishing, visera les auteurs autoédités, hybrides et très performants en fiction commerciale, avec un lancement prévu en janvier 2027.
02/07/2026, 13:16
Les Éditions Fayard annoncent la création de « Parole libre », une nouvelle collection de témoignages confiée à Valérie Benaïm. Les premiers ouvrages sont prévus au premier semestre 2027. Publiés tous les quatre mois, ces livres de 100 pages seront vendus 10 € et donneront la parole à des « citoyens et à des acteurs de la société civile » autour de récits liés à leur vécu.
02/07/2026, 11:29
Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.
02/07/2026, 10:37
Un ouvrage négationniste, publié au Royaume-Uni par Academic Research Media, Review Education Group et distribué en France par les Éditions des Tuileries, émanation du nauséabond hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappé d'une interdiction de vente aux mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, proscrit par ailleurs son exposition dans les points de vente ainsi que toute publicité.
02/07/2026, 09:38
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