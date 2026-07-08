Un rapport européen pour rappeler le rôle et les apports sociaux des bibliothèques

Quel est le rôle des bibliothèques ? Cette question, simple en apparence, sera au cœur d'un imposant rapport européen, dont la publication est prévue au mois d'octobre prochain. Le document « n'aura pas de valeur réglementaire, mais il donnera des éléments d'orientation aux décideurs politiques », a expliqué Sylvie Bonnel, conseillère livre et lecture à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, lors du congrès de l'Association des Bibliothécaires de France, en juin dernier.

Si ce rapport ne devrait pas contenir de révélations fracassantes pour les professionnels de la lecture publique, l'enjeu est ailleurs : il constitue en effet un outil de défense et de valorisation de ces établissements ainsi que de leurs financements.

Depuis deux ans, Sylvie Bonnel a participé aux réunions organisées dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC) autour du rapport, en tant que représentante de la France, aux côtés de Philippe Colomb, conservateur des bibliothèques et adjoint au responsable du Département des Services aux Publics de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Ce format particulier de travail alterne des réunions plénières, une dizaine en deux ans, et des sous-groupes de travail qui sont à l’œuvre sur un certain nombre de sujets », a-t-elle précisé, soulignant que cette méthode, « assez lourde », a aussi le mérite de susciter « les échanges et la confrontation des points de vue ». L'ensemble a été mené à l'initiative de la Fondation européenne de la culture, fondation culturelle indépendante basée aux Pays-Bas.

De « grands principes » à défendre

Concrètement, le rapport à paraitre met en évidence le rôle des bibliothèques publiques et leurs apports, dans les domaines de la culture et du patrimoine, évidemment, mais pas uniquement. Il insiste ainsi sur une dizaine d'enjeux sociétaux pris en charge par les établissements, en lien avec les compétences obligatoires de l’Union européenne, comme la formation des publics, les développements des compétences numériques, la protection de l'environnement, ou encore le développement économique, la recherche et la création d'emplois.

« L'approche des bibliothèques a parfois été très économique et utilitariste : “Qu'est-ce qu'elles rapportent à l'Union européenne ?”, pour faire simple », explique Philippe Colomb. « Dans un rapport où la valorisation de la culture désintéressée paraissait un peu oubliée, nous avons obtenu que les grands principes de liberté d’accès, de pluralisme, soient inscrits dès les premières pages. »

Derrière ces concepts qui peuvent paraitre évidents en France, puisqu'ils sont inscrits dans la loi Robert — encore que —, « l'idée était de sécuriser une image des bibliothèques en Europe, afin de border un modèle face aux illibéralismes », lesquels, de la Hongrie de Orbán aux États-Unis de Trump, ont la fâcheuse tendance à attaquer les lieux de lecture publique.

« Il ne s'agit pas de simples déclarations de bonnes intentions, mais de garantir un cadre juridique et politique solide : nous faisons partie des pays qui ont une loi sur les bibliothèques, ce qui n'est pas le cas d'autres territoires de l'Union européenne », complète Sylvie Bonnel.

De nouveaux financements ?

Le rapport pourrait aussi constituer un argument de poids pour sécuriser, voire améliorer, les financements accordés aux bibliothèques, dans les différents pays membres. « Dans la majorité d'entre eux », commente Philippe Colomb, « les politiques n'identifient pas très bien ce que font les bibliothèques. Nous l'avions d'ailleurs vu en France au moment de la publication du rapport Orsenna, où il y avait, d'un coup, une sorte de découverte des missions assurées par les établissements et les professionnels. »

Mais l'UE elle-même serait susceptible d'ouvrir de nouveaux financements pour les bibliothèques, étant donné que ces dernières participent à la réalisation d'un grand nombre d'objectifs sociaux que l'union s'est fixé, sans être cantonnés aux seuls domaines culturel et patrimonial.

« Ce sont dans ces champs que l'Union pourra, à périmètre constant, apporter des financements supplémentaires, sans qu'il soit besoin d'élargir ses compétences obligatoires à la culture », précise Philippe Colomb, qui rappelle par ailleurs que certaines subventions européennes existent déjà pour les bibliothèques.

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L'enjeu reste aujourd'hui d'attirer l'attention des parlementaires européens sur ce rapport, publié, en anglais uniquement, en octobre prochain. Son résumé exécutif sera toutefois traduit dans toutes les langues européennes, afin d'en faciliter la diffusion. « Nous avons bon espoir que ce rapport produise des effets dans le programme AgoraEU » en faveur de la culture, des médias et de la société civile, conclut Sylvie Bonnel.

Une première infographie évoquant les premières données du rapport (en anglais uniquement) est accessible ci-dessous.

Photographie : Détail d'une illustration utilisée dans l'infographie diffusée en amont du rapport Strengthening Europe Through Public Libraries

Par Antoine Oury

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