Ce bibliothécaire a rendu les manuscrits impossibles à perdre

Les bibliothèques ont leurs héros discrets. Ils ne signent pas les textes, n’apparaissent pas toujours sur les reliures et laissent rarement derrière eux une œuvre au sens littéraire du terme. Humfrey Wanley, mort le 6 juillet 1726, appartenait à cette catégorie : celle des lecteurs professionnels qui rendent les livres accessibles aux autres.

Dans un billet publié à l’occasion du tricentenaire de sa disparition, la British Library rappelle le rôle de ce spécialiste de l’anglais ancien, bibliothécaire des comtes Robert puis Edward Harley, mais aussi antiquaire, paléographe et correspondant particulièrement actif.

Son apport le plus durable tient moins à une découverte spectaculaire qu’à une discipline : donner à chaque manuscrit une identité suffisamment précise pour qu’il puisse être retrouvé, étudié, transmis.

Voir les manuscrits avant qu’ils ne disparaissent

À la fin du XVIIe siècle, Wanley fréquente la Cotton Library, alors l’une des plus considérables collections de manuscrits du royaume. Dans une lettre de 1695, il raconte avoir vu les Évangiles de Lindisfarne, le Psautier de Vespasien, le manuscrit contenant Beowulf et le Cotton Genesis, une copie grecque enluminée du Livre de la Genèse, probablement produite dans l’Égypte du Ve siècle.

Il ne se contente pas de regarder. Lors de cette visite, il copie une partie du fragment de Judith conservé dans le même volume que Beowulf. Il reproduit également une page du Cotton Genesis dans son Book of Specimens, un carnet conçu pour comparer l’évolution des écritures anciennes et médiévales. Son objectif était paléographique ; son geste a fini par devenir un témoignage matériel.

En octobre 1731, cinq ans après la mort de Wanley, l’incendie d’Ashburnham House ravage une partie de la Cotton Library. Le Cotton Genesis est sévèrement atteint. La reproduction laissée par le bibliothécaire permet néanmoins de savoir à quoi ressemblait l’une de ses pages avant le sinistre. Autrement dit, le catalogage et la copie ont conservé une trace de ce que le feu avait rendu presque illisible.

Des manuscrits, mais aussi leurs trajectoires

Wanley avait déjà acquis cette attention aux détails en travaillant, vers 1700, pour Hans Sloane. Dans le catalogue manuscrit de sa bibliothèque, ses notices couvrent des textes en latin, grec, italien ou espagnol, consacrés aussi bien à l’héraldique qu’à l’astrologie ou à la médecine. La British Library y reconnaît l’écriture nette d’un professionnel déjà rompu à l’identification des volumes et à la description de leurs contenus.

Lorsqu’il entre au service de Robert Harley puis de son fils Edward, son travail change d’échelle. De la première décennie du XVIIIe siècle jusqu’à sa mort, Wanley échange avec libraires, antiquaires et collectionneurs pour préparer des acquisitions. Il suit les ventes, négocie, examine les manuscrits et les inscrit dans une bibliothèque en pleine expansion.

Son Catalogus Brevior, le « catalogue court » comme il le nommait modestement, ne se réduit pas à une liste de titres. Wanley y décrit la matière des volumes, leurs textes et, souvent, leur contenu folio par folio. Les manuscrits n’ont pas encore les cotes « Harley MS » qui les identifient aujourd’hui : ils sont repérés par leur emplacement sur les rayonnages. Ce système, moins abstrait qu’une cote moderne, permet désormais aux chercheurs de suivre les déplacements, acquisitions et retraits au sein de la collection.

La minutie va jusqu’aux livres que l’on préfère faire disparaître. En marge d’une notice rayée, consacrée à un volume de satires et de libelles, Wanley note : « Monseigneur ayant jugé ce livre impropre à sa bibliothèque, l’en retira le 12 février 1724/1725. » Le manuscrit a quitté les rayons ; son passage dans la collection, lui, demeure inscrit dans le catalogue.

Un travail de bibliothèque devenu source historique

Wanley ne verra jamais la publication, entre 1808 et 1812, du catalogue imprimé en quatre volumes des manuscrits Harley conservés au British Museum. Ses relevés en avaient pourtant préparé le terrain. En 1753, les manuscrits Harley furent vendus à la nation pour 10.000 livres et comptent désormais parmi les collections fondatrices de la British Library.

Crédits photo : Portrait de Humfrey Wanley par Thomas Hill, 1711 : Society of Antiquaries of London

Par Nicolas Gary

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